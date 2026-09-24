Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Posted On
    date_range
    Updated On
    date_range

    15 വർഷം കഴിഞ്ഞ ബസുകൾ പരിവാഹൻ പോർട്ടലിലില്ല; പുക പരിശോധന പ്രതിസന്ധിയിൽ കെ.എസ്.ആർ.ടി.സി

    text_fields
    bookmark_border
    15 വർഷം കഴിഞ്ഞ ബസുകൾ പരിവാഹൻ പോർട്ടലിലില്ല; പുക പരിശോധന പ്രതിസന്ധിയിൽ കെ.എസ്.ആർ.ടി.സി
    cancel

    പത്തനംതിട്ട: കെ.എസ്.ആർ.ടി.സി ബസുകളുടെ രജിസ്ട്രേഷൻ കാലാവധി 15ൽ നിന്ന് 20 വർഷമാക്കിയെങ്കിലും വാഹനങ്ങളുടെ പുക പരിശോധന നടത്താനുള്ള സംവിധാനം അപര്യാപ്തമാണ്. 15 വർഷത്തിലേറെ പഴക്കമുള്ള വാഹനങ്ങൾ പരിവാഹൻ പോർട്ടലിൽ ചേർക്കാനാകാത്തതിനാലാണ് പുക പരിശോധനയ്ക്കു സാധിക്കാത്തത്. ഇതോടെ കെ.എസ്.ആർ.ടി.സിക്ക് കീഴിലെ ഏതാനും പുക പരിശോധന കേന്ദ്രങ്ങളെയാണ് സർക്കാർ വാഹനങ്ങൾ ആശ്രയിക്കുന്നത്.

    സാധാരണ പുക പരിശോധന കേന്ദ്രങ്ങളിൽ പരിവാഹൻ പോർട്ടലിൽനിന്ന് വാഹനങ്ങളുടെ വിവരങ്ങൾ തിരഞ്ഞാണ് വാഹനം തിരിച്ചറിഞ്ഞു പുക സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ലഭ്യമാക്കുന്നത്. പരിശോധന നടക്കുന്ന സമയത്ത് ക്യാമറകൾ ലൈവായി ദൃശ്യം അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുകയും വേണം.

    എന്നാൽ, 15 വർഷം കഴിഞ്ഞ കെ.എസ്.ആർ.ടി.സി ബസുകളുടെ വിവരങ്ങൾ പോർട്ടലിൽ ഇല്ല. അതിനാൽ സാധാരണ പുക പരിശോധന കേന്ദ്രങ്ങളിൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ലഭിക്കില്ല. കെ.എസ്.ആർ.ടി.സിയുടെ വികാസ്ഭവൻ, ആലുവ, പയ്യന്നൂർ തുടങ്ങി ഏതാനും ഡിപ്പോകളിൽ മാത്രമാണ് പുക പരിശോധന കേന്ദ്രമുള്ളത്. ഈ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ പരിശോധന നടത്തി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ലഭ്യമാക്കിയാണ് ബസുകൾക്കു ഫിറ്റ്നസ് നേടുന്നതെന്ന് അധികൃതർ പറയുന്നു. മറ്റിടങ്ങളിലെ ബസുകൾ ഇവിടങ്ങളിലേക്ക് എത്തിച്ചാണ് പരിശോധന നടത്തുന്നത്.

    കഴിഞ്ഞദിവസം പത്തനംതിട്ട ഡിപ്പോയിലെ ഓർഡിനറി ബസ് പുക പരിശോധനയ്ക്കായി മാത്രം 212 കിലോമീറ്ററാണ് ഓടിയത്. ഫിറ്റ്നസ് കഴിയുന്ന വാഹനങ്ങൾ ഏറെ ദൂരം ഓടിച്ചു പുക സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വാങ്ങേണ്ടി വരുന്നത്. ‍കെ.എസ്.ആർ.ടി.സി ബസുകൾ എത്തിക്കാതെ പുക സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ലഭ്യമാക്കുന്നതായി മുമ്പ് വാർത്തകൾ വന്നിരുന്നു. ഇതിനു പിന്നാലെയാണ് സർട്ടിഫിക്കറ്റിനായി ബസുകൾ ഏറെദൂരം കാലിയായി ഓടിക്കുന്നത്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    News Summary - 15-Year-Old KSRTC Buses Missing from Parivahan Portal, Smoke Test Crisis
    Next Story
    X