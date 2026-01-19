Begin typing your search above and press return to search.
    ഇനി അക്ഷരങ്ങൾ കൂട്ടിവായിക്കാം; 32,032 പേർ കൂടി സാക്ഷരരാകും

    പരീക്ഷ 25ന്
    ഇനി അക്ഷരങ്ങൾ കൂട്ടിവായിക്കാം; 32,032 പേർ കൂടി സാക്ഷരരാകും
    കൊ​ച്ചി: അ​ക്ഷ​രം മാ​ത്രം പ​ഠി​ച്ച്,​ കൂ​ട്ടി​വാ​യി​ക്കാ​ന​റി​യാ​ത്ത സം​സ്ഥാ​ന​ത്തെ 32,032 പേ​ർ​കൂ​ടി സാ​ക്ഷ​ര​രാ​കു​ന്നു. നി​ര​ക്ഷ​ര​രെ സാ​ക്ഷ​ര​രാ​ക്കു​ന്ന കേ​ന്ദ്ര-​സം​സ്ഥാ​ന പ​ദ്ധ​തി​യാ​യ ന്യൂ ​ഇ​ന്ത്യ ലി​റ്റ​റ​സി പ്രോ​ഗ്രാ​മി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ഈ ​മാ​സം 25ന് ​ഇ​വ​ർ പ​രീ​ക്ഷ​യെ​ഴു​തും. പ​രി​പൂ​ര്‍ണ സാ​ക്ഷ​ര​ത​യി​ലേ​ക്കെ​ത്താ​ന്‍ ഇ​ത്ര​യും പേ​ർ​കൂ​ടി അ​ക്ഷ​ര​ജ്ഞാ​നം നേ​ട​ണ​മെ​ന്നാ​ണ്​ ക​ണ്ടെ​ത്ത​ല്‍. സ​ന്ന​ദ്ധ​രാ​യ അ​ധ്യാ​പ​ക​രു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ആ​ദി​വാ​സി മേ​ഖ​ല​യി​ല​ട​ക്കം ​പ്ര​ത്യേ​ക പ​രി​ശീ​ല​നം കി​ട്ടി​യ പ​ഠി​താ​ക്ക​ളാ​ണ്​ പ​രീ​ക്ഷ​യെ​ഴു​തു​ക.

    അ​ടി​സ്ഥാ​ന സാ​ക്ഷ​ര​ത, സം​ഖ്യാ​ജ്ഞാ​നം, ജീ​വി​ത​നൈ​പു​ണ്യം, തൊ​ഴി​ല്‍ വി​ക​സ​നം, തു​ട​ര്‍വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സം തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ക്ക്​ പു​റ​മേ ഡി​ജി​റ്റ​ൽ സാ​ക്ഷ​ര​ത​യും പാ​ഠ്യ​പ​ദ്ധ​തി​യി​ലു​ണ്ട്. അ​ക്ഷ​രം പ​ഠി​പ്പി​ച്ച് അ​ടി​സ്ഥാ​ന സാ​ക്ഷ​ര​ത​യും സം​ഖ്യാ​ശാ​സ്ത്ര​വു​മാ​ണ് ഇ​വ​ർ​ക്ക് ന​ൽ​കി​യി​ട്ടു​ള്ള​ത്. കൂ​ടു​ത​ലും ഗ്രാ​മീ​ണ -ട്രൈ​ബ​ൽ മേ​ഖ​ല​യി​ലു​ള്ള​വ​രാ​ണ്. ഇ​വ​രെ ഏ​തെ​ങ്കി​ലും കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ലെ​ത്തി​ച്ച് പ​ഠി​പ്പി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യാ​ത്ത​യി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ എ​ൻ.​എ​സ്.​എ​സ് വ​ള​ന്‍റി​യ​ർ​മാ​രും കോ​ള​ജ് വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളും മ​റ്റ് സ​ന്ന​ദ്ധ​രാ​യ അ​ധ്യാ​പ​ക​രു​മൊ​ക്കെ വീ​ടു​ക​ളി​ലെ​ത്തി​യാ​ണ്​ പ​ഠി​പ്പി​ച്ച്​ പ​രീ​ക്ഷ​ക്കെ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    രാ​ജ്യ​ത്തെ എ​ല്ലാ​വ​രെ​യും സാ​ക്ഷ​ര​രാ​ക്കാ​നു​ള്ള പ​ദ്ധ​തി 2022ലാ​ണ് കേ​ന്ദ്ര സ​ര്‍ക്കാ​ര്‍ തു​ട​ങ്ങി​യ​ത്. സം​സ്ഥാ​ന​ത്ത് 2023ല്‍ ​ഇ​ത് സാ​ക്ഷ​ര​ത മി​ഷ​ന്‍റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ല്‍ ന​ട​പ്പാ​ക്കി​ത്തു​ട​ങ്ങി. കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ന്‍റെ ക​ണ​ക്കി​ൽ കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ സാ​ക്ഷ​ര​ത 96.2 ശ​ത​മാ​ന​മാ​ണ്. 95 ശ​ത​മാ​ന​ത്തി​ന് മു​ക​ളി​ലെ​ത്തി​യാ​ല്‍ സ​മ്പൂ​ര്‍ണ സാ​ക്ഷ​ര​ത​യെ​ന്ന് പ​റ​യാം. എ​ന്നാ​ൽ, വി​വി​ധ പ​ദ്ധ​തി​ക​ളി​ലൂ​ടെ അ​തി​ൽ കൂ​ടു​ത​ൽ കൈ​വ​രി​ച്ചെ​ന്നാ​ണ്​ സം​സ്ഥാ​ന സാ​ക്ഷ​ര​ത മി​ഷ​ന്‍റെ വി​ല​യി​രു​ത്ത​ൽ.

    ഇ​തി​ന്‍റെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ ന​ട​ത്തി​യ പ​ഠ​ന​ത്തി​ലൂ​ടെ​യാ​ണ് ഇ​ത്ര​യ​ധി​കം പേ​രെ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​ത്. അ​ടു​ത്ത സെ​ൻ​സ​സ് പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യാ​ലേ ഇ​നി​യും നി​ര​ക്ഷ​ര​രു​ണ്ടോ​യെ​ന്ന് ക​ണ്ടെ​ത്താ​നാ​വു​ക. ഏ​റ്റ​വും കൂ​ടു​ത​ൽ പ​ഠി​താ​ക്ക​ൾ ഇ​ടു​ക്കി​യി​ലാ​ണ്​ -6043 പേ​ർ. ഏ​റ്റ​വും കു​റ​വു​ള്ള ആ​ല​പ്പു​ഴ​യി​ൽ 533 പേ​ർ മാ​ത്ര​മാ​ണു​ള്ള​ത്.

    പ​രീ​ക്ഷ​ എഴു​തു​ന്ന​വ​രു​ടെ എ​ണ്ണം (ജി​ല്ല തി​രി​ച്ച്)​

    • തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം -3250
    • കൊ​ല്ലം -2850
    • പ​ത്ത​നം​തി​ട്ട -550
    • ആ​ല​പ്പു​ഴ -533
    • കോ​ട്ട​യം -3500
    • ഇ​ടു​ക്കി -6034
    • എ​റ​ണാ​കു​ളം -2250
    • തൃ​ശൂ​ർ -2050
    • പാ​ല​ക്കാ​ട് -1500
    • മ​ല​പ്പു​റം -1215
    • കോ​ഴ​ി​ക്കോ​ട് ​-1816
    • വ​യ​നാ​ട് -3444
    • ക​ണ്ണൂ​ർ -1040
    • കാ​സ​ർ​കോ​ട് -2000
