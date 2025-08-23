Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Posted On
    23 Aug 2025 7:55 AM IST
    Updated On
    23 Aug 2025 7:58 AM IST

    വന്യജീവി ആക്രമണം; ഒന്നര പതിറ്റാണ്ടിൽ പൊലിഞ്ഞത് 1,508 മനുഷ്യ ജീവൻ

    • പാമ്പുകടിയേറ്റ്​ മരിച്ചത്​ 1,114 പേർ
    • 30 വന്യജീവി സംഘർഷ ഹോട്ട്​ സ്​പോട്ട്​
    • നഷ്ടപരിഹാരമായി നൽകിയത് 110 കോടി
    പ്രതീകാത്മക ചിത്രം

    തിരുവനന്തപുരം: ഒന്നര പതിറ്റാണ്ടിനിടെ സംസ്ഥാനത്ത്​ വന്യജീവി ആക്രമണങ്ങളിൽ ​കൊല്ലപ്പെട്ടത്​ 1,508 പേർ. ഇതിൽ 394 പേർ കാട്ടാന, കാട്ടുപന്നി, കാട്ടുപോത്ത്​, കടുവ തുടങ്ങിയ വന്യജീവികളുടെ ആക്രമണത്തിലും 1,114 പേർ പാമ്പുകടിയേറ്റുമാണ്​ മരിച്ചത്​. പാമ്പുകടി മരണങ്ങൾ മുഴുവൻ വനത്തിന്​ പുറത്താണ്​. മനുഷ്യ -വന്യജീവി സംഘർഷ നിവാരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്​ വനം വകുപ്പ്​ തയാറാക്കിയ നയരേഖയുടെ കരടിലാണ്​ മനുഷ്യ ജീവനുകൾ പൊലിഞ്ഞതിന്‍റെയടക്കം കണക്കുകളുള്ളത്.

    കാട്ടാന ആക്രമണത്തിൽ -285, കാട്ടുപന്നി -70, കാട്ടുപോത്ത്​ -11, കടുവ -11, മറ്റുമൃഗങ്ങൾ -17 എന്നിങ്ങനെയാണ്​ ഇനം തിരിച്ചുള്ള മരണ കണക്ക്​. കഴിഞ്ഞ പത്തുവർഷത്തെ വന്യജീവി ആക്രമണ മരണങ്ങളിൽ 67 ശതമാനവും വനത്തിനുപുറത്തുനിന്ന്​ പാമ്പുകടിയേറ്റാണ്​ മരിച്ചത്​. ഓരോ വർഷവും 2000ഓളം​ പേർക്ക്​ പാമ്പുകുടിയേറ്റിരുന്നുവെങ്കിലും സമീപകാലത്ത്​ കടിയേൽക്കുന്നതിലും മരണങ്ങളിലും കാര്യമായ കുറവുണ്ടായിട്ടുണ്ട്​.

    സംസ്ഥാനത്തെ 75 നിയമസഭ മണ്ഡല പരിധിയിൽ വരുന്ന 273 ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളെ മനുഷ്യ -വന്യജീവി സംഘർഷ ബാധിത പ്രദേശമായും 30 ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തുകളെ ഹോട്ട്​ സ്​പോട്ടുകളായും കണക്കാക്കിയിട്ടുണ്ട്​. വന്യജീവി സംഘർഷത്തിന്‍റെ രീതി, തോത്​, നാശനഷ്ടങ്ങൾ, പരിഹാര ക്രിയയുടെ വ്യാപ്തി, സംഘർഷ സാധ്യത തുടങ്ങിയവ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ്​ ഇനം തിരിച്ചത്​​.​

    മാനന്തവാടി, സുൽത്താൻ ബത്തേരി, കുട്ടമ്പുഴ, മാങ്കുളം, നൂൽപ്പുഴ, പനമരം, തവിഞ്ഞാൽ, തിരുനെല്ലി, ഇടിമിന്നൽ എന്നിവ തീവ്ര സംഘർഷ ബാധിത പ്രദേശങ്ങളാണ്​. അഗളി, ആറളം, ആര്യങ്കാവ്​, അയ്യമ്പുഴ, കാന്തല്ലൂർ, കേളകം, കോടശ്ശേരി, കൂവപ്പടി, കോട്ടപ്പാടി, കൊട്ടിയൂർ, കുളത്തൂപ്പുഴ, മീനങ്ങാടി, മുള്ളംകൊല്ലി, പയ്യാവൂർ, പെരിങ്ങമല, പിണ്ടിമന, പൂത്താടി, പുൽപ്പള്ളി, ​ഷോളയാർ, വെള്ളമുണ്ട, വേങ്ങൂർ എന്നിവ​യാണ്​ സംഘർഷ ബാധിത പ്രദേശം​.

    2014 മുതൽ 2024 വരെയുള്ള 10 വർഷത്തിനിടെ 110 കോടിയിൽ പരം രൂപ​ വന്യജീവി ആക്രമണങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്​ സർക്കാർ നഷ്ടപരിഹാരമായി നൽകി. 2014 -15 ൽ 7.82 കോടി, 2015 -16ൽ 6.82 കോടി, 2016 -17ൽ 9.64 കോടി, 2017 -18ൽ 10.19 കോടി, 2018 -19ൽ 11.15 കോടി, 2019 -20ൽ 9.30 കോടി, 2020 -21ൽ 10.45 കോടി, 2021- 22ൽ 13.11 കോടി, 2022 -23ൽ 10.49 കോടി, 2023 -24ൽ 21.79 കോടി എന്നിങ്ങനെയാണ്​ തുക വിതരണം ചെയ്തത്​.

