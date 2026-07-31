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    Kerala
    Posted On
    date_range 31 July 2026 9:29 AM IST
    Updated On
    date_range 31 July 2026 9:29 AM IST

    സി.ജെ.പി പ്രക്ഷോഭത്തിനിടെ മോദിയെ ആക്ഷേപിച്ചു; യുവതിക്കെതിരെ യു.പിയിൽ കേസ്

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    സി.ജെ.പി പ്രക്ഷോഭത്തിനിടെ മോദിയെ ആക്ഷേപിച്ചു; യുവതിക്കെതിരെ യു.പിയിൽ കേസ്
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    സി.ജെ.പി പ്രക്ഷോഭത്തിനിടെ മോദിയെ ആക്ഷേപിച്ചു; യുവതിക്കെതിരെ യു.പിയിൽ കേസ് ന്യൂഡൽഹി: നീറ്റ് പേപ്പർ ചോർച്ചയ്‌ക്കെതിരെ സി.ജെ.പി. നേതൃത്വത്തിലുള്ള പ്രതിഷേധത്തിനിടയിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിക്കെതിരെ ആക്ഷേപകരമായ പരാമർശം നടത്തിയതിന് 25 കാരിയായ റുചിക സിങ്ങിനെതിരെ പൊലീസ് കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു. നോയിഡയിലെ എക്സ്പ്രസ് വേ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനാണ് കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തത്. ജൂലൈ 23-ന് ജന്തർമന്തറിലാണ് റുചിക പ്രധാനമന്ത്രിയെ വിമർശിച്ചത്. തുടർന്ന് ബുധനാഴ്ചയാണ് പരാതി നൽകിയത്.

    കുറ്റം നടന്ന സ്ഥലം പരിഗണിക്കാതെ ഏത് പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിലും ഫയൽ ചെയ്യാവുന്ന സീറോ എഫ്.ഐ.ആർ. ആണ് യുവതിക്കെതിരെ ചുമത്തിയിരിക്കുന്നത്. ബി.എൻ.എസ്. 352, 353(1), 356(1) എന്നീ വകുപ്പുകൾ പ്രകാരം സമാധാനാന്തരീക്ഷം തകർക്കൽ, പൊതുവിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് പ്രേരിപ്പിക്കൽ, അപകീർത്തിപ്പെടുത്തൽ എന്നീ കുറ്റങ്ങളാണ് ചുമത്തിയിരിക്കുന്നത്. തുടർ അന്വേഷണത്തിനായി എഫ്.ഐ.ആർ. പാർലമെന്റ് സ്ട്രീറ്റ് പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് മാറ്റി. എന്നാൽ റുചികയുടെ പരാമർശങ്ങൾ തെറ്റായിരിക്കാമെന്നും എന്നാൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാൻ പാടില്ലെന്നും സി.ജെ.പി. വക്താവ് സൗരവ് ദാസ് വ്യക്തമാക്കി.

    അതേസമയം സി.ജെ.പി. പ്രക്ഷോഭത്തിൽ പങ്കെടുത്തവർക്കെതിരെ ചുമത്തിയ കേസുകൾ ഡൽഹി സർക്കാർ പിൻവലിച്ചു. എന്നാൽ ക്രിമിനൽ പശ്ചാത്തലമുള്ളവർക്കും പ്രതിഷേധത്തിനിടെ അക്രമങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടവർക്കും ഈ ആനുകൂല്യം ലഭിക്കില്ലെന്ന് അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി. അതേസമയം മുംബൈയിൽ സർക്കാരിനെതിരെ കേസുകൾ പിൻവലിച്ചിട്ടില്ല.

    ചോദ്യപേപ്പർ ചോർച്ചയിൽ കേന്ദ്ര മന്ത്രിയുടെ രാജി ആവശ്യപ്പെട്ട് വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ സമരം നടത്തിയ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കെതിരെ നടപടിയെടുക്കുന്നത് സുപ്രീംകോടതി കഴിഞ്ഞ ദിവസം വിലക്കിയിരുന്നു. 18 വയസ്സിന് താഴെയുള്ളവരെ വിട്ടയക്കണമെന്നും നിർദ്ദേശിച്ചു. കേരളം, ഡൽഹി, മഹാരാഷ്ട്ര, ബിഹാർ, മധ്യപ്രദേശ്, ഉത്തർപ്രദേശ് എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ ചീഫ് സെക്രട്ടറിമാർക്ക് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് അധ്യക്ഷനായ ബെഞ്ച് നോട്ടീസ് അയക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു.

    അതേസമയം, ക്രിമിനൽ പശ്ചാത്തലമുള്ളവർക്ക് ഈ സംരക്ഷണം ബാധകമായിരിക്കില്ലെന്നും വ്യക്തമാക്കി. ചോദ്യപേപ്പർ ചോർച്ചയ്ക്കെതിരായ സമരത്തിനിടയിലുണ്ടായ പോലീസ് അതിക്രമങ്ങൾ അന്വേഷിക്കാൻ പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘത്തെ നിയോഗിച്ചേക്കുമെന്ന് സുപ്രീംകോടതി സൂചിപ്പിച്ചു. സമരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ സി.സി.ടി.വി. ഫൂട്ടേജുകളും, ഡ്രോൺ റെക്കോർഡിങ്ങുകളും വയർലെസ് സന്ദേശങ്ങളും സൂക്ഷിക്കണമെന്നും വ്യക്തികളുടെ ഡേറ്റയും വിവരങ്ങളും പരസ്യപ്പെടുത്തരുതെന്നും കോടതി നിർദ്ദേശിച്ചിരുന്നു.

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    TAGS:defamationProtestsPM ModiNEET paper leakCJP Protest
    News Summary - സി.ജെ.പി പ്രക്ഷോഭത്തിനിടെ മോദിയെ ആക്ഷേപിച്ചു യുവതിക്കെതിരെ കേസ്
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