ആദ്യഘട്ടം ഡിജിറ്റലാക്കുക 3.33 ലക്ഷം ഹെക്ടർ ഭൂമി: ഏറ്റവും കൂടുതൽ അളക്കുന്നത്​ ഇടുക്കിയിൽ, 61,438 ഹെക്ടർ

എ. ​സ​ക്കീ​ർ ഹു​സൈ​ൻ തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: സം​സ്ഥാ​ന​ത്ത്​ ആ​രം​ഭി​ക്കു​ന്ന ഡി​ജി​റ്റ​ല്‍ സ​ര്‍വേ​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ആ​ദ്യ​ഘ​ട്ടം അ​ള​ക്കു​ന്ന​ത് 3.33 ല​ക്ഷം ഹെ​ക്ട​ര്‍ ഭൂ​മി. 200 വി​ല്ലേ​ജി​ലാ​യി 3,33,842 ഹെ​ക്ട​ര്‍, അ​താ​യ​ത്​ 8.25 ല​ക്ഷം ഏ​ക്ക​ര്‍ ഭൂ​മി​യാ​ണ്​ എ​ട്ടു​മാ​സ​ത്തി​ന​കം ഡി​ജി​റ്റ​ലാ​യി അ​ള​ക്കാ​ന്‍ റ​വ​ന്യൂ​വ​കു​പ്പ്​ ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന​ത്. ഏ​റ്റ​വും കൂ​ടു​ത​ല്‍ വി​സ്തൃ​തി​യു​ള്ള വി​ല്ലേ​ജു​ക​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്ന ഇ​ടു​ക്കി ജി​ല്ല​യി​ല്‍ ത​ന്നെ​യാ​ണ് കൂ​ടു​ത​ല്‍ ഭൂ​മി സ​ര്‍വേ ന​ട​ത്തേ​ണ്ടി വ​രു​ക. ഇ​ടു​ക്കി​യി​ലെ 13 വി​ല്ലേ​ജു​ക​ളി​ലാ​യു​ള്ള 61,438 ഹെ​ക്ട​ര്‍ ഭൂ​മി​യാ​ണ് ആ​ദ്യ​ഘ​ട്ട​ത്തി​ല്‍ അ​ള​ക്കു​ക. ഇ​ടു​ക്കി​യി​ലെ കെ.​ഡി.​എ​ച്ച് വി​ല്ലേ​ജി​ല്‍ മാ​ത്രം 27,029 ഹെ​ക്ട​ര്‍ ഭൂ​മി​ അ​ള​ക്കും. ക​ണ്ണൂ​രി​ലെ ആ​റ​ളം വി​ല്ലേ​ജാ​ണ് ഡി​ജി​റ്റ​ല്‍ സ​ര്‍വേ ന​ട​ത്തു​ന്ന വി​ല്ലേ​ജു​ക​ളി​ല്‍ വി​സ്തൃ​തി​യി​ല്‍ ര​ണ്ടാ​മ​ത്​; 10,730 ഹെ​ക്ട​ര്‍. ഏ​റ്റ​വും കു​റ​വ്​ കാ​സ​ർ​കോ​ട്​ ജി​ല്ല​യി​ലെ ഉ​ജ്വാ​ര്‍-​ഉ​ള്‍വാ​ര്‍ വി​ല്ലേ​ജി​ലാ​ണ്; 170 ഹെ​ക്ട​ര്‍. ആ​ദ്യ​ഘ​ട്ടം ഓ​രോ വി​ല്ലേ​ജി​ലും സ​ര്‍വേ ന​ട​ത്തേ​ണ്ട ശ​രാ​ശ​രി ഭൂ​മി​യു​ടെ വി​സ്തൃ​തി 1670 ഹെ​ക്ട​റാ​ണ്. തൃ​ശൂ​രി​ലാ​ണ് കൂ​ടു​ത​ല്‍ വി​ല്ലേ​ജു​ക​ള്‍ ഡി​ജി​റ്റ​ല്‍ സ​ര്‍വേ​യു​ടെ ആ​ദ്യ​ഘ​ട്ട​ത്തി​ലു​ള്ള​ത്. ഇ​വി​ടെ 23 വി​ല്ലേ​ജി​ലാ​യി 16,635 ഹെ​ക്ട​ര്‍ ഭൂ​മി​യി​ലാ​ണ് ആ​ദ്യ​ഘ​ട്ട സ​ര്‍വേ. തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​ര​ത്ത് 22 വി​ല്ലേ​ജി​ലാ​യി 29.047 ഹെ​ക്ട​റും കൊ​ല്ല​ത്ത് 12 വി​ല്ലേ​ജി​ലാ​യി 21,201 ഹെ​ക്ട​റു​മാ​ണു​ള്ള​ത്. ഒ​രു വി​ല്ലേ​ജി​ല്‍ നാ​ലോ അ​ഞ്ചോ സം​ഘ​ങ്ങ​ളെ​യാ​കും ഡി​ജി​റ്റ​ല്‍ സ​ര്‍വേ​ക്ക്​ നി​യോ​ഗി​ക്കു​ക. ആ​ദ്യ​മാ​സം ഒ​ന്നോ ര​ണ്ടോ സം​ഘ​ങ്ങ​ളേ ഉ​ണ്ടാ​വൂ. ഒ​രു സം​ഘ​ത്തി​ന് ദി​വ​സം ശ​രാ​ശ​രി ആ​റ്​ ഹെ​ക്ട​റി​ൽ സ​ര്‍വേ പൂ​ര്‍ത്തി​യാ​ക്കാ​നാ​കു​മെ​ന്നാ​ണ്​ പ്ര​തീ​ക്ഷ. മ​റ്റ്​ ജി​ല്ല​ക​ളി​ൽ ആ​ദ്യ​ഘ​ട്ട​ത്തി​ല്‍ ഉ​ള്‍പ്പെ​ടു​ന്ന വി​ല്ലേ​ജു​ക​ളു​ടെ എ​ണ്ണ​വും ഭൂ​മി​യു​ടെ വി​സ്​​തൃ​തി ഹെ​ക്ട​റി​ലും ചു​വ​ടെ:

പ​ത്ത​നം​തി​ട്ട 12 20,619

കോ​ട്ട​യം 9 16,528

ആ​ല​പ്പു​ഴ 8 12,396

എ​റ​ണാ​കു​ളം 13 14,328

പാ​ല​ക്കാ​ട് 14 25,807

മ​ല​പ്പു​റം 18 21,332

കോ​ഴി​ക്കോ​ട് 16 30,087

വ​യ​നാ​ട് 8 25,640

ക​ണ്ണൂ​ര്‍ 14 28,362

കാ​സ​ർ​കോ​ട്​ 18 10,442

3.33 lakh hectares of land will be digitized in the first phase in Kerala