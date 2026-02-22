Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    date_range 22 Feb 2026 8:28 AM IST
    Updated On
    date_range 22 Feb 2026 8:29 AM IST

    കുന്നംകുളത്ത് കെ.എസ്.ആർ.ടി.സി ബസുകൾ തമ്മിൽ കൂട്ടിയിടിച്ച് 20 പേർക്ക് പരിക്ക്

    Kunnamkulam bus accident
    തൃശൂർ: കുന്നംകുളത്ത് കെ.എസ്.ആർ.ടി.സി തമ്മിൽ ബസുകൾ കൂട്ടിയിടിച്ചു. അപകടത്തിൽ 20ലേറെ യാത്രക്കാർക്ക് പരിക്കേറ്റിട്ടുണ്ട്. ആരുടെയും നില ഗുരുതരമല്ല. ശനിയാഴ്ച രാത്രി 10.30 ഓടെയാണ് കുന്നംകുളം ജംഗ്ഷൽ വെച്ച് അപകടമുണ്ടായത്.

    കോഴിക്കോട്-ചെങ്ങന്നൂർ സൂപ്പർഫാസ്റ്റും കോഴിക്കോട്-തിരുവനന്തപുരം സ്വിഫ്റ്റ് സൂപ്പർഫാസ്റ്റ് ബസുമാണ് കൂട്ടിയിടിച്ചത്. ഒരു ബസിനു പിന്നിൽ മറ്റൊരു ബസ് ഇടിച്ചുകയറുകയായിരുന്നു. പരിക്കേറ്റവരെ തൊട്ടടുത്തുള്ള സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലും താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിലും പ്രവേശിപ്പിച്ചു.

    കുന്നംകുളം പൊലീസിനൊപ്പം നാട്ടുകാരും രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിൽ പങ്കുചേർന്നു.

    News Summary - 20 injured as KSRTC buses collide in Kunnamkulam
