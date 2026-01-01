Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    date_range 1 Jan 2026 10:52 PM IST
    Updated On
    date_range 1 Jan 2026 10:52 PM IST

    പൊലീസിന് 172 പുതിയ വാഹനങ്ങൾ

    പൊലീസിന് 172 പുതിയ വാഹനങ്ങൾ
    Listen to this Article

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: സം​സ്ഥാ​ന പൊ​ലീ​സ് സേ​ന​യി​ലെ വി​വി​ധ യൂ​നി​റ്റു​ക​ള്‍ക്കാ​യി വാ​ങ്ങി​യ 172 വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി പി​ണ​റാ​യി വി​ജ​യ​ന്‍ ഫ്ലാ​ഗ്ഗ് ഓ​ഫ് ചെ​യ്തു. സേ​ന​യു​ടെ കാ​ര്യ​ക്ഷ​മ​ത​യും അ​ടി​സ്ഥാ​ന സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളും വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നും കാ​ല​ഹ​ര​ണ​പ്പെ​ട്ട വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ള്‍ ഘ​ട്ടം​ഘ​ട്ട​മാ​യി മാ​റ്റു​ന്ന​തി​നു​മാ​ണ് പു​തി​യ ബൊ​ലേ​റോ ജീ​പ്പു​ക​ൾ വാ​ങ്ങി​യ​ത്.

    86 എ​ണ്ണം വി​വി​ധ പൊ​ലീ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​നു​ക​ള്‍ക്കാ​ണ്. ക​ണ്‍ട്രോ​ള്‍ റൂ​മു​ക​ള്‍ക്കാ​യി 36 എ​ണ്ണ​വും ബ​റ്റാ​ലി​യ​നു​ക​ള്‍, സ്പെ​ഷ​ല്‍ യൂ​നി​റ്റു​ക​ള്‍ എ​ന്നി​വ​യ്ക്കാ​യി 20 എ​ണ്ണ​വും കൈ​മാ​റും. കൂ​ടാ​തെ സ്പെ​ഷ​ല്‍ യൂ​നി​റ്റു​ക​ളി​ലു​ള്ള ഡി​വൈ.​എ​സ്.​പി​മാ​ര്‍ക്കാ​യി 30 വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളും ന​ൽ​കും.

    TAGS:Kerala Police
