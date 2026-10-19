2027ൽ എത്ര അവധി ദിനങ്ങൾ? സർക്കാർ വിജ്ഞാപനം പുറത്തിറങ്ങി

2027ൽ എത്ര അവധി ദിനങ്ങൾ? സർക്കാർ വിജ്ഞാപനം പുറത്തിറങ്ങിtext_fields
തിരുവനന്തപുരം: 2027ലെ പൊതുഅവധികൾ, നിയന്ത്രിത അവധികൾ, നെഗോഷ്യബിൾ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ആക്ട് പ്രകാരമുള്ള അവധികൾ പ്രഖ്യാപിച്ച് സംസ്ഥാന സർക്കാർ വിജ്ഞാപം ഇറക്കി. ഞായർ, രണ്ടാം ശനി ദിവസങ്ങൾ പൂർണ അവധിയായിരിക്കും. ഇതിനുപുറമെ വരുന്ന അവധി ദിനങ്ങളാണ് വിജ്ഞാപനത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയത്.
പൊതുഅവധി ദിനങ്ങൾ: ജനുവരി 2-മന്നം ജയന്തി, ജനുവരി 26-റിപ്പബ്ലിക് ദിനം, മാർച്ച് 6-ശിവരാത്രി, മാർച്ച് 10-ഈദുൽ ഫിത്വർ (ചെറിയ പെരുന്നാൾ), മാർച്ച് 25-പെസഹ വ്യാഴം, മാർച്ച് 26-ദുഃഖ വെള്ളി, ഏപ്രിൽ 14-ഡോ. അംബേദ്കർ ജയന്തി, ഏപ്രിൽ 15-വിഷു, മേയ് 1-മേയ്ദിനം, മേയ് 17-ഈദുൽ അദ്ഹ (ബലിപെരുന്നാൾ), ജൂൺ 15-മുഹർറം,
ആഗസ്റ്റ് 2-കർക്കിടക വാവ്, ആഗസ്റ്റ് 24-ശ്രീകൃഷ്ണ ജയന്തി, ആഗസ്റ്റ് 28-അയ്യൻകാളി ജയന്തി, സെപ്റ്റംബർ 13-മൂന്നാം ഓണം, സെപ്റ്റംബർ 14 -നാലാം ഓണം, സെപ്റ്റംബർ 15-ശ്രീനാരായണ ഗുരു ജയന്തി, സെപ്റ്റംബർ 22-ശ്രീനാരായണ ഗുരു സമാധി, ഒക്ടോബർ 2-ഗാന്ധി ജയന്തി, ഒക്ടോബർ 28-ദീപാവലി, ഡിസംബർ 25-ക്രിസ്മസ്.
പൊതുഅവധി ദിനങ്ങളിൽ വരുന്ന ആഘോഷ/അവസരങ്ങൾ:
ഈസ്റ്റർ: മാർച്ച് 28, ഞായർ, നബിദിനം: ആഗസ്റ്റ് 14, രണ്ടാം ശനി. സ്വാതന്ത്ര്യദിനം: ആഗസ്റ്റ് 15, ഞായർ. ഒന്നാം ഓണം: സെപ്റ്റംബർ 11, രണ്ടാം ശനി. തിരുവോണം: സെപ്റ്റംബർ 12, ഞായർ. മഹാനവമി: ഒക്ടോബർ 9, രണ്ടാം ശനി. വിജയദശമി: ഒക്ടോബർ 10, ഞായർ.
നിയന്ത്രിത അവധികൾ:
മാർച്ച് 4: വൈകുണ്ഡ സ്വാമി ജയന്തി (സർക്കാർ/അർധസർക്കാർ/ പൊതുമേഖല സ്ഥാപനങ്ങളിലെ നാടാർ വിഭാഗത്തിലെ ജീവനക്കാർ, അധ്യാപകർ എന്നിവർക്ക് നിയന്ത്രിത അവധി).
ആഗസ്റ്റ് 17: ആവണി അവിട്ടം (ബ്രാഹ്മണ വിഭാഗത്തിലെ സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്ക്)
സെപ്റ്റംബർ 17: വിശ്വകർമദിനം (വിശ്വകർമ വിഭാഗത്തിലെ ജീവനക്കാർ, അധ്യാപകർ എന്നിവർക്ക്)
മാർച്ച് 23ന് ഡൽഹിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കേരള സർക്കാർ ഓഫിസുകൾക്കും പൊതുമേഖലയിലെ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും ഹോളി അവധിയായിരിക്കും.
നെഗോഷ്യബിൾ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് ആക്ട് (വാണിജ്യ/ സഹകരണ ബാങ്കുകൾക്ക്) പ്രകാരമുള്ള അവധികൾ
ജനുവരി 2-മന്നം ജയന്തി
ജനുവരി 26 -റിപ്പബ്ലിക് ദിനം
മാർച്ച് 6 -ശിവരാത്രി
മാർച്ച് 10 -ഈദുൽ ഫിത്വർ (ചെറിയ പെരുന്നാൾ)
മാർച്ച് 25 -പെസഹ വ്യാഴം
മാർച്ച് 26 -ദുഃഖ വെള്ളി
ഏപ്രിൽ 1 -വാണിജ്യ/സഹകരണ ബാങ്കുകളുടെ വാർഷിക കണക്കെടുപ്പ്
ഏപ്രിൽ 14 -ഡോ. അംബേദ്ക്കർ ജയന്തി
ഏപ്രിൽ 15 -വിഷു
മെയ് 1 -മെയ്ദിനം
മെയ് 17 -ഈദുൽ അദ്ഹ (ബലിപെരുന്നാൾ)
ആഗസ്റ്റ് 24 -ശ്രീകൃഷ്ണ ജയന്തി
ആഗസ്റ്റ് 28 -അയ്യൻകാളി ജയന്തി
സെപ്റ്റംബർ 15- ശ്രീനാരായണ ഗുരു ജയന്തി
സെപ്റ്റംബർ 22- ശ്രീനാരായണ ഗുരു സമാധി
ഒക്ടോബർ 2- ഗാന്ധി ജയന്തി
ഒക്ടോബർ 28- ദീപാവലി
ഡിസംബർ 25 -ക്രിസ്മസ്
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