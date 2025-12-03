Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightഇനി ഡിജിറ്റൈസ്​...
    Kerala
    Posted On
    date_range 3 Dec 2025 10:10 PM IST
    Updated On
    date_range 3 Dec 2025 10:10 PM IST

    ഇനി ഡിജിറ്റൈസ്​ ചെയ്യാൻ 17 ലക്ഷം ഫോമുകൾ

    text_fields
    bookmark_border
    ഇനി ഡിജിറ്റൈസ്​ ചെയ്യാൻ 17 ലക്ഷം ഫോമുകൾ
    cancel
    Listen to this Article

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: എ​സ്.​ഐ.​ആ​ർ എ​ന്യൂ​മ​റേ​ഷ​ൻ ഫോ​മു​ക​ളു​ടെ ഡി​ജി​റ്റൈ​സേ​ഷ​ൻ 91.61 ശ​ത​മാ​നം പി​ന്നി​ട്ടു. ​ആ​കെ ത​യാ​റാ​ക്കി​യ 2.78 കോ​ടി ഫോ​മു​ക​ളി​ൽ 2.55 കോ​ടി ഫോ​മു​ക​ളാ​ണ്​ ഡി​ജി​റ്റൈ​സ്​ ചെ​യ്ത​ത്. ​അ​തേ​സ​മ​യം ക​ണ്ടെ​ത്താ​നാ​കാ​ത്ത​വ​രു​ടെ എ​ണ്ണം 16.23 ല​ക്ഷ​മാ​യി ഉ​യ​ർ​ന്നു.

    മൊ​ത്തം അ​ച്ച​ടി​ച്ച 2.78 കോ​ടി ഫോ​മു​ക​ളി​ൽ നി​ന്ന്​ ക​ണ്ടെ​ത്താ​നാ​കാ​ത്ത​വ​രെ ഒ​ഴി​വാ​ക്കി​യാ​ൽ ശേ​ഷി​ക്കു​ന്ന​ത്​ 2.61 കോ​ടി​യാ​ണ്. ഇ​തി​ൽ 2.55 കോ​ടി​യാ​ണ്​ ഡി​ജി​റ്റൈ​സ്​ ചെ​യ്ത​ത്. ഇ​നി ​ഡി​ജി​റ്റൈ​സ്​ ചെ​യ്യാ​നു​ള്ള​ത് 17 ല​ക്ഷം ഫോ​മു​ക​ളാ​ണ്. ഇ​തി​ൽ പ​ല​തും പൂ​രി​പ്പി​ച്ച്​ തി​രി​കെ കി​ട്ടി​യി​ട്ടി​ല്ല.

    ന​ഗ​ര​പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള ഫോ​മു​ക​ളാ​ണ്​ മ​ട​ങ്ങി​യെ​ത്താ​നു​ള്ള​വ​യി​ൽ കൂ​ടു​ത​ലും.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Kerala GovernmentSIRSIR form
    News Summary - 1.7 million forms to be digitized now
    Similar News
    Next Story
    X