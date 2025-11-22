Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightഎസ്​.ഐ.ആർ: കടമ്പ...
    Kerala
    Posted On
    date_range 22 Nov 2025 8:36 AM IST
    Updated On
    date_range 22 Nov 2025 8:49 AM IST

    എസ്​.ഐ.ആർ: കടമ്പ കടക്കാൻ 27.8 ലക്ഷം പേർ രേഖ നൽകണം

    text_fields
    bookmark_border
    എസ്​.ഐ.ആർ: കടമ്പ കടക്കാൻ 27.8 ലക്ഷം പേർ രേഖ നൽകണം
    cancel

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ എ​സ്.​ഐ.​ആ​ർ പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടാ​ൻ​ 27.8 ല​ക്ഷം പേ​ർ തി​രി​ച്ച​റി​യ​ൽ രേ​ഖ​ക​ൾ ന​ൽ​കേ​ണ്ടി വ​രു​മെ​ന്ന്​ ക​മീ​ഷ​ന്‍റെ ​​​പ്രാ​ഥ​മി​ക നി​ഗ​മ​നം. 2002ലെ ​പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ സ്വ​ന്തം പേ​രോ മാ​താ​പി​താ​ക്ക​ളു​ടെ​യോ അ​വ​രു​ടെ ര​ക്ഷി​താ​ക്ക​ളു​ടെ​യോ പേ​രോ ഇ​ല്ലാ​ത്ത​വ​ർ 27.8 ല​ക്ഷ​മെ​ന്നാ​ണ്​ (10 ശ​ത​മാ​നം) ക​ണ​ക്ക്. ആ​കെ എ​ന്യൂ​മ​റേ​ഷ​ൻ’ ഫോം ​വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്ത 2.78 കോ​ടി പേ​രി​ൽ 1.89 കോ​ടി പേ​ർ 2002ലെ​യും 2025ലെ​യും പ​ട്ടി​ക​യി​ലു​ള്ള​വ​രാ​ണ്. ഇ​വ​ർ രേ​ഖ​ക​ൾ സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കേ​ണ്ട. ഫോം ​പൂ​രി​പ്പി​ച്ച്​ ന​ൽ​കി​യാ​ൽ മ​തി.

    2002ൽ 18 ​വ​യ​സ്​ തി​ക​യാ​ത്ത​വ​ർ 61.16 ല​ക്ഷം പേ​രു​ണ്ട്. പ​ക്ഷേ, ര​ക്ഷി​താ​ക്ക​ൾ പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ ഉ​ള്ള​തി​നാ​ൽ ഇ​വ​ർ​ക്കും രേ​ഖ​ക​ൾ ന​ൽ​കേ​ണ്ട​തി​ല്ല. 2.78 കോ​ടി​യി​ൽ ശേ​ഷി​ക്കു​ന്ന 27.8 ല​ക്ഷം വോ​ട്ട​ർ​മാ​ർ എ​സ്.​ഐ.​ആ​റി​ന്‍റെ ക​ര​ട്​ പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ പേ​രു​ണ്ടാ​കു​മെ​ങ്കി​ലും അ​ന്തി​മ പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ പേ​ര്​ വ​രാ​ൻ ക​മീ​ഷ​ൻ നി​ഷ്​​ക​ർ​ഷി​ച്ച 12 രേ​ഖ​ക​ളി​ൽ ഒ​ന്ന്​ ന​ൽ​ക​ണം.

    ​ക​ര​ട്​ പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന ഡി​സം​ബ​ർ ഒ​ൻ​പ​തി​ന്​ ശേ​ഷം ഇ​ല​ക്​​​ട്ര​റ​ൽ ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​ൻ ഓ​ഫി​സ​ർ (ഇ.​ആ​ർ.​ഒ) നോ​ട്ടി​സ്​ ന​ൽ​കി​യാ​ണ്​​ രേ​ഖ​ക​ൾ സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കാ​ൻ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ടു​ക. ഇ​വ​രി​ൽ ഭൂ​രി​ഭാ​ഗ​വും ചു​രു​ങ്ങി​യ​ത്​ അ​ഞ്ച്​ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പു​ക​ളി​ലെ​ങ്കി​ലും വോ​ട്ടു​ചെ​യ്ത​വ​രാ​ണ്. ഇ​ത്ര​യേ​റെ പേ​ർ ഒ​രു​മി​ച്ച് രേ​ഖ​ക​ൾ സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കേ​ണ്ടി വ​രു​ന്ന​തും അ​തു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ടു​ള്ള സ​ങ്കീ​ർ​ണ​ത​ക​ളു​മാ​ണ് പ്ര​ധാ​ന വെ​ല്ലു​വി​ളി.

    അ​​തേ സ​മ​യം, കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ ഈ 27 ​ല​ക്ഷം പേ​രി​ൽ ഭൂ​രി​ഭാ​ഗ​ത്തി​നും നി​ഷ്ക​ർ​ഷി​ച്ച 12 രേ​ഖ​ക​ളി​ൽ നാ​ലെ​ണ്ണ​മെ​ങ്കി​ലും ഉ​ണ്ടാ​കു​മെ​ന്നാ​ണ്​ ക​മീ​ഷ​ന്‍റെ വി​ല​യി​രു​ത്ത​ൽ. ഇ​തൊ​ന്നു​മി​ല്ലാ​ത്ത​വ​ർ​ക്ക്​ രേ​ഖ​ക​ൾ ന​ൽ​കാ​ൻ വ​കു​പ്പു​ക​ളോ​ട്​ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ടും. കേ​ന്ദ്ര ക​മീ​ഷ​ൻ നി​ഷ്​​ക​ർ​ഷി​ച്ച 12 രേ​ഖ​ക​ളി​ൽ റേ​ഷ​ൻ കാ​ർ​ഡ്​ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്ത​ണ​മെ​ന്ന​ ആ​വ​ശ്യം പ​രി​ഗ​ണി​ച്ചി​ട്ടി​ല്ല. സം​സ്ഥാ​ന​ത്തെ എ​ല്ലാ കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​മു​ള്ള പൊ​തു തി​രി​ച്ച​റി​യ​ൽ രേ​ഖ എ​ന്ന നി​ല​ക്കാ​ണ്​ റേ​ഷ​ൻ കാ​ർ​ഡ്​ ​പ​രി​ഗ​ണി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന നി​ർ​ദേ​ശം രാ​ഷ്ട്രീ​യ പാ​ർ​ട്ടി​ക​ൾ മു​ന്നോ​ട്ടു​വെ​ച്ച​ത്.

    ക​ണ്ടെ​ത്താ​നാ​കാ​ത്ത​വ​ർ’ ഒ​രു ല​ക്ഷം ക​വി​ഞ്ഞു

    എ​ന്യൂ​മ​റേ​ഷ​ൻ ഫോം ​ത​യ്യാ​ക്കി​യെ​ങ്കി​ലും ക​ണ്ടെ​ത്താ​നാ​കാ​ത്ത​വ​രു​ടെ എ​ണ്ണം ഒ​രു ല​ക്ഷം പി​ന്നി​ട്ടു. മ​രി​ച്ച​വ​ർ, സ്ഥ​ലം​മാ​റി​പ്പോ​യ​വ​ർ, ക​ണ്ടെ​ത്താ​നാ​കാ​ത്ത​വ​ർ എ​ന്നീ വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​​ളാ​ണ്​ ക​ണ്ടെ​ത്താ​നാ​കാ​ത്ത​വ​രു​ടെ പ​ട്ടി​ക​യി​ലു​ള്ള​ത്. ഇ​തി​ൽ മ​രി​ച്ച​വ​രു​ടേ​തൊ​ഴി​കെ മ​റ്റ്​ ര​ണ്ട്​ വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ അ​നി​ശ്ചി​ത​ത്വ​മു​ണ്ട്. ‘സ്ഥ​ലം മാ​റി​പ്പോ​യ​വ​രെ​യും ‘ക​ണ്ടെ​ത്താ​നാ​കാ​ത്ത’​വ​രെ​യും സം​ബ​ന്ധി​ച്ച്​ ഇ​നി ഫോം ​ല​ഭ്യ​മാ​കാ​ൻ മ​റ്റ്​ മാ​ർ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ല്ല. അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ വ​ഴി അ​പേ​ക്ഷി​ക്ക​ണം. അ​ല്ലാ​ത്ത പ​ക്ഷം ഈ ​ര​ണ്ട്​ വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​​​ളെ​യും ‘ക​ണ്ടെ​ത്താ​നാ​യി​ല്ല’ എ​ന്ന്​ ബി.​എ​ൽ.​ഒ​മാ​ർ ആ​പ്പി​ൽ രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി ഫോം ​തി​രി​ച്ച​യ​ക്കും. ഇ​വ​രാ​ക​ട്ടെ, എ​സ്.​ഐ.​ആ​റി​ന്‍റെ ക​ര​ട്​ പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ​പോ​ലും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടി​ല്ല.

    സം​സ്​​ഥാ​ന​ത്ത്​ എ​ത്ര ബൂ​ത്തു​ക​ളി​ലാ​ണ്​ ഇ​ത്ത​ര​ത്തി​ൽ ‘ക​ണ്ടെ​ത്താ​നാ​കാ​ത്ത​വ​ർ’ ഉ​ള​ള​തെ​ന്ന കൃ​ത്യ​മാ​യ വി​വ​രം ശ​നി​യാ​ഴ്ച ന​ട​ക്കു​ന്ന രാ​ഷ്ട്രീ​യ പാ​ർ​ട്ടി​ക​ളു​ടെ യോ​ഗ​ത്തി​ൽ മു​ഖ്യ​തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ്​ ഓ​ഫി​സ​ർ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കു​മെ​ന്നാ​ണ്​ വി​വ​രം. ഈ ​വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ന്‍റെ പ​ട്ടി​ക ബി.​എ​ൽ.​ഒ​മാ​ർ ക​മീ​ഷ​ന്​ സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കും. അ​തും ക​ര​ട്​ പ​ട്ടി​ക​ക്കൊ​പ്പം പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ക്കും.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:voter listSIRLatest NewsKerala
    News Summary - 27.8 lakh people have to fill in the forms to be included in the SIR list
    Similar News
    Next Story
    X