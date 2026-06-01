    Kerala
    Posted On
    date_range 1 Jun 2026 11:21 PM IST
    Updated On
    date_range 1 Jun 2026 11:21 PM IST

    വേനൽ മഴയിൽ 10 ശതമാനം കുറവ്​

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: സം​സ്ഥാ​ന​ത്ത് മാ​ർ​ച്ച്​ ഒ​ന്നു​മു​ത​ൽ മേ​യ്​ 31 വ​രെ ല​ഭി​ച്ച​ത്​ 323.9 മി​ല്ലി​മീ​റ്റ​ർ മ​ഴ. സാ​ധാ​ര​ണ ല​ഭി​ക്കേ​ണ്ട​ത്​ 359 മി​ല്ലി​മീ​റ്റ​ർ ആ​യി​രു​ന്നു. ഇ​ത്ത​വ​ണ 10 ശ​ത​മാ​നം മ​ഴ കു​റ​ഞ്ഞു. ല​ക്ഷ​ദ്വീ​പി​ൽ 195.9 ശ​ത​മാ​നം മ​ഴ​യാ​ണ്​ ല​ഭി​ച്ച​ത്. ഒ​രു ശ​ത​മാ​നം കു​റ​വ്.

    ആ​ല​പ്പു​ഴ ജി​ല്ല​യി​ലാ​ണ്​ ഏ​റ്റ​വു​മ​ധി​കം മ​ഴ ല​ഭി​ച്ച​ത്​- 42 ശ​ത​മാ​നം. കോ​ഴി​ക്കോ​ട്, മാ​ഹി എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലും അ​ധി​ക മ​ഴ ല​ഭി​ച്ചു. കോ​ഴി​ക്കോ​ട്​ 23 ശ​ത​മാ​ന​വും മാ​ഹി​യി​ൽ 47 ശ​ത​മാ​ന​വും (394 മി.​മീ) അ​ധി​ക​മാ​ണ്. ഇ​ടു​ക്കി, മ​ല​പ്പു​റം, പാ​ല​ക്കാ​ട്, തൃ​ശൂ​ർ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലാ​ണ്​ ഏ​റ്റ​വും കു​റ​വ്​. ഇ​ടു​ക്കി​യി​ൽ 39 ശ​ത​മാ​ന​വും മ​ല​പ്പു​റ​ത്ത്​ 35 ശ​ത​മാ​ന​വും പാ​ല​ക്കാ​ട്ട്​ 40 ശ​ത​മാ​ന​വും തൃ​​ശൂ​രി​ൽ 20 ശ​ത​മാ​ന​വും മ​ഴ കു​റ​ഞ്ഞു. മ​റ്റു​ ജി​ല്ല​ക​ളി​ൽ സാ​ധാ​ര​ണ പോ​ലെ ല​ഭി​ച്ചു.

    ജി​ല്ല​ക​ളി​ലെ വേ​ന​ൽ മ​ഴ ക​ണ​ക്ക്​ (ല​ഭി​ക്കേ​ണ്ടി​യി​രു​ന്ന അ​ള​വ്​ ബ്രാ​ക്ക​റ്റി​ൽ)

    ആ​ല​പ്പു​ഴ - 626.8 മി.​മീ (441.4 മി.​മീ)

    ക​ണ്ണൂ​ർ - 302.1 (258.3)

    എ​റ​ണാ​കു​ളം- 384.1 (420.6)

    ഇ​ടു​ക്കി- 268.4 (438.6)

    കാ​സ​ർ​കോ​ട്​- 234 (263.1)

    കൊ​ല്ലം- 420.8 (434)

    കോ​ട്ട​യം- 511.6 (449.6)

    കോ​ഴി​ക്കോ​ട്: 421.2 (343.5 )

    മ​ല​പ്പു​റം- 197.4 (302.8 )

    പാ​ല​ക്കാ​ട്- 146.3 (244 )

    പ​ത്ത​നം​തി​ട്ട- 553.1 (525.7 )

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം- 340.1 (375.6)

    തൃ​ശൂ​ർ- 269.6 (335)

    വ​യ​നാ​ട്​- 213.5 (260.7).

    Kerala Monsoon, Summer rainfall, Kerala
    News Summary - 10 percent deficit in summer rainfall in Kerala
