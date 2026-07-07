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    Kerala
    Posted On
    date_range 7 July 2026 6:45 AM IST
    Updated On
    date_range 7 July 2026 6:45 AM IST

    1,667 ഏക്കർ സർക്കാർ ഭൂമി കൈയേറ്റക്കാർക്ക്​ സ്വന്തം

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    ഏ​റ്റ​വും കൂ​ടു​ത​ൽ കൈ​യേ​റ്റം ഇ​ടു​ക്കി​യി​ൽ, കു​റ​വ്​ ക​ണ്ണൂ​രി​ൽ
    1,667 ഏക്കർ സർക്കാർ ഭൂമി കൈയേറ്റക്കാർക്ക്​ സ്വന്തം
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    കൊ​ച്ചി: സം​സ്ഥാ​ന​ത്ത്​ 1,667 ഏ​ക്ക​ർ (675.25 ഹെ​ക്ട​ർ) സ​ർ​ക്കാ​ർ ഭൂ​മി കൈ​യേ​റ്റ​ക്കാ​രു​ടെ കൈ​യി​ൽ. മു​ക്കാ​ൽ ല​ക്ഷ​ത്തോ​ളം പ​ട്ടി​ക​ജാ​തി കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ സ്വ​ന്ത​മാ​യി ഭൂ​മി​യി​ല്ലാ​തെ ക​ഴി​യു​മ്പോ​ഴാ​ണ്​ വ്യ​ക്​​തി​ക​ളും സ്വ​കാ​ര്യ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളു​മ​ട​ക്കം സ​ർ​ക്കാ​ർ ഭൂ​മി അ​ന​ധി​കൃ​ത​മാ​യി കൈ​വ​ശം വെ​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഏ​റ്റ​വും കൂ​ടു​ത​ൽ കൈ​യേ​റി​യ​ത്​ ഇ​ടു​ക്കി ജി​ല്ല​യി​ലാ​ണ്-260.87 ഹെ​ക്ട​ർ. കു​റ​വ്​ ക​ണ്ണൂ​രി​ലും- 4.88 ഹെ​ക്ട​ർ.

    വി​വി​ധ ജി​ല്ല​ക​ളി​ലെ സ​ർ​ക്കാ​ർ വ​കു​പ്പു​ക​ളു​ടെ ഭൂ​മി​ക​ളാ​ണ്​ കൈ​യ​ട​ക്കി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. പൊ​തു​മ​രാ​മ​ത്ത്, പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത്, ന​ഗ​ര​സ​ഭ, കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​ൻ റോ​ഡു​ക​ളും കൈ​യേ​റി​യ​വ​യി​ൽ​പ്പെ​ടു​ന്നു. 1957ലെ ​കേ​ര​ള ഭൂ​സം​ര​ക്ഷ​ണ നി​യ​മ​പ്ര​കാ​രം സ​ർ​ക്കാ​ർ ഭൂ​മി​യി​ലെ കൈ​യേ​റ്റം ക​ണ്ടെ​ത്താ​നും ത​ട​യാ​നും വി​ല്ലേ​ജ്​ ഓ​ഫി​സ​ർ​മാ​ർ​ക്ക്​ ക​ർ​ശ​ന നി​ർ​ദേ​ശം ന​ൽ​കി​യി​രു​ന്നു.

    ഒ​ഴി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി റ​വ​ന്യൂ വി​ഭാ​ഗം ഇ​ത്ത​രം കൈ​യേ​റ്റം അ​ള​ന്നു തി​ട്ട​പ്പെ​ടു​ത്തി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട വ​കു​പ്പു​ക​ൾ​ക്ക്​ സ്​​കെ​ച്ച്​ സ​ഹി​തം റി​പ്പോ​ർ​ട്ട്​ ന​ൽ​കി​യെ​ങ്കി​ലും കാ​ര്യ​മാ​യ തു​ട​ർ ന​ട​പ​ടി​ക​ളു​ണ്ടാ​യി​ല്ല. ജി​ല്ല​ത​ല​ത്തി​ലും ഇ​തു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ​ക്ക്​ വേ​ഗ​ത​യി​ല്ല. വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളാ​യി ​കൈ​യേ​റ്റം നി​ല​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന ഭൂ​മി തി​രി​ച്ചു​പി​ടി​ക്കാ​ൻ സ​ർ​ക്കാ​ർ ന​ട​ത്തി​വ​രു​ന്ന ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ പ​ല​പ്പോ​ഴും എ​ങ്ങു​മെ​ത്താ​തെ പോ​കു​ക​യാ​ണ്.

    2025ലെ ​ക​ണ​ക്ക്​ പ്ര​കാ​രം സം​സ്ഥാ​ന​ത്ത്​ 73,687 പ​ട്ടി​ക​ജാ​തി കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും 5736 ആ​ദി​വാ​സി കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും​ സ്വ​ന്ത​മാ​യി ഭൂ​മി​യി​ല്ല. 62,750 പ​ട്ടി​ക​ജാ​തി കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ളും 10,777 ആ​ദി​വാ​സി കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ളും ഭ​വ​ന​ര​ഹി​ത​രാ​ണ്. ഭൂ​ര​ഹി​ത പ​ട്ടി​ക​ജാ​തി കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ ഏ​റ്റ​വും കൂ​ടു​ത​ൽ തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം ജി​ല്ല​യി​ലും (11,096) ആ​ദി​വാ​സി കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ വ​യ​നാ​ട്ടി​ലു​മാ​ണ്​ (2883).

    വിവിധ ജി​ല്ലകളിലെ​ കൈ​യേ​റ്റം (ഹെ​ക്ട​റി​ൽ)

    ഇ​ടു​ക്കി 260.87

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം 106.87

    വ​യ​നാ​ട്​ 75.70

    എ​റ​ണാ​കു​ളം 54.12

    കോ​ഴി​ക്കോ​ട്​ 32.55

    പ​ത്ത​നം​തി​ട്ട 29.53

    കോ​ട്ട​യം 22.87

    ആ​ല​പ്പു​ഴ 21.94

    തൃ​ശൂ​ർ 21.21

    കാ​സ​ർ​കോ​ഡ്​ 15.01

    പാ​ല​ക്കാ​ട്​ 11.09

    മ​ല​പ്പു​റം 9.30

    കൊ​ല്ലം 9.23

    ക​ണ്ണൂ​ർ 4.88

    ആ​കെ 675.25

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    TAGS:encroachmentgovt landIdukki NewsRevenue LandKerala
    News Summary - 1,667 Acres of Government Land Occupied by Encroachers
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