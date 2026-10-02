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Madhyamam
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    കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​ൻ പ​രി​ധ​ിയി​ൽ ഉ​പ​യോ​ഗ​ശൂ​ന്യ​മാ​യ 238 ലി​റ്റ​ർ ഓ​യി​ൽ ന​ശി​പ്പി​ച്ചു

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    എ​ണ്ണ​ക്ക​ടി​ക​ൾ ഉ​ണ്ടാ​ക്കു​ന്ന​ത് അ​പ​ക​ട​ക​ര​മാ​യ ഓ​യി​ൽ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച്
    കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​ൻ പ​രി​ധ​ിയി​ൽ ഉ​പ​യോ​ഗ​ശൂ​ന്യ​മാ​യ 238 ലി​റ്റ​ർ ഓ​യി​ൽ ന​ശി​പ്പി​ച്ചു
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    ഭ​ക്ഷ്യ​സു​ര​ക്ഷ വ​കു​പ്പി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ എ​ണ്ണ​ക്ക​ടി വി​ൽ​ക്കു​ന്ന ക​ട​ക​ളി​ൽ ന​ട​ത്തി​യ പ​രി​ശോ​ധ​ന

    കോ​ഴി​ക്കോ​ട്: മൊ​ബൈ​ൽ ഫു​ഡ് ടെ​സ്റ്റി​ങ് ല​ബോ​റ​ട്ട​റി, ടി.​പി. സി ​മീ​റ്റ​ർ എ​ന്നി​വ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് ന​ട​ത്തി​യ പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ൽ ഉ​പ​യോ​ഗ​ശൂ​ന്യ​മാ​യ 238 ലി​റ്റ​ർ എ​ണ്ണ പി​ടി​കൂ​ടി ന​ശി​പ്പി​ച്ചു.

    ര​ണ്ട് ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി വെ​കു​ന്നേ​രം നാ​ല് മു​ത​ൽ എ​ട്ട് വ​രെ എ​ഴു സ്ക്വാ​ഡു​ക​ളാ​യി തി​രി​ഞ്ഞാ​ണ് കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​ൻ പ​രി​ധി​യി​ലെ 201 സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ത്തി​യ​ത്. നി​യ​മ ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ൾ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ 66 സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് പി​ഴ ചു​മ​ത്തി നോ​ട്ടീ​സ് ന​ൽ​കി.

    ഹോ​ട്ട​ലു​ക​ൾ ത​ട്ടു​ക​ട​ക​ൾ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്ന് ശേ​ഖ​രി​ച്ച എ​ണ്ണ​യു​ടെ 23 സാ​മ്പി​ളു​ക​ൾ കൂ​ടു​ത​ൽ പ​രി​ശോ​ധ​ന​യ്ക്കാ​യി ലാ​ബി​ലേ​ക്ക് അ​യ​ച്ചു. ഗു​രു​ത​ര നി​യ​മ​ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ൾ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ 10 സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ അ​ട​ച്ചു​പൂ​ട്ടാ​ൻ നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ചു.

    ത​ട്ടു​ക​ട​ക​ളി​ലും ഹോ​ട്ട​ലു​ക​ളി​ലും പാ​ച​ക​ത്തി​നാ​യി ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന എ​ണ്ണ ആ​വ​ർ​ത്തി​ച്ച് ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന​താ​യി പ​രാ​തി​ക​ൾ ല​ഭി​ച്ച സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ലാ​ണ് ഭ​ക്ഷ്യ സു​ര​ക്ഷ ക​മ്മീ​ഷ​ണ​റു​ടെ നി​ർ​ദ്ദേ​ശ​പ്ര​കാ​രം സം​സ്ഥാ​ന വ്യാ​പ​ക​മാ​യി എ​ണ്ണ​യു​ടെ നി​ല​വാ​രം സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ത്തി​യ​ത്. ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച എ​ണ്ണ​യി​ലെ ടി.​പി.​സി (ടോ​ട്ട​ൽ പോ​ളാ​ർ കോ​മ്പൗ​ണ്ട്സ്) അ​നു​വ​ദ​നീ​യ പ​രി​ധി പ​ര​മാ​വ​ധി 25 ശ​ത​മാ​നം ആ​ണ്.

    പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ൽ പ​ല സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ലും ഇ​ത് 35ശ​ത​മാ​ന​ത്തി​ലും അ​ധി​കം ക​ണ്ടെ​ത്തി. പാ​ച​ക​ത്തി​നു​ള്ള എ​ണ്ണ ആ​വ​ർ​ത്തി​ച്ച് ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന​ത് ഗു​രു​ത​ര ആ​രോ​ഗ്യ​പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് കാ​ര​ണ​മാ​കു​മെ​ന്ന് അ​ധി​കൃ​ത​ർ മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ്ന​ൽ​കി.

    ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച എ​ണ്ണ ഭ​ക്ഷ്യ സു​ര​ക്ഷ വ​കു​പ്പി​ന്റെ ‘റീ ​പ​ർ​പ​സ് യൂ​സ്ഡ് കു​ക്കി​ങ് ഓ​യി​ൽ’ (റൂ​ക്കോ) പ​ദ്ധ​തി പ്ര​കാ​രം അം​ഗീ​കൃ​ത എ​ജ​ൻ​സി​ക​ൾ​ക്ക് ന​ൽ​ക​ണം. ഇ​ത് സം​ബ​ന്ധി​ച്ച പ​രി​ശോ​ധ​ന വ​രും ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ലും തു​ട​രു​മെ​ന്ന് ഭ​ക്ഷ്യ സു​ര​ക്ഷ അ​സി.​ക​മീ​ഷ​ണ​ർ ബി​ബി മാ​ത്യു അ​റി​യി​ച്ചു.

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    News Summary - 238 Liters of Unsafe Cooking Oil Destroyed in Kozhikode Food Safety Raids; 10 Outlets Ordered to Close
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