Madhyamam
    Kerala
    30 Sept 2025 7:52 AM IST
    30 Sept 2025 7:52 AM IST

    ഹജ്ജ്: കേരളത്തിൽനിന്ന് 3,791 പേര്‍ക്ക് കൂടി അവസരം

    ഹജ്ജ്: കേരളത്തിൽനിന്ന് 3,791 പേര്‍ക്ക് കൂടി അവസരം
    കൊ​ണ്ടോ​ട്ടി: സം​സ്ഥാ​ന ഹ​ജ്ജ് ക​മ്മി​റ്റി മു​ഖേ​ന അ​ടു​ത്ത വ​ര്‍ഷ​ത്തെ ഹ​ജ്ജി​ന് 3791 പേ​ര്‍ക്ക് കൂ​ടി അ​വ​സ​രം ല​ഭി​ച്ചു. കാ​ത്തി​രി​പ്പ് പ​ട്ടി​ക​യി​ല്‍ ഉ​ള്‍പ്പെ​ട്ട​വ​ര്‍ക്കാ​ണ് സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ള്‍ക്കു​ള്ള സീ​റ്റു​ക​ള്‍ കേ​ന്ദ്ര ഹ​ജ്ജ് ക​മ്മി​റ്റി പു​തു​ക്കി നി​ശ്ച​യി​ച്ച​പ്പോ​ള്‍ അ​വ​സ​രം ല​ഭി​ച്ച​ത്. തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ട്ട​വ​രി​ല്‍ 918 പേ​ര്‍ ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ര്‍ഷം അ​പേ​ക്ഷ ന​ല്‍കി കാ​ത്തി​രി​പ്പ് പ​ട്ടി​ക​യി​ല്‍ ഉ​ള്‍പ്പെ​ട്ടി​ട്ടും അ​വ​സ​രം ല​ഭി​ക്കാ​തെ ഇ​ത്ത​വ​ണ വീ​ണ്ടും അ​പേ​ക്ഷ ന​ല്‍കി​യ പ്ര​ത്യേ​ക പ​രി​ഗ​ണ​ന വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ലു​ള്ള​വ​ര​വ​ണ്.

    58 പേ​ര്‍ പു​രു​ഷ തീ​ര്‍ഥാ​ട​ക​ര്‍ കൂ​ടെ​യി​ല്ലാ​ത്ത വ​നി​ത (വി​ത്തൗ​ട്ട് മെ​ഹ്‌​റം) വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ലും ബാ​ക്കി​യു​ള്ള​വ​ര്‍ ജ​ന​റ​ല്‍ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ലു​ള്ള​വ​രു​മാ​ണ്. ഇ​തോ​ടെ കേ​ര​ള​ത്തി​ല്‍ നി​ന്ന് ഹ​ജ്ജി​ന് തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ട്ട​വ​രു​ടെ എ​ണ്ണം 12,321 ആ​യി. ന​റു​ക്കെ​ടു​പ്പി​ലൂ​ടെ വി​വി​ധ വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി 8530 പേ​ര്‍ക്കാ​ണ് അ​വ​സ​രം ല​ഭി​ച്ചി​രു​ന്ന​ത്. ക​ഴി​ഞ്ഞ ത​വ​ണ സം​സ്ഥാ​ന​ത്തു​നി​ന്ന് 16,482 പേ​രാ​ണ് പു​റ​പ്പെ​ട്ട​ത്. ഒ​ഴി​വു​ക​ള്‍ വ​രു​മ്പോ​ൾ ഹ​ജ്ജ് ക്വാ​ട്ട ഉ​യ​രു​മെ​ന്നാ​ണ് പ്ര​തീ​ക്ഷ​യെ​ന്ന് ഹ​ജ്ജ് ക​മ്മി​റ്റി അ​ധി​കൃ​ത​ര്‍ അ​റി​യി​ച്ചു.

    കാ​ത്തി​രി​പ്പ് പ​ട്ടി​ക​യി​ല്‍ നി​ന്ന് പു​തു​താ​യി തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ട്ട​വ​ര്‍ ഒ​ക്ടോ​ബ​ര്‍ 11 ന​കം ആ​ദ്യ ഗ​ഡു​വാ​യ 1,52,300 രൂ​പ അ​ട​ക്ക​ണം. ഓ​രോ ക​വ​ര്‍ ന​മ്പ​റി​നും പ്ര​ത്യേ​കം ല​ഭി​ക്കു​ന്ന ബാ​ങ്ക് റ​ഫ​റ​ന്‍സ് ന​മ്പ​ര്‍ രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ പേ-​ഇ​ന്‍ സ്ലി​പ്പ് ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് സ്റ്റേ​റ്റ് ബാ​ങ്ക് ഓ​ഫ് ഇ​ന്ത്യ അ​ല്ലെ​ങ്കി​ല്‍ യൂ​നി​യ​ന്‍ ബാ​ങ്ക് ഓ​ഫ് ഇ​ന്ത്യ എ​ന്നി​വ​യു​ടെ ഏ​തെ​ങ്കി​ലും ശാ​ഖ​യി​ലോ ഓ​ണ്‍ലൈ​നാ​യോ ആ​ണ് പ​ണ​മ​ട​ക്കേ​ണ്ട​ത്.

    തു​ട​ര്‍ന്ന് അ​പേ​ക്ഷ​ഫോ​മും അ​നു​ബ​ന്ധ രേ​ഖ​ക​ളും പ​ണ​മ​ട​ച്ച പേ-​ഇ​ന്‍ സ്ലി​പ്പ്, നി​ശ്ചി​ത മാ​തൃ​ക​യി​ലു​ള്ള ഫോ​ട്ടോ പ​തി​ച്ച മെ​ഡി​ക്ക​ല്‍ സ്‌​ക്രീ​നി​ങ്, ഫി​റ്റ്‌​ന​സ് സ​ര്‍ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റ് എ​ന്നി​വ ഒ​ക്ടോ​ബ​ര്‍ 18 ന​കം ഓ​ണ്‍ലൈ​നാ​യി ഹ​ജ്ജ് ക​മ്മി​റ്റി വെ​ബ്‌​സൈ​റ്റി​ല്‍ അ​പ്്ലോ​ഡ് ചെ​യ്യു​ക​യോ സം​സ്ഥാ​ന ഹ​ജ്ജ് ക​മ്മി​റ്റി ഓ​ഫി​സി​ല്‍ സ​മ​ര്‍പ്പി​ക്കു​ക​യോ ചെ​യ്യ​ണം.

    പ​രി​ശീ​ല​ന ക്ലാ​സു​ക​ളി​ല്‍ കാ​ത്തി​രി​പ്പ് പ​ട്ടി​ക​യി​ല്‍ ഉ​ള്‍പ്പെ​ട്ട ക്ര​മ​ന​മ്പ​ര്‍ 6000 വ​രെ​യു​ള്ള​വ​രെ ഉ​ള്‍പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​രു​ന്നു. കൂ​ടു​ത​ല്‍ വി​വ​ര​ങ്ങ​ള്‍ക്ക് സം​സ്ഥാ​ന ഹ​ജ്ജ് ക​മ്മി​റ്റി ഓ​ഫി​സു​മാ​യോ സം​സ്ഥാ​ന ഹ​ജ്ജ് ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ ട്ര​യി​നി​ങ് ഓ​ര്‍ഗ​നൈ​സ​ര്‍മാ​രു​മാ​യോ ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട​ണം. ഫോ​ണ്‍: 0483-2710717. വെ​ബ്‌​സൈ​റ്റ്: https://hajcommittee.gov.in, kerlahajcommittee.org

