Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightഅ​ഞ്ച് വ​ർ​ഷം:...
    Kerala
    Posted On
    date_range 18 Sept 2025 6:27 AM IST
    Updated On
    date_range 18 Sept 2025 6:27 AM IST

    അ​ഞ്ച് വ​ർ​ഷം: വൈ​ദ്യു​താ​ഘാ​ത​മേ​റ്റ് ച​ത്ത​ത് 335 മൃ​ഗ​ങ്ങ​ൾ

    text_fields
    bookmark_border
    • അ​ന​ധി​കൃ​ത വൈ​ദ്യു​ത വേ​ലി​യി​ലും പൊ​ട്ടി​വീ​ണ ക​മ്പി​യി​ൽ ത​ട്ടി​യു​മാ​ണ് മൃ​ഗ​ങ്ങ​ൾ ചാ​കു​ന്ന​ത്
    • ഏ​റ്റ​വും കൂ​ടു​ത​ൽ മൃ​ഗ​ങ്ങ​ൾ ച​ത്ത​ത് തൃ​ശൂ​ർ ജി​ല്ല​യി​ൽ
    അ​ഞ്ച് വ​ർ​ഷം: വൈ​ദ്യു​താ​ഘാ​ത​മേ​റ്റ് ച​ത്ത​ത് 335 മൃ​ഗ​ങ്ങ​ൾ
    cancel

    പാ​ല​ക്കാ​ട്: സം​സ്ഥാ​ന​ത്ത് ക​ഴി​ഞ്ഞ അ​ഞ്ച് സാ​മ്പ​ത്തി​ക​വ​ർ​ഷ​ത്തി​നി​ടെ വൈ​ദ്യു​താ​ഘാ​ത​മേ​റ്റ് ച​ത്ത​ത് 335 മൃ​ഗ​ങ്ങ​ൾ. 2020-21 മു​ത​ൽ 2024-25 വ​രെ​യു​ള്ള കാ​ല​ഘ​ട്ട​ത്തി​ലാ​ണ് ഇ​ത്ര​യും മ​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചെ​യ്ത​ത്. ഇ​ല​ക്ട്രി​ക്ക​ൽ ഇ​ൻ​സ്പെ​ക്ട​റേ​റ്റി​ന്‍റെ ക​ണ​ക്കു​പ്ര​കാ​രം 2020-21ൽ 61, 2021-22​ൽ 88, 2022-23ൽ 65, 2023-24​ൽ 48, 2024-25ൽ 73 ​എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ​യാ​ണ് ജീ​വ​ൻ ന​ഷ്ട​പ്പെ​ട്ട മൃ​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ എ​ണ്ണം. അ​ന​ധി​കൃ​ത വൈ​ദ്യു​ത വേ​ലി​യി​ൽ ത​ട്ടി​യും പൊ​ട്ടി​വീ​ണ ക​മ്പി​യി​ൽ ത​ട്ടി​യു​മാ​ണ് മൃ​ഗ​ങ്ങ​ൾ ചാ​കു​ന്ന​ത്.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ സാ​മ്പ​ത്തി​ക വ​ർ​ഷം ഏ​റ്റ​വും കൂ​ടു​ത​ൽ മൃ​ഗ​ങ്ങ​ൾ ച​ത്ത​ത് തൃ​ശൂ​ർ ജി​ല്ല​യി​ലാ​ണ്-17 എ​ണ്ണം. പാ​ല​ക്കാ​ട് ജി​ല്ല​യി​ൽ 13 എ​ണ്ണ​വും കോ​ഴി​ക്കോ​ട്ട് 11 മൃ​ഗ​ങ്ങ​ളും ച​ത്തു. കൃ​ഷി​യി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ വ​ന്യ​മൃ​ഗ​ങ്ങ​ളെ തു​ര​ത്താ​നാ​യി സ്ഥാ​പി​ക്കു​ന്ന അ​ന​ധി​കൃ​ത വൈ​ദ്യു​ത വേ​ലി​ക​ളാ​ണ് പ​ല​പ്പോ​ഴും മ​നു​ഷ്യ​ർ​ക്കും മൃ​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും ഒ​രു​പോ​ലെ അ​പ​ക​ട​ക​ര​മാ​കു​ന്ന​ത്.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ അ​ഞ്ച് വ​ർ​ഷ​ത്തി​ൽ പാ​ല​ക്കാ​ട് ജി​ല്ല​യി​ൽ മാ​ത്രം 69 മൃ​ഗ​ങ്ങ​ളാ​ണ് ഇ​ത്ത​ര​ത്തി​ൽ ച​ത്ത​ത്. 2022-23, 2023-24 സാ​മ്പ​ത്തി​ക​വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളി​ലാ​ണ് കൂ​ടു​ത​ൽ മ​ര​ണ​ങ്ങ​ളു​ണ്ടാ​യ​ത്. 19 എ​ണ്ണം വീ​തം. ഏ​റ്റ​വും കു​റ​വ് 2020-21 വ​ർ​ഷം രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ എ​ട്ട് മ​ര​ണ​ങ്ങ​ളാ​ണ്. ന​ട​പ്പു​സാ​മ്പ​ത്തി​ക വ​ർ​ഷം ജി​ല്ല​യി​ൽ ഇ​തു​വ​രെ നാ​ല് മൃ​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​ണ് ജീ​വ​ൻ പൊ​ലി​ഞ്ഞ​ത്.

    കാ​ട്ടു​പ​ന്നി, വ​ള​ർ​ത്തു​നാ​യ, പോ​ത്ത്, പ​ശു എ​ന്നി​വ​യാ​ണ് ച​ത്ത​ത്. ര​ണ്ടെ​ണ്ണം അ​ന​ധി​കൃ​ത വൈ​ദ്യു​ത വേ​ലി​യി​ൽ​നി​ന്ന് ഷോ​ക്കേ​റ്റാ​ണ് ച​ത്ത​ത്. നി​ര​വ​ധി സം​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചെ​യ്യു​മ്പോ​ഴും പ​ല​യി​ട​ത്തും ഇ​പ്പോ​ഴും ഇ​ത്ത​രം അ​ന​ധി​കൃ​ത വേ​ലി​ക​ൾ സ്ഥാ​പി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്നു​ണ്ട്. ക​ഴി​ഞ്ഞ​ദി​വ​സം മ​ണ്ണാ​ർ​ക്കാ​ട് വ​നം ഡി​വി​ഷ​നി​ലെ തി​രു​വി​ഴാം​കു​ന്ന് വ​ന​മേ​ഖ​ല​യി​ൽ കാ​ട്ടാ​ന ച​രി​ഞ്ഞ​ത് ഷോ​ക്കേ​റ്റാ​ണോ എ​ന്ന് വ​നം വ​കു​പ്പി​ന് സം​ശ​യ​മു​ണ്ട്. ഇ​ല​ക്ട്രി​ക്ക​ൽ ഇ​ൻ​സ്പെ​ക്ട​റേ​റ്റ് അ​ധി​കൃ​ത​ർ സ്ഥ​ല​ത്തെ​ത്തി പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ത്തി​യി​രു​ന്നു.

    വ​നം വ​കു​പ്പ് അ​ന്വേ​ഷ​ണം പു​രോ​ഗ​മി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. കാ​ട്ടു​പ​ന്നി​ക​ൾ​ക്ക് പു​റ​മേ വ​ള​ർ​ത്തു​മൃ​ഗ​ങ്ങ​ളും അ​ബ​ദ്ധ​ത്തി​ൽ അ​ന​ധി​കൃ​ത വൈ​ദ്യു​ത വേ​ലി​ക​ളി​ൽ പെ​ട്ട് ചാ​കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്ന് അ​ധി​കൃ​ത​ർ പ​റ​യു​ന്നു. ശ​ക്ത​മാ​യ കാ​റ്റി​ലും മ​ഴ​യി​ലും വൈ​ദ്യു​ത ക​മ്പി​ക​ൾ പൊ​ട്ടി​വീ​ണു​ണ്ടാ​യ അ​പ​ക​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ പെ​ട്ടാ​ണ് ക​ഴി​ഞ്ഞ​വ​ർ​ഷം കൂ​ടു​ത​ൽ മൃ​ഗ​ങ്ങ​ളും ച​ത്ത​ത്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Electric Shockanimal deathWild animalLatest News
    News Summary - 335 animals died of electrocution in 5 years
    Similar News
    Next Story
    X