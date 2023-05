cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ തൃ​ശൂ​ർ: ഒ​ന്നാം പി​ണ​റാ​യി സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്റെ കാ​ല​ത്ത് സ​ർ​ക്കാ​റി​ന് അ​വ​മ​തി​പ്പു​ണ്ടാ​ക്കി​യ ല​ളി​ത​ക​ല അ​ക്കാ​ദ​മി ര​ണ്ടാം പി​ണ​റാ​യി സ​ർ​ക്കാ​റി​നും ത​ല​വേ​ദ​ന​യാ​വു​ന്നു. അ​ക്കാ​ദ​മി​യി​ൽ വ​ഴി​വി​ട്ട ധൂ​ർ​ത്തെ​ന്നാ​ണ് ആ​ക്ഷേ​പം. ഒ​ടു​വി​ലാ​യി പു​റ​ത്ത് വ​ന്നി​രി​ക്കു​ന്ന​ത് ഈ ​വ​ർ​ഷ​ത്തെ അ​വാ​ർ​ഡ് പ​രി​പാ​ടി​ക്കാ​യി 55 ല​ക്ഷം ചെ​ല​വ​ഴി​ക്കാ​നു​ള്ള തീ​രു​മാ​ന​മാ​ണ്. വി​വി​ധ വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലു​ള്ള അ​വാ​ർ​ഡു​ക​ൾ​ക്കാ​യി വേ​ണ്ട​ത് 10.50 ല​ക്ഷം മാ​ത്ര​മാ​ണ്. ബാ​ക്കി 44.5 ല​ക്ഷം രൂ​പ സം​ഘാ​ട​ന ചെ​ല​വി​ലേ​ക്കാ​ണ്. 10 ല​ക്ഷ​ത്തി​ന്റെ അ​വാ​ർ​ഡ് ന​ൽ​കാ​ൻ അ​ര​ക്കോ​ടി​യു​ടെ സം​ഘാ​ട​ന​ചെ​ല​വ് അ​ക്കാ​ദ​മി​യു​ടെ ച​രി​ത്ര​ത്തി​ൽ​ത​ന്നെ ഇ​താ​ദ്യ​മാ​ണ​ത്രെ. ക്ഷ​ണ​ക്ക​ത്ത്, കാ​റ്റ​ലോ​ഗ് എ​ന്നി​വ അ​ച്ച​ടി​ക്കാ​ൻ 16 ല​ക്ഷ​മാ​ണ് ചെ​ല​വി​ടു​ന്ന​ത്. ഡി​സൈ​ന​ർ​ക്ക് മൂ​ന്ന​ര ല​ക്ഷം രൂ​പ​യാ​ണ് പ്ര​തി​ഫ​ലം. ക​ഴി​ഞ്ഞ​വ​ർ​ഷം ഒ​ന്നേ​കാ​ൽ ല​ക്ഷം രൂ​പ​ക്ക് ത​യാ​റാ​ക്കി​യ പ​ന്ത​ലി​ന് ഈ ​വ​ർ​ഷം (അ​തേ വ​ലി​പ്പ​ത്തി​ലു​ള്ള പ​ന്ത​ലും അ​തേ സം​ഘ​വും ത​ന്നെ ) മൂ​ന്ന​ര ല​ക്ഷ​ത്തി​നാ​ണ് ന​ൽ​കി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ക​ഴി​ഞ്ഞ​വ​ർ​ഷം 1.43 ല​ക്ഷ​ത്തി​ന് ലൈ​റ്റ് ആ​ൻ​ഡ് സൗ​ണ്ട് ക​രാ​ർ എ​ടു​ത്ത അ​തേ ഗ്രൂ​പ്പി​ൽ​നി​ന്ന് അ​ത്ര​യും ത​ന്നെ ലൈ​റ്റ് ആ​ൻ​ഡ് സൗ​ണ്ടി​ന് ഇ​ത്ത​വ​ണ ക്വ​ട്ടേ​ഷ​ൻ വാ​ങ്ങി​യ​ത് 3.25 ല​ക്ഷ​ത്തി​നാ​ണ്. ക​ഴി​ഞ്ഞ​വ​ർ​ഷം ത​ന്നെ തു​ക ഉ​യ​ർ​ന്ന​താ​ണെ​ന്ന ആ​രോ​പ​ണ​മു​യ​ർ​ന്ന​താ​ണെ​ന്നി​രി​ക്കെ​യാ​ണ് ഈ ​വ​ർ​ഷം ഇ​ര​ട്ടി തു​ക ചെ​ല​വി​ടു​ന്ന​ത്. ഇ​തോ​ടൊ​പ്പം ഏ​ഴ് ല​ക്ഷ​ത്തി​ന്റെ ടീ ​ഷ​ർ​ട്ട് കൂ​ടി പു​തി​യ​താ​യി വാ​ങ്ങി. മു​മ്പ് വാ​ങ്ങി​യ​ത് എ​റ​ണാ​കു​ളം ദ​ർ​ബാ​ർ ഹാ​ളി​ൽ കൂ​ട്ടി​യി​ട്ടി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. ഭ​ര​ണ​സ​മി​തി ഭാ​ര​വാ​ഹി​യു​ടെ സു​ഹൃ​ത്തി​നാ​ണ് അ​വാ​ർ​ഡ് സ​മ​ർ​പ്പ​ണ​ച​ട​ങ്ങി​ന്റെ മേ​ൽ​നോ​ട്ട ചു​മ​ത​ല​യ​ത്രെ. ഭ​ര​ണ​സ​മി​തി​യി​ല​ട​ക്കം ഭി​ന്നാ​ഭി​പ്രാ​യ​മു​യ​ർ​ന്ന​താ​ണ് വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ പു​റ​ത്ത് വ​രാ​നി​ട​യാ​യ​ത്. ധൂ​ർ​ത്ത് സം​ബ​ന്ധി​ച്ച വി​വ​ര​ങ്ങ​ള​ട​ക്കം ക​ലാ​കാ​ര​ന്മാ​ർ സി.​പി.​എം നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​നും സാം​സ്കാ​രി​ക മ​ന്ത്രി​ക്കും പ​രാ​തി ന​ൽ​കി. Show Full Article

10.50 lakhs only for the awards and 44.5 lakhs for the ceremony