കോട്ടയത്ത് 17കാരി പ്രസവിച്ചു; അമിത രക്തസ്രാവം മൂലം ഐ.സി.യുവിൽ, പൊലീസ് അന്വേഷണം തുടങ്ങി

കോട്ടയത്ത് 17കാരി പ്രസവിച്ചു; അമിത രക്തസ്രാവം മൂലം ഐ.സി.യുവിൽ, പൊലീസ് അന്വേഷണം തുടങ്ങിtext_fields
കോട്ടയം: കോട്ടയം ജില്ല ആശുപത്രിയിൽ 17കാരിയായ സ്കൂൾ വിദ്യാർഥിനി പ്രസവിച്ചു. ചൊവ്വാഴ്ച രാവിലെയാണ് സംഭവം. അമിത രക്തസ്രാവത്തെ തുടർന്ന് പെൺകുട്ടി തീവ്രപരിചണ വിഭാഗത്തിലാണ്. ഇതിനാൽ പൊലീസിന് മൊഴിയെടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല.
മാസങ്ങൾക്ക് മുൻപ് സ്കൂൾ അധികൃതരാണ് പെൺകുട്ടി ഗർഭിണിയാണെന്ന വിവരം വീട്ടുകാരെ അറിയിക്കുന്നത്. തുടർന്ന് അമ്മ കുട്ടിയെ വയനാട്ടിലെ ബന്ധുവീട്ടിലേക്ക് മാറ്റിയിരുന്നു.
കോട്ടയത്ത് മടങ്ങിയെത്തിയ പെൺകുട്ടിക്ക് പ്രസവവേദനയെ തുടർന്ന് നാട്ടുകാരും ആരോഗ്യപ്രവർത്തകരും ചേർന്ന് ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റുകയായിരുന്നു. കുട്ടിയുടെ അമ്മയേയും ബന്ധുക്കളേയും പൊലീസ് ചോദ്യം ചെയ്തു. കൂടുതൽ അന്വേഷണം നടക്കേണ്ടതുണ്ടെന്ന് പൊലീസ് അറിയിച്ചു.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register