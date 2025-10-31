Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    date_range 31 Oct 2025 10:45 PM IST
    Updated On
    date_range 31 Oct 2025 10:45 PM IST

    സംസ്ഥാനത്ത് വിതരണം ചെയ്തത് 10,002 പട്ടയങ്ങൾ

    സംസ്ഥാനത്ത് വിതരണം ചെയ്തത് 10,002 പട്ടയങ്ങൾ
    പ​ട്ട​യ​മേ​ള വി​ത​ര​ണ​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കാ​നെ​ത്തി​യ മാ​ട​ക്ക​ത്ത​റ പാ​വു​ങ്ങ​ൽ വീ​ട്ടി​ൽ ഓ​മ​ന​യെ ദേ​ഹാ​സ്വ​സ്ഥ്യ​മു​ണ്ടാ​യ​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്ന് പു​റ​ത്തെ​ത്തി​ച്ച് ചി​കി​ത്സ​ക്കാ​യി കൊ​ണ്ടു​പോ​കും മു​മ്പ് റ​വ​ന്യൂ മ​ന്ത്രി കെ. ​രാ​ജ​ൻ, ജി​ല്ല ക​ല​ക്ട​ർ അ​രു​ൺ പാ​ണ്ഡ്യ​ൻ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ ചേ​ർ​ന്ന് പ​ട്ട​യം ന​ൽ​കു​ന്നു

    തൃ​ശൂ​ർ: വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച സം​സ്ഥാ​ന​ത്തു​ട​നീ​ളം ന​ട​ന്ന പ​ട്ട​യ​മേ​ള​ക​ളി​ലാ​യി 10,002 പ​ട്ട​യ​ങ്ങ​ൾ വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്ത​താ​യി മ​ന്ത്രി കെ. ​രാ​ജ​ൻ. പ​ട്ട​യ​മേ​ള​യു​ടെ സം​സ്ഥാ​ന​ത​ല ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം തൃ​ശൂ​രി​ൽ നി​ർ​വ​ഹി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു അ​ദ്ദേ​ഹം.

    ‘എ​ല്ലാ​വ​ര്‍ക്കും ഭൂ​മി, എ​ല്ലാ ഭൂ​മി​ക്കും രേ​ഖ, എ​ല്ലാ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളും സ്മാ​ര്‍ട്ട്’ ല​ക്ഷ്യ​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ് പ​ട്ട​യ​വി​ത​ര​ണം ന​ട​ന്ന​ത്. ഇ​ന്ന​ത്തേ​ത് ഉ​ള്‍പ്പെ​ടെ 2,33,947 കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ളെ ഭൂ​മി​യു​ടെ അ​വ​കാ​ശി​ക​ളാ​ക്കാ​ന്‍ സാ​ധി​ച്ചെന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

    ഡി​ജി​റ്റ​ൽ റീ​സ​ർ​വേ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യ 532 വി​ല്ലേ​ജു​ക​ളി​ല്‍ ഭൂ​മി​യു​ടെ ക്ര​യ​വി​ക്ര​യം ഇ​നി ആ​ധാ​രം മാ​ത്രം കാ​ണി​ച്ച് ന​ട​ത്താ​ന്‍ ക​ഴി​യി​ല്ല. റ​വ​ന്യൂ, ര​ജി​സ്‌​ട്രേ​ഷ​ന്‍, സ​ര്‍വേ വ​കു​പ്പു​ക​ളു​ടെ പോ​ര്‍ട്ട​ലു​ക​ള്‍ ബ​ന്ധി​പ്പി​ച്ച ‘എ​ന്റെ ഭൂ​മി’ എ​ന്ന ഒ​റ്റ പോ​ര്‍ട്ട​ല്‍ വ​ഴി​യേ എ​ല്ലാ ന​ട​പ​ടി​ക​ളും പൂ​ര്‍ത്തി​യാ​ക്കാ​നാകൂ. റീ​സ​ര്‍വേ പൂ​ര്‍ത്തി​യാ​യ വി​ല്ലേ​ജു​ക​ളി​ല്‍ ആ​ര്‍.​ടി.​കെ റോ​വ​ര്‍ മെ​ഷീ​ൻ ന​ൽ​കു​മെ​ന്നും സ​ര്‍വേ​യ​റെ നി​യോ​ഗി​ക്കു​മെ​ന്നും മ​ന്ത്രി കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ര്‍ത്തു.

