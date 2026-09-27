അങ്കമാലിയിൽ 12 പേർക്ക് തെരുവുനായുടെ കടിയേറ്റു

അങ്കമാലിയിൽ 12 പേർക്ക് തെരുവുനായുടെ കടിയേറ്റുtext_fields
അങ്കമാലി: നാലുമാസത്തിനുശേഷം തെരുവുനായ് പേടിയിൽ അങ്കമാലി പട്ടണവാസികൾ. വെള്ളിയാഴ്ച രാത്രി ഏഴുമുതൽ 12 വരെ പട്ടണത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ കിതച്ചോടിയ നായ് 12 ഓളം പേരെ കടിച്ചു. വൈകീട്ട് ജോലി കഴിഞ്ഞ് മടങ്ങുന്ന വഴിയാത്രക്കാർ, ബസ് കാത്തുനിന്നവർ, സാധനങ്ങൾ വാങ്ങാൻ കടകളിലെത്തിയവർ, ഡ്രൈവർമാർ, ഹോട്ടൽ ജീവനക്കാർ തുടങ്ങിയവർക്കാണ് കടിയേറ്റത്. കിതച്ചെത്തിയ നായ പ്രകോപനമില്ലാതെ ആളുകളുടെ ദേഹത്തേക്ക് ചാടിക്കയറി ഉപദ്രവിക്കുകയായിരുന്നത്രെ. യാത്രക്കാരും വാഹനങ്ങളും തിങ്ങിനിറഞ്ഞ പട്ടണത്തിൽ പേപ്പട്ടി പാഞ്ഞ് നടക്കുന്നതറിഞ്ഞതോടെ ജനം ഭീതിയിലായി.
ആറുപേർ താലൂക്കാശുപത്രിയിൽ ചികിത്സ തേടി. മറ്റുള്ളവരെല്ലാം അവരവരുടെ പ്രദേശങ്ങളിലെ ആശുപത്രികളിലാണ് ചികിത്സക്ക് വിധേയരായത്. മാരക മുറിവേറ്റ മൂന്നുപേരെ കളമശ്ശേരി മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി. മാർക്കറ്റ് റോഡിൽനിന്നാണ് നായുടെ ഉപദ്രവം തുടങ്ങിയതെന്നാണ് പറയുന്നത്. വിവിധ വാർഡുകളിലൂടെ ഓടിയ കോതകുളങ്ങര ഭാഗത്തെത്തി. പിന്നീട് ടി.ബി റോഡ് വഴി ക്യാമ്പ് ഷെഡ് റോഡിലെത്തി സ്ത്രീകളടക്കം യാത്രക്കാരെ കടിച്ചു. വാഹനാപകടത്തിൽ പരിക്കേറ്റ നായ് വേദനകൊണ്ടാണ് കിതച്ചോടിയതെന്നും കണ്ണിൽ കണ്ടവരെയെല്ലാം ആക്രമിച്ചതെന്നും പറയപ്പെടുന്നു. നായെ പിടികൂടാൻ നഗരസഭ അധ്യക്ഷ റീത്ത പോളിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ജനപ്രതിനിധികളും വനം വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും നഗരസഭ കണ്ടിജൻസി ജീവനക്കാരും തിരച്ചിലാരംഭിച്ചു.
നാലര മണിക്കൂറിനുശേഷം നായ് കോതകുളങ്ങരയിലെത്തിയറിഞ്ഞു. നാവിൽനിന്ന് നുരയും പതയും വന്ന് വഴിയോരത്ത് അവശനിലയിൽ കണ്ട നായയെ കൊല്ലുകയായിരുന്നു. തുടർന്ന് അങ്കമാലി നഗരസഭയിൽ കൊണ്ടുവന്ന് ഐസ് ഫ്രീസറിൽ സൂക്ഷിച്ച നായുടെ ജഡം ശനിയാഴ്ച രാവിലെ പേവിഷബാധയുണ്ടോയെന്നറിയാൻ മണ്ണുത്തിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി. വെറ്ററിനറി ആശുപത്രിയിൽ നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ നായ്ക്ക് പേവിഷബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചു. കഴിഞ്ഞ മേയ് 23നും പട്ടാപ്പകൽ അങ്കമാലി പട്ടണത്തിൽ 20ഓളം പേർക്ക് നായുടെ കടിയേറ്റിരുന്നു.
കടിയേറ്റവർക്ക് സാമ്പത്തികസഹായം നൽകും -നഗരസഭ
അങ്കമാലി: വെള്ളിയാഴ്ച രാത്രി അങ്കമാലി പട്ടണത്തിൽ തെരുവുനായുടെ കടിയേറ്റവർക്ക് തന്റെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിൽനിന്ന് അടിയന്തിര സാമ്പത്തിക സഹായം നൽകുമെന്ന് നഗരസഭ അധ്യക്ഷ റീത്ത പോൾ. നായുടെ ആക്രമണം അറിഞ്ഞയുടൻ ജനപ്രതിനിധികളും ബന്ധപ്പെട്ട ഏജൻസികളും ചേർന്ന് യുദ്ധകാലടിസ്ഥാനത്തിൽ നായെ പിടികൂടി കൊന്നു. പട്ടണത്തിലും പരിസരങ്ങളിലുമുള്ള നായ്ക്കൾക്ക് വാക്സിനേഷൻ നൽകാൻ സംവിധാനങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കിവന്ന സന്ദർഭത്തിലാണ് വീണ്ടും നായുടെ ഉപദ്രവമുണ്ടായത്. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ തിങ്കളാഴ്ച മുതൽ ഊർജിത വാക്സിനേഷൻ ആരംഭിക്കുമെന്നും റീത്തപോൾ പറഞ്ഞു.
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