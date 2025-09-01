Begin typing your search above and press return to search.
    Kerala
    Posted On
    date_range 1 Sept 2025 7:22 AM IST
    Updated On
    date_range 1 Sept 2025 7:31 AM IST

    ‘ലഹരി’ അപകടങ്ങളിൽ ഒരുവർഷത്തിനിടെ 15 പേരുടെ ജീവൻ നഷ്ടമായി​

    ലഹരിയിൽ വാഹനമോടിക്കൽ: കഴിഞ്ഞ വർഷം ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടത്​ 74,878 പേർ
    'ലഹരി' അപകടങ്ങളിൽ ഒരുവർഷത്തിനിടെ 15 പേരുടെ ജീവൻ നഷ്ടമായി​
    മലപ്പുറം: സംസ്ഥാനത്ത്​ ലഹരികേസുകൾ കൂടുന്നതി​നൊപ്പം ലഹരി ഉപയോഗിച്ച് വാഹനമോടിക്കുന്നവരുടെ എണ്ണവും വർധിക്കുന്നു. ഗതാഗത വകുപ്പിൽനിന്ന്​ ലഭിച്ച കണക്കുകൾ പ്രകാരം കഴിഞ്ഞ വർഷം ലഹരി ഉപയോഗിച്ച്​ വാഹനം ഓടിച്ചതിന്​ 74,878 പേരാണ്​ ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടത്​. 2021ൽ 9632 പേർ മാത്രമായിരുന്നു ഇത്തരം കേസുകളിൽ ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടത്​. 2024ൽ സംസ്ഥാനത്ത് ലഹരി ഉപയോഗിച്ച് വാഹനമോടിച്ചത് കാരണമായുള്ള 174 അപകടങ്ങളാണ്​ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തത്​.

    ഒരു വർഷത്തിനിടെ ‘ലഹരി’ അപകടങ്ങളിൽ 15 പേരുടെ ജീവൻ നഷ്ടമായി​. ഈ വർഷം ആദ്യ മൂന്ന്​ മാസത്തിനിടെ 7000ത്തോളം പേരും ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്​. സംസ്ഥാനത്ത്​ സമീപ വർഷങ്ങളിൽ റിപ്പോർട്ട്​ ചെയ്​ത വാഹനാപകടങ്ങൾക്ക് ലഹരി ഉപയോഗിച്ചുള്ള ഡ്രൈവിങ്ങും പ്രധാന കാരണമാണെന്ന്​ വ്യക്തമാണ്​.

    കോട്ടയത്ത് കൂടുതൽ

    ക​ഴിഞ്ഞ വർഷം ലഹരി ഉപയോഗിച്ച്​ വാഹനം ഓടിച്ചതിന്​ കൂടുതൽ ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടവരുള്ളത്​​ കോട്ടയം ജില്ലയിലാണ്​. ​13,426 പേരാണ്​ ഇത്തരം കേസുകളിൽ അവിടെ​ ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടത്​. കൊല്ലത്ത്​ 11,742 പേരും എറണാകുളത്ത്​ 9,609 പേരും ശിക്ഷനടപടികൾക്ക്​ വിധേയരായി. കാസർകോട്​ ജില്ലയിലാണ്​ ഏറ്റവും കുറവ്​.​ 2024ൽ 812 പേരാണ്​ അവിടെ ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടത്​.

    മയക്കുമരുന്ന് ലഹരി കണ്ടെത്താൻ വഴിയില്ല

    അതേസമയം മദ്യമല്ലാതെ മറ്റു ലഹരി പദാർഥങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുള്ള ഡ്രൈവിങ്​ തടയാനോ പരിശോധിക്കാനോ പൊലീസിന്​ വേണ്ടത്ര സംവിധാനങ്ങളില്ലെന്ന പരാതിയുണ്ട്​. കഞ്ചാവ്​ അടക്കമുള്ള എല്ലാ ലഹരിയും പരിശോധന നടത്താൻ ഉപ​യോഗിക്കുന്ന ആ​ൽക്കോ വാൻ പോലുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ ഭൂരിഭാഗം ജില്ലകളിലും അനുവദിച്ചിട്ടില്ല.

    കഴിഞ്ഞ ദിവസം മലപ്പുറത്ത്​ മദ്യപൻ ഓടിച്ച ആഡംബര വാഹനമിടിച്ച്​ നിർത്തിയിട്ട രണ്ട്​ വാഹനങ്ങൾ തകർന്നിരുന്നു. തകർന്ന വാഹനങ്ങളിൽ യാത്രക്കാരില്ലാത്തതിനാലും കാൽനടയാത്രക്കാർ മാറിനിന്നതിനാലുമാണ്​ വലിയ അപകടമുണ്ടാവാതെ പോയത്​. കുറച്ച്​ മുമ്പ്​ കഞ്ചാവ്​ ഉപയോഗിച്ച്​ ബസ്​ ഓടിച്ച ഡ്രൈവറെയും മഞ്ചേരിയിൽനിന്ന്​ പൊലീസ്​ പിടികൂടിയിരുന്നു. ഹെൽമറ്റും സീറ്റ്​ ബെൽറ്റും ധരിക്കാത്തതിന്​ പിഴ ചുമത്താൻ ആവേശം കാണിക്കുന്ന പൊലീസും മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പും ലഹരി ഉപയോഗിച്ചുള്ള ഡ്രൈവിങ്​ തടയാനും കാര്യമായി ഇട​പെടണമെന്ന ആവശ്യം ശക്തമാണ്​.

    TAGS:Accident DeathDrunk And DriveRoad AccidetMVDLatest News
    News Summary - 15 people lost their lives in drunk and drive accidents in a year
