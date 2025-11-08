Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightവോ​ട്ട് ചോ​രി:...
    Kerala
    Posted On
    date_range 8 Nov 2025 10:02 PM IST
    Updated On
    date_range 8 Nov 2025 10:02 PM IST

    വോ​ട്ട് ചോ​രി: കേ​ര​ള​ത്തി​ല്‍നി​ന്ന് ഡ​ല്‍ഹി​ക്ക് അ​യ​ക്കു​ന്നത് 15 ല​ക്ഷം ക​ത്തു​ക​ള്‍

    text_fields
    bookmark_border
    വോ​ട്ട് ചോ​രി: കേ​ര​ള​ത്തി​ല്‍നി​ന്ന് ഡ​ല്‍ഹി​ക്ക് അ​യ​ക്കു​ന്നത് 15 ല​ക്ഷം ക​ത്തു​ക​ള്‍
    cancel
    Listen to this Article

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: ലോ​ക്‌​സ​ഭ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ലും വി​വി​ധ സം​സ്ഥാ​ന തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പു​ക​ളി​ലും ന​ട​ന്ന വോ​ട്ട് ചോ​രി​ക്കെ​തി​രെ കോ​ണ്‍ഗ്ര​സ് രാ​ജ്യ​വ്യാ​പ​ക​മാ​യി ന​ട​ത്തു​ന്ന ഒ​പ്പ് സ​മാ​ഹ​ര​ണ ഭാ​ഗ​മാ​യി കേ​ര​ള​ത്തി​ല്‍നി​ന്ന് 15 ല​ക്ഷം ക​ത്തു​ക​ള്‍ ഡ​ല്‍ഹി​ക്ക് അ​യ​ക്കു​മെ​ന്ന് എ.​ഐ.​സി.​സി ജ​ന​റ​ല്‍ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ദീ​പാ​ദാ​സ് മു​ന്‍ഷി​യും കെ.​പി.​സി.​സി വ​ര്‍ക്കി​ങ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് പി.​സി. വി​ഷ്ണു​നാ​ഥും വാ​ർ​ത്താ​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ അ​റി​യി​ച്ചു.

    14 ല​ക്ഷം ഒ​പ്പു​ക​ള്‍ ഇ​തി​ന​കം സ​മാ​ഹ​രി​ച്ചു. രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ വി​വി​ധ ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ല്‍നി​ന്ന് സ​മാ​ഹ​രി​ച്ച അ​ഞ്ചു കോ​ടി ഒ​പ്പു​ക​ള്‍ ന​വം​ബ​ർ അ​വ​സാ​നം ഡ​ല്‍ഹി രാം​ലീ​ല മൈ​താ​ന​ത്ത് ന​ട​ക്കു​ന്ന മ​ഹാ​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ല്‍ എ​ത്തി​ച്ച​ശേ​ഷം ക​മീ​ഷ​ന് ന​ൽ​കു​മെ​ന്നും ദീ​പാ​ദാ​സ്​ മു​ൻ​ഷി വ്യ​ക്​​ത​മാ​ക്കി.

    കെ.​പി.​സി.​സി ജ​ന​റ​ല്‍ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​മാ​രാ​യ നെ​യ്യാ​റ്റി​ന്‍ക​ര സ​ന​ല്‍, എം.​എ. വാ​ഹി​ദ്, കെ.​എ​സ്. ഗോ​പ​കു​മാ​ര്‍ എ​ന്നി​വ​രും വാ​ർ​ത്താ സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ല്‍ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:KPCCCongressVote Chori
    News Summary - 15 lakh letters sent from Kerala to Delhi in vote chori campaign
    Similar News
    Next Story
    X