തൃശൂരിൽ ഒന്നരവയസുള്ള കുഞ്ഞ് തൊട്ടിലിൽ മരിച്ച നിലയിൽ: പാൽ തൊണ്ടയിൽ കുടുങ്ങിയതെന്ന് നിഗമനം

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Posted Ondate_range 28 Jun 2026 2:53 PM IST
Updated Ondate_range 28 Jun 2026 2:54 PM IST
തൃശൂരിൽ ഒന്നരവയസുള്ള കുഞ്ഞ് തൊട്ടിലിൽ മരിച്ച നിലയിൽ: പാൽ തൊണ്ടയിൽ കുടുങ്ങിയതെന്ന് നിഗമനംtext_fields
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News Summary - 1.5-year-old child found dead in cradle in Thrissur; suspected that milk got stuck in throat.
തൃശൂർ: തൃശൂരിൽ ഒന്നരവയസ് പ്രായമുള്ള കുഞ്ഞ് തൊട്ടിലിൽ മരിച്ച നിലയിൽ. പാൽ തൊണ്ടയിൽ കുടുങ്ങിയതാണെന്നാണ് നിഗമനം. കുഞ്ഞിന്റെ പിതാവ് വെള്ളറക്കാട് തറമേൽഞാലിൽ വീട്ടിൽ സുധീഷ്(25) രണ്ട് ദിവസം മുമ്പാണ് മരിച്ചത്.
പാൽ കൊടുത്ത ശേഷം തൊട്ടിലിൽ ഉറക്കിടത്തിയതായിരുന്നു കുഞ്ഞിനെ. പിന്നീട് വായിൽ നിന്ന് നുരയും പതയും മൂക്കിൽ നിന്ന് രക്തവും വന്ന നിലയിൽ വീട്ടുകാർ കണ്ടെത്തി. ഉടന് ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ചെങ്കിലും രക്ഷിക്കാനായില്ല. പൊലീസ് അസ്വഭാവിക മരണത്തിന് കേസെടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിതാവ് സുധീഷിന്റെ സഞ്ചയനമായിരുന്നു ഇന്ന്. അക്കിക്കാവിൽ വെച്ച് സുധീഷിന്റെ ബൈക്ക് അപകടത്തിൽപെടുകയായിരുന്നു
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