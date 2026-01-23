Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_right13കാരിയെ മാതാവിന്‍റെ...
    Kerala
    Posted On
    date_range 23 Jan 2026 4:10 PM IST
    Updated On
    date_range 23 Jan 2026 4:10 PM IST

    13കാരിയെ മാതാവിന്‍റെ സുഹൃത്ത് പീഡിപ്പിച്ചു, സുഹൃത്തിനെതിരെ കേസ്, മാതാവ് അറസ്റ്റിൽ

    text_fields
    bookmark_border
    muhammed Rafeeq
    cancel
    Listen to this Article

    കോഴിക്കോട്: 13കാരിയെ മാതാവിന്റെ സുഹൃത്ത് ലൈംഗികമായി പീഡിപ്പിച്ചതായി പരാതി. വടകര സ്വദേശി അബ്ദുല്‍ റഫീഖാണ് കുട്ടിയെ പീഡിപ്പിച്ചത്. ഒളിവിലായിരുന്ന കുട്ടിയുടെ മാതാവിനെ പയ്യോളി പൊലീസ് കോഴിക്കോട് നിന്ന് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. മുഖ്യപ്രതി റഫീഖ് വിദേശത്താണ്.

    സ്‌കൂളില്‍ നടന്ന കൗണ്‍സിലിങ്ങിനിടെയാണ് രണ്ടര വര്‍ഷമായി പീഡനത്തിനിരയായതായി കുട്ടി വെളിപ്പെടുത്തിയത്. തുടര്‍ന്ന് ചൈല്‍ഡ് ലൈന്‍ പ്രവര്‍ത്തകര്‍ പൊലീസിന് വിവരം കൈമാറുകയായിരുന്നു. കേസിലെ ഒന്നാം പ്രതി റഫീഖ് ജോലിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ജനുവരി ആദ്യ ആഴ്ചയില്‍ വിദേശത്തേക്ക് പോയിരുന്നു. ഇയാളെ കസ്റ്റഡിയില്‍ എടുക്കാനുള്ള നീക്കം പൊലീസ് ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.

    ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ വടകര സ്വദേശി അബ്ദുല്‍ റഫീഖിനും കുട്ടിയുടെ മാതാവിനുമെതിരെ പയ്യോളി പൊലീസ് കേസെടുത്തു. രണ്ടര വര്‍ഷത്തോളം റഫീഖ് കുട്ടിയെ പീഡിപ്പിച്ചതായാണ് പരാതി.

    കുട്ടിയുടെ പിതാവ് വിദേശത്ത് ആയിരുന്ന സമയത്താണ് പീഡനം നടക്കുന്നത്. മാതാവിന്റെ അറിവോടെയായിരുന്നു പീഡനം നടന്നതെന്ന് പൊലീസ് പറഞ്ഞു. കേസ് എടുത്തതിനു പിന്നാലെ കുട്ടിയുടെ മാതാവ് ഒളിവില്‍ പോയി. ഇവരെ പയ്യോളി പൊലീസ് കോഴിക്കോട് നിന്ന് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു. 13കാരി നിലവില്‍ സിഡബ്ല്യുസിയുടെ സംരക്ഷണത്തിലാണ്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:motherSexual AssaultrapedArrest
    News Summary - 13-year-old girl raped by mother's friend, case filed against friend, mother arrested
    Similar News
    Next Story
    X