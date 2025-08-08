Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    date_range 8 Aug 2025 7:20 PM IST
    Updated On
    date_range 8 Aug 2025 7:20 PM IST

    ഉത്തരാഖണ്ഡിൽ കുടുങ്ങിയ മലയാളികളെ എയർലിഫ്റ്റ് ചെയ്തു; എത്തിച്ചത് ഉത്തരകാശിയിൽ

    28 Malayalis stranded in Uttarakhand
    ഉത്തരാഖണ്ഡിൽ കുടുങ്ങിയ മലയാളികൾ

    ഉത്തരകാശി: മേ​ഘ​വി​സ്ഫോ​ട​ന​ത്തെ​ ​തു​ട​ർ​ന്ന് ഉ​ത്ത​രാ​ഖ​ണ്ഡിൽ കുടുങ്ങിയ മലയാളി​ വി​നോ​ദ​യാ​ത്രാ സംഘത്തെ ​എയർലിഫ്റ്റ് ചെയ്തു. 28 മലയാളികളെയാണ് ഹെലികോപ്റ്റർ മാർഗം ഉത്തരകാശിയിൽ എത്തിച്ചത്. ഉത്തരാഖണ്ഡിൽ കുടുങ്ങിയ 28 മലയാളി കുടുംബങ്ങളിൽ 20 പേർ മും​ബൈ മ​ല​യാ​ളി​ക​ളും എ​ട്ടു​പേ​ർ കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ​ നി​ന്നു​ള്ള​വ​രു​മാ​യി​രു​ന്നു. ടൂർ പാക്കേജിന്റെ ഭാഗമായാണ് ഇവർ ഉത്തരാഖണ്ഡിലെത്തിയത്.

    സമുദ്രനിരപ്പിൽ നിന്ന് 8,600 അടി ഉയരത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ധരാലി പട്ടണത്തിലെ ഹോട്ടലുകളിലും ഹോംസ്റ്റേകളും തകർത്താണ് ചൊവ്വാഴ്ചത്തെ മലവെള്ളപ്പാച്ചിൽ താണ്ഡവമാടിയത്. ബഹുനിലകെട്ടിടങ്ങളടക്കം നിമിഷനേരം കൊണ്ട് തകർന്ന് തരിപ്പണമാവുകയായിരുന്നു. ഇതിൽ അധികവും ടൂറിസ്റ്റുകൾ താമസിച്ച ഹോട്ടലുകളാണ്. ഇത്തരത്തിൽ 25 കെട്ടിടങ്ങൾ തകർന്ന് മുന്നൂറിലേറെ പേർ മണ്ണിനടിയിൽപെട്ടതായാണ് അനൗദ്യോഗിക കണക്ക്.

    അതേസമയം, ഉ​ത്ത​രാ​ഖ​​ണ്ഡി​​ലെ മേ​​ഘ​​വി​​സ്ഫോ​​ട​​ന​​ത്തി​​ൽ കാ​ണാ​താ​യ​വ​ർ​ക്കാ​യി തി​ര​ച്ചി​ൽ തു​ട​രു​ന്നു. നാ​ലു​മ​ര​ണ​മാ​ണ് സ്ഥി​രീ​ക​രി​ച്ച​ത്. അ​മ്പ​തി​ലേ​റെ പേ​രെ കാ​ണാ​താ​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ഹ​​ർ​​സി​​ലി​​ലെ ക്യാ​​മ്പി​​ൽ​​ നി​​ന്നു​​ള്ള ഒ​മ്പ​ത് സൈ​​നി​​ക​​ർ കാ​​ണാ​​താ​​യ​​വ​​രി​​ൽ​​പെ​​ടു​​ന്നു. മി​ന്ന​ൽ പ്ര​ള​യ​ത്തി​ൽ പ​ല​രും മ​ണ്ണി​ന​ടി​യി​ൽ പെ​ട്ടു​പോ​യി​ട്ടു​ണ്ടാ​വാ​ൻ സാ​ധ്യ​ത​യു​ള്ള​തി​നാ​ൽ മ​ര​ണ​സം​ഖ്യ ഉ​യ​ർ​ന്നേ​ക്കും.

    ഓ​​പ​​റേ​​ഷ​​ൻ ശി​​വാ​​ലി​​ക് എ​​ന്നാ​​ണ് ര​​ക്ഷാ​​ദൗ​​ത്യ​​ത്തി​​ന്റെ വി​​ളി​​​പ്പേ​​ര്. ക​ര​സേ​ന, ഇ​ന്തോ-​തി​ബ​റ്റ​ൻ ബോ​ർ​ഡ​ർ പൊ​ലീ​സ്(​ഐ.​ടി.​ബി.​പി), ദേ​ശീ​യ- സം​സ്ഥാ​ന ദു​ര​ന്ത​നി​വാ​ര​ണ സേ​ന​ക​ൾ, ബോ​ർ​ഡ​ർ റോ​ഡ്‌​സ് ഓ​ർ​ഗ​നൈ​സേ​ഷ​ൻ (ബി.​ആ​ർ.​ഒ),സം​സ്ഥാ​ന പൊ​ലീ​സ്, ജ​ന​റ​ൽ റി​സ​ർ​വ് എ​ൻ​ജി​നീ​യ​ർ ഫോ​ഴ്സ് (ജി.​ആ​ർ.​ഇ.​എ​ഫ്) തു​ട​ങ്ങി​യ​വ ര​ക്ഷാ​ദൗ​ത്യ​ത്തി​ൽ സ​ജീ​വ​മാ​ണ്.

    വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച ധാ​​രാ​​ലി​​യി​​ലെ പ​​ർ​​വ​​ത​​ഗ്രാ​​മ​​ത്തി​​ൽ​ കു​ടു​ങ്ങി​യ 65 പേ​രെ ഹെ​ലി​കോ​പ്ട​ർ മാർഗം ര​ക്ഷി​ച്ചിരുന്നു. ആ​കെ 70 പേ​രെ​യാ​ണ് സൈ​ന്യം ര​ക്ഷി​ച്ച​ത്. മ​ണ്ണി​ടി​ച്ചി​ലി​ൽ റോ​ഡു​ക​ൾ ത​ക​ർ​ന്ന​തി​നാ​ൽ ഇ​വി​ടേ​ക്ക് എ​ത്താ​ൻ പ്ര​യാ​സ​മാ​ണ്. ബ​ർ​ത്‍വ​രി, ലി​ഞ്ചി​ഗ​ഢ്, ഹ​ർ​സി​ൽ, ഗം​ഗ്നാ​നി, ധാ​രാ​ലി തു​ട​ങ്ങി നി​ര​വ​ധി ഗ്രാ​മ​ങ്ങ​ൾ ഒ​റ്റ​പ്പെ​ട്ടു​ കി​ട​ക്കു​ക​യാ​ണ്. ഡ​​റാ​​ഡൂ​​ണി​​ൽ​​നി​​ന്ന് 140 കി​​ലോ​​മീ​​റ്റ​​ർ അ​​ക​​ലെ​​യാ​​ണ് ധ​​രാ​​ലി. സാ​​ധാ​​ര​​ണ അ​​ഞ്ച് മ​​ണി​​ക്കൂ​​ർ യാ​​ത്ര വേ​​ണം. അ​​ഞ്ച് സം​​ഘ​​ങ്ങ​​ളാ​​യി 225 ജ​വാ​ന്മാ​രാണ് ര​ക്ഷാ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ത്തി​ന് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കു​ന്നത്.

    malayalis Indian News Latest News Uttarakhand Cloudburst
