Madhyamam
    Kerala
    14 Aug 2025 7:00 AM IST
    14 Aug 2025 7:00 AM IST

    കസ്റ്റഡിയിലെടുത്താൽ 24 മണിക്കൂറിനകം മജിസ്ട്രേറ്റിന് മുന്നിൽ ഹാജരാക്കണം -ഹൈകോടതി

    ഹാജരാക്കിയില്ലെന്നതിന്റെ പേരിൽ പ്രതിക്ക്​ ജാമ്യം
    കസ്റ്റഡിയിലെടുത്താൽ 24 മണിക്കൂറിനകം മജിസ്ട്രേറ്റിന് മുന്നിൽ ഹാജരാക്കണം -ഹൈകോടതി
    കൊ​ച്ചി: പൊ​ലീ​സ്​ ഒ​രാ​ളെ ക​സ്റ്റ​ഡി​യി​ലെ​ടു​ത്താ​ൽ​​ 24 മ​ണി​ക്കൂ​റി​നു​ള്ളി​ൽ​ത​ന്നെ മ​ജി​സ്ട്രേ​റ്റി​ന് മു​ന്നി​ൽ ഹാ​ജ​രാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും അ​റ​സ്റ്റ്​ രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന സ​മ​യ​മ​ല്ല ഇ​ക്കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ ബാ​ധ​ക​മെ​ന്നും ഹൈ​കോ​ട​തി. സ​ഞ്ചാ​ര​സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യം നി​ഷേ​ധി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്ന​തോ​ടെ ഒ​രാ​ൾ യ​ഥാ​ർ​ഥ​ത്തി​ൽ അ​റ​സ്റ്റി​ലാ​കു​ന്നു​വെ​ന്ന​തി​നാ​ൽ അ​റ​സ്റ്റ് രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തും​മു​മ്പ്​ ക​സ്റ്റ​ഡി​യി​ലു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന സ​മ​യ​വും 24 മ​ണി​ക്കൂ​റി​ന്‍റെ പ​രി​ധി​യി​ൽ ക​ണ​ക്കാ​ക്ക​ണം.

    അ​റ​സ്റ്റി​ലാ​യ​യാ​ളെ 24 മ​ണി​ക്കൂ​റി​നു​ള്ളി​ൽ മ​ജി​സ്ട്രേ​റ്റി​ന് മു​ന്നി​ൽ ഹാ​ജ​രാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്നാ​ണ്​ ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​ന പ​റ​യു​ന്ന​ത്. അ​റ​സ്റ്റി​ലാ​യ സ്ഥ​ല​ത്തു​നി​ന്ന് മ​ജി​സ്ട്രേ​റ്റി​ന് മു​ന്നി​ൽ ഹാ​ജ​രാ​ക്കാ​നു​ള്ള സ​മ​യ​ത്തി​ന്റെ കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ മാ​ത്ര​മാ​ണ് ഇ​ള​വു​ള്ള​ത്. മ​ജി​സ്ട്രേ​റ്റി​ന്റെ അ​നു​മ​തി​യി​ല്ലാ​തെ ഒ​രാ​ളെ 24 മ​ണി​ക്കൂ​റി​ല​ധി​കം ത​ട​വി​ൽ വെ​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യി​ല്ലെ​ന്നും ജ​സ്റ്റി​സ്​ ബെ​ച്ചു കു​ര്യ​ൻ തോ​മ​സ്​ വ്യ​ക്​​ത​മാ​ക്കി.

    ക​സ്റ്റ​ഡി​യി​ലെ​ടു​ത്ത്​ 24 മ​ണി​ക്കൂ​റി​ന​കം മ​ജി​സ്ട്രേ​റ്റി​ന് മു​ന്നി​ൽ ഹാ​ജ​രാ​ക്കി​യി​ല്ലെ​ന്ന​തി​ന്റെ പേ​രി​ൽ ക​ഞ്ചാ​വ് കേ​സി​ൽ അ​റ​സ്റ്റി​ലാ​യ പ്ര​തി​ക്ക്​ ജാ​മ്യം അ​നു​വ​ദി​ച്ചു​ള്ള ഉ​ത്ത​ര​വി​ലാ​ണ്​ നി​രീ​ക്ഷ​ണം. 2025 ജ​നു​വ​രി 25ന് ​ഉ​ച്ച​ക്കു​ശേ​ഷം മൂ​ന്ന് മ​ണി​യോ​ടെ എ​റ​ണാ​കു​ളം സൗ​ത്ത് റെ​യി​ൽ​വേ സ്റ്റേ​ഷ​ൻ മൂ​ന്നാം ന​മ്പ​ർ പ്ലാ​റ്റ് ഫോ​മി​ൽ​നി​ന്ന്​ ന​ർ​ക്കോ​ട്ടി​ക്​ ക​ൺ​ട്രോ​ൾ ബ്യൂ​റോ പി​ടി​കൂ​ടി​യ പ​ശ്ചി​മ ബം​ഗാ​ൾ സ്വ​ദേ​ശി ബി​സ്വ​ജി​ത് മ​ണ്ഡ​ലാ​യി​രു​ന്നു ഹ​ര​ജി​ക്കാ​ര​ൻ. അ​റ​സ്റ്റ്​ രേ​​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത്​ 26ന് ​ഉ​ച്ച​ക്ക്​ ര​ണ്ടി​നും മ​ജി​സ്ട്രേ​റ്റി​ന് മു​ന്നി​ൽ ഹാ​ജ​രാ​ക്കി​യ​ത് അ​ന്ന്​ രാ​ത്രി എ​ട്ടി​നു​മാ​ണെ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു ഹ​ര​ജി​ക്കാ​ര​ന്‍റെ വാ​ദം. ഇ​ത്​ നി​യ​മ​ലം​ഘ​ന​മാ​ണെ​ന്നും ഹ​ര​ജി​ക്കാ​ര​ൻ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി.

    25ന് ​വൈ​കീ​ട്ട് ഏ​ഴോ​ടെ​യാ​ണ് ക​ഞ്ചാ​വ് പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്ത​തെ​ന്നും 26ന് ​ഉ​ച്ച​ക്ക്​ ര​ണ്ടി​ന് അ​റ​സ്റ്റ് രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി രാ​ത്രി എ​ട്ടോ​ടെ കോ​ട​തി​യി​ൽ ഹാ​ജ​രാ​ക്കി​യെ​ന്നു​മാ​യി​രു​ന്നു പ്രോ​സി​ക്യൂ​ഷ​ന്‍റെ വാ​ദം. എ​ന്നാ​ൽ, മ​ഹ​സ​ർ റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ൽ 25ന് ​ഉ​ച്ച​ക്കു​ശേ​ഷം മൂ​ന്നി​ന്​ ക​സ്റ്റ​ഡി​യി​ലാ​യെ​ന്നാ​ണ് പ​റ​യു​ന്ന​തെ​ന്ന്​ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി​യ കോ​ട​തി, ഹ​ര​ജി​ക്കാ​ര​ന്‍റെ സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യം ആ ​നി​മി​ഷം മു​ത​ൽ ത​ട​യ​പ്പെ​ട്ടി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ന്നും​ നി​രീ​ക്ഷി​ച്ചു. ക​സ്റ്റ​ഡി​യി​ലെ​ടു​ത്ത്​ 24 മ​ണി​ക്കൂ​റി​ന​കം മ​ജി​സ്ട്രേ​റ്റി​ന് മു​ന്നി​ൽ ഹാ​ജ​രാ​ക്കേ​ണ്ടി​യി​രു​ന്നു. അ​തി​നാ​ൽ, ജാ​മ്യ​ത്തി​ന്​ അ​ർ​ഹ​ത​യു​ണ്ടെ​ന്ന്​ വി​ല​യി​രു​ത്തി​യ കോ​ട​തി ഉ​പാ​ധി​ക​ളോ​ടെ അ​നു​വ​ദി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    സു​പ്രീം​കോ​ട​തി​യു​ടെ അ​ട​ക്കം ഉ​ത്ത​ര​വു​ക​ൾ പ​രാ​മ​ർ​ശി​ച്ചാ​ണ് സിം​ഗി​ൾ ബെ​ഞ്ചി​ന്‍റെ നി​രീ​ക്ഷ​ണം. വി​ഷ​യം പ​രി​ശോ​ധി​ക്കാ​ൻ നി​യ​മ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളാ​യ നി​ഖി​ന തോ​മ​സ്, നേ​ഹ ബാ​ബു എ​ന്നി​വ​രെ അ​മി​ക്ക​സ് ക്യൂ​റി​യാ​യും കോ​ട​തി നി​യ​മി​ച്ചി​രു​ന്നു. ല​ക്ഷം രൂ​പ​യു​ടെ സ്വ​ന്ത​വും തു​ല്യ തു​ക​ക്കു​ള്ള ര​ണ്ട് ആ​ൾ​ജാ​മ്യ​വു​മെ​ന്ന പ്ര​ധാ​ന ഉ​പാ​ധി​യോ​ടെ​യാ​ണ്​ ജാ​മ്യം അ​നു​വ​ദി​ച്ച​ത്.

