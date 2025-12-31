Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    Kerala
    Posted On
    date_range 31 Dec 2025 1:58 PM IST
    Updated On
    date_range 31 Dec 2025 1:58 PM IST

    പുത്തന്‍തെരുവ് ഗ്യാസ് ടാങ്കർ ദുരന്തത്തിന് 16 വയസ്; രക്ഷകർ തീയിൽ പൊലിഞ്ഞ ഓർമയിൽ നാട്

    പുത്തന്‍തെരുവ് ഗ്യാസ് ടാങ്കർ ദുരന്തത്തിന് 16 വയസ്; രക്ഷകർ തീയിൽ പൊലിഞ്ഞ ഓർമയിൽ നാട്
    2009 ഡി​സം​ബ​ര്‍ 31ന് ​ക​രു​നാ​ഗ​പ്പ​ള്ളി​യി​ലു​ണ്ടാ​യ ഗ്യാ​സ് ടാ​ങ്ക​ർ ദു​ര​ന്ത​ത്തി​ൽ തീ​യ​ണ​ക്കാ​ൻ ശ്ര​മി​ക്കു​ന്ന

    അ​ഗ്നി​ര​ക്ഷാ സേ​നാം​ഗ​ങ്ങ​ൾ (ഫ​യ​ൽ ചി​ത്രം)

    ക​രു​നാ​ഗ​പ്പ​ള്ളി: 12 പേ​രു​ടെ ജീ​വ​ൻ പൊ​ലി​ഞ്ഞ പു​ത്ത​ന്‍തെ​രു​വ് ഗ്യാ​സ് ടാ​ങ്ക​ർ ദു​ര​ന്ത​ത്തി​ന് ബു​ധ​നാ​ഴ്ച 16 വ​ർ​ഷം തി​ക​യു​ന്നു. അ​ഗ്‌​നി​ഗോ​ളം ന​ൽ​കി​യ തീ​രാ​വേ​ദ​ന​ക​ളു​മാ​യി ഇ​പ്പോ​ഴും നി​ര​വ​ധി പേ​ര്‍ ജീ​വി​തം ത​ള്ളി നീ​ക്കു​ന്നു. 2009 ഡി​സം​ബ​ര്‍ 31ന് ​പു​ല​ര്‍ച്ചെ​യാ​ണ് ക​രു​നാ​ഗ​പ്പ​ള്ളി​യി​ല്‍ ടാ​ങ്ക​ര്‍ ലോ​റി കാ​റു​മാ​യി കൂ​ട്ടി​യി​ടി​ച്ച് മ​റി​ഞ്ഞ് നാ​ടി​നെ ന​ടു​ക്കി​യ ദു​ര​ന്ത​മു​ണ്ടാ​യ​ത്.

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് ഓ​ച്ചി​റ ഭാ​ഗ​ത്തേ​ക്ക് പോ​കു​ക​യാ​യി​രു​ന്ന കാ​റു​മാ​യി കൂ​ട്ടി​യി​ടി​ച്ച ടാ​ങ്ക​ർ ലോ​റി റോ​ഡി​നു കു​റു​കെ മ​റി​ഞ്ഞ്‌ ക്യാ​ബി​നും ടാ​ങ്ക​റും വേ​ർ​പ്പെ​ട്ടു. പാ​ച​ക​വാ​ത​കം ചോ​ർ​ന്നു​കൊ​ണ്ടി​രു​ന്ന ടാ​ങ്ക​ർ പൊ​ട്ടി​ത്തെ​റി​ച്ചു. ര​ക്ഷാ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ത്തി​നെ​ത്തി​യ ച​വ​റ പൊ​ലീ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​നി​ലെ ജീ​പ്പ് പൂ​ർ​ണ​മാ​യും ക​ത്തി. ര​ക്ഷ​ക​രാ​യി എ​ത്തി​യ​വ​ർ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ 12 പേ​ർ മ​രി​ച്ചു. 21 പേ​ർ​ക്ക് ഗു​രു​ത​ര പ​രി​ക്കേ​റ്റു. നി​ര​വ​ധി ക​ട​ക​ളും 50 ഇ​രു​ച​ക്ര​വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളും മ​റ്റ് വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളും അ​ഗ്നി​ക്കി​ര​യാ​യി.

    പു​ത്ത​ന്‍തെ​രു​വ് ജ​ങ്ഷ​നി​ലെ വ്യാ​പാ​ര​സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ള്‍ക്കും സ​മീ​പ​ത്തെ വീ​ടു​ക​ള്‍ക്കും കേ​ടു​പാ​ടു​ക​ളു​ണ്ടാ​യി. ദേ​ശീ​യ​പാ​ത​യി​ൽ 10 മ​ണി​ക്കൂ​ർ ഗ​താ​ഗ​തം പൂ​ർ​ണ​മാ​യും സ്തം​ഭി​ച്ചു. നാ​ലു കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ ചു​റ്റ​ള​വി​ലു​ള്ള ആ​ളു​ക​ളെ ഒ​ഴി​പ്പി​ക്കേ​ണ്ടി വ​ന്നു. ആ​റ​ര മ​ണി​ക്കൂ​ർ നീ​ണ്ട പ​രി​ശ്ര​മ​ത്തി​നു ശേ​ഷ​മാ​ണ് തീ​യ​ണ​ച്ച​ത്‌. ഏ​ക​ദേ​ശം ര​ണ്ട​ര കോ​ടി​യി​ല​ധി​കം രൂ​പ​യു​ടെ ന​ഷ്ട​മു​ണ്ടാ​യി.

    കു​ല​ശേ​ഖ​ര​പു​രം പ്ലാ​വി​ള്ള പ​ടീ​റ്റ​തി​ൽ അ​ഷ്‌​റ​ഫ്, പു​ന്ന​ക്കു​ളം വ​ലി​യ​ത്തു വീ​ട്ടി​ൽ അ​ബ്ദു​ൽ​സ​മ​ദ്, ച​വ​റ പൊ​ലീ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​നി​ലെ ഹെ​ഡ് കോ​ൺ​സ്റ്റ​ബി​ൾ ചെ​റി​യ​ഴീ​ക്ക​ൽ ആ​ലും​മൂ​ട് വീ​ട്ടി​ൽ സു​നി​ൽ കു​മാ​ർ, കോ​ൺ​സ്റ്റ​ബി​ൾ ച​വ​റ കോ​ട്ട​യ്ക്ക​കം വി​ള​യ്ക്കാ​ട്ട് വീ​ട്ടി​ൽ പ്ര​ദീ​പ് കു​മാ​ർ, കാ​യം​കു​ളം ഫ​യ​ർ​സ്റ്റേ​ഷ​നി​ലെ ഫ​യ​ർ​മാ​ൻ സ​മീ​ർ, പു​ത്ത​ൻ​തെ​രു​വ് വെ​സ്റ്റേ​ൺ ഇ​ന്ത്യാ ക​ശു​വ​ണ്ടി ഫാ​ക്ട​റി​യി​ലെ ജീ​വ​ന​ക്കാ​രും അ​സം സ്വ​ദേ​ശി​ക​ളു​മാ​യ ദ​ശ​ര​ഥ​ദാ​സ്, ടി​ങ്കു​ദാ​സ്, ആ​ന​യ​ടി സ്വ​ദേ​ശി തു​ള​സീ​ധ​ര​ൻ​പി​ള്ള, ആ​യൂ​ർ സ്വ​ദേ​ശി അ​ഭി​ലാ​ഷ്, ക​ട​ത്തൂ​ർ താ​ഴെ കി​ഴ​ക്ക​തി​ൽ നാ​സ​ർ, ചി​റ്റു​മൂ​ല സ​ജീ​വ് മ​ൻ​സി​ലി​ൽ റ​ഷീ​ദ്, ക​ട​ത്തൂ​ർ ബി​ൻ​ഷാ​ദ് മ​ൻ​സി​ലി​ൽ ബി​ജു എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് ര​ക്ഷാ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ത്തി​നി​ടെ മ​ര​ണ​ത്തി​ന് കീ​ഴ​ട​ങ്ങി​യ​ത്.

    നാ​ട്ടു​കാ​രാ​യ പു​ത്ത​ന്‍തെ​രു​വ് സ്വ​ദേ​ശി​ക​ളാ​യ നി​യാ​സ്, സി​യാ​ദ്, കാ​യം​കു​ളം ഫ​യ​ര്‍സ്‌​റ്റേ​ഷ​നി​ലെ വി​നോ​ദ്കു​മാ​ര്‍, ക​രു​നാ​ഗ​പ്പ​ള്ളി ഫ​യ​ര്‍ സ്‌​റ്റേ​ഷ​ന്‍ ഓ​ഫി​സ​ര്‍ വി.​സി. വി​ശ്വ​നാ​ഥ് എ​ന്നി​വ​ര്‍ ഇ​പ്പോ​ഴും ദു​ര​ന്തം ന​ല്‍കി​യ പാ​ടു​ക​ളു​മാ​യി ക​ഴി​യു​ന്നു. മ​രി​ച്ച​വ​രു​ടെ​യും പ​രി​ക്കേ​റ്റ​വ​രു​ടെ​യും കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് സം​സ്ഥാ​ന സ​ർ​ക്കാ​റും ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഓ​യി​ൽ കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​നും ന​ഷ്ട​പ​രി​ഹാ​രം ന​ൽ​കി. സു​നാ​മി ദു​ര​ന്ത​ത്തി​നു​ശേ​ഷം ക​രു​നാ​ഗ​പ്പ​ള്ളി​യി​ലു​ണ്ടാ​യ മ​റ്റൊ​രു വ​ലി​യ ദു​ര​ന്ത​മാ​യി​രു​ന്നു ഗ്യാ​സ് ടാ​ങ്ക​ര്‍ അ​പ​ക​ടം.

    ദു​ര​ന്ത​ത്തി​ന്റെ ബാ​ക്കി​പ​ത്ര​മാ​യി ദേ​ശീ​യ​പാ​ത​യ്ക്ക​രി​കി​ൽ കാ​ടു​മൂ​ടി​ക്കി​ട​ന്ന ഗ്യാ​സ് ടാ​ങ്ക​ര്‍ ലോ​റി ദേ​ശീ​യ​പാ​ത വി​ക​സ​നം തു​ട​ങ്ങി​യ സ​മ​യ​ത്താ​ണ് എ​ടു​ത്തു​മാ​റ്റി​യ​ത്. ദു​ര​ന്ത​ശേ​ഷം അ​ന്വേ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി നാ​ലു​പേ​രെ പ്ര​തി​ക​ളാ​ക്കി കേ​സെ​ടു​ത്തി​രു​ന്നു. വാ​ഹ​ന​ത്തി​ന്റെ പ​ഴ​ക്ക​വും ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രു​ടെ അ​നാ​സ്ഥ​യു​മാ​ണ് പ്രാ​ഥ​മി​ക ഘ​ട്ട​ത്തി​ല്‍ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി​യി​രു​ന്ന​ത്. അ​തേ​സ​മ​യം, പാ​ച​ക​വാ​ത​ക​വു​മാ​യി പോ​കു​ന്ന ടാ​ങ്ക​ര്‍ ലോ​റി​ക​ള്‍ ഭീ​തി​യു​ണ​ര്‍ത്തി​യാ​ണ് ഇ​പ്പോ​ഴും ദേ​ശീ​യ​പാ​ത വ​ഴി ക​ട​ന്നു​പോ​കു​ന്ന​ത്.

    TAGS:Kollam NewsGas Tank BlastPuthantheruvu tanker disaster
    News Summary - 16 years since the Puthantheruvu gas tanker disaster
