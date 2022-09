ഓണത്തിനിടെ റോഡിൽ പൊലിഞ്ഞത് 29 ജീവൻ; ഇതിൽ 11 പേരും ഹെൽമെറ്റ് ധരിക്കാത്ത ഇരുചക്ര വാഹനയാത്രക്കാർ

cancel camera_alt പ്രതീകാത്മക ചിത്രം By മാധ്യമം ലേഖകൻ തിരുവനന്തപുരം: ഓണാഘോഷത്തിനിടെ സംസ്ഥാനത്ത് റോഡിൽ പൊലിഞ്ഞത് 29 ജീവനുകളെന്ന് കേരള പൊലീസ്. ഓണാഘോഷം പൊലിമയുള്ളതായിരുന്നുവെങ്കിലും ഈ കണക്കുകൾ വേദനിപ്പിക്കുന്നതാണെന്ന് പൊലീസ് സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ പങ്കുവെച്ച പോസ്റ്റിൽ പറഞ്ഞു. വെറും അഞ്ചു ദിവസം കൊണ്ടാണ് ഇത്രയും പേർ അപകടങ്ങളിൽ മരിച്ചത്. ഇതിൽ 11 പേരും ഹെൽമെറ്റ് ധരിക്കാത്ത ഇരുചക്ര വാഹനയാത്രക്കാരായിരുന്നുവെന്ന ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന സത്യവും പൊലീസ് വെളിപ്പെടുത്തുന്നു. സെപ്തംബർ ഏഴുമുതൽ 11 വരെ നടന്ന അപകടത്തിന്റെയും മരണത്തിന്റെയും കണക്ക്:



Show Full Article

News Summary -

29 lives lost on the road during Onam; 11 of them Not Wearing Helmets