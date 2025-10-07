പോസ്റ്റ് കാർഡിലുണ്ട്, എം.ആർ.പിയുടെ സ്നേഹംtext_fields
റാന്നി: ഒരു ബട്ടൺ അമർത്തിയാൽ ആശംസകൾ പായുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ തിരുവനന്തപുരം മണക്കാട് സ്വദേശി ആർ. പത്മനാഭൻ (എം.ആർ.പി.) പഴയതും മങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതുമായ ഒരു പാരമ്പര്യം നിലനിർത്താൻ തീരുമാനിച്ചു. രണ്ടു പതിറ്റാണ്ടായി അദ്ദേഹം സ്നേഹസന്ദേശവുമായി രാജ്യമെമ്പാടും പോസ്റ്റ്കാർഡുകൾ അയക്കുന്നു. 1.2 ലക്ഷത്തിലധികം കാർഡ് അയച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണു കണക്ക്.
ദിവസവും 15 മുതൽ 30 വരെ കാർഡ് അയക്കും. മിക്കതും ജന്മദിന,വിവാഹ വാർഷിക ആശംസകളാവും.കാർഡുകൾ കൃത്യസമയത്ത് എത്തുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ പ്രത്യേക അവസരത്തിന് മൂന്നു ദിവസം മുമ്പേ പോസ്റ്റ് ചെയ്യും. ജനറൽ പോസ്റ്റ് ഓഫീസിൽനിന്ന് 50 പൈസക്ക് ലഭിക്കുന്ന പോസ്റ്റ്കാർഡാണ് അയക്കുന്നത്. ഏറ്റവും എളിമയുള്ള മാധ്യമത്തിന് ഇപ്പോഴും ഏറ്റവും വലിയ ഊഷ്മളത വഹിക്കാൻ കഴിയുമെന്നതിന്റെ തെളിവാണ് എം.ആർ.പിയുടെ സ്നേഹസന്ദേശങ്ങൾ.
പോസ്റ്റ്കാർഡ് യാത്ര നിശ്ശബ്ദ വിപ്ലവമായാണ് ആരംഭിച്ചത്. വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഇലക്ട്രോണിക് മാധ്യമങ്ങളും തൽക്ഷണ സന്ദേശമയയ്ക്കലും കീഴടക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോഴും അദ്ദേഹം അതിനെ ചെറുത്തു. കൈകൊണ്ട് എഴുതിയ ആശംസ കാർഡിന്റെയോ കത്തിന്റെയോ ഊഷ്മളതയ്ക്ക് പകരം വയ്ക്കാൻ ഒന്നിനും കഴിയില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം വിശ്വസിച്ചു.
കുടുംബ ചടങ്ങുകളിലോ സമൂഹ ഒത്തുചേരലുകളിലോ ആകസ്മിക കൂടിക്കാഴ്ചകളിലോ ആളുകളെ കണ്ടുമുട്ടുമ്പോഴെല്ലാം പേരുകൾ, വിലാസങ്ങൾ, തീയതികൾ എന്നിവ ശേഖരിക്കാനുള്ള അവസരം ഒരിക്കലും അദ്ദേഹം നഷ്ടപ്പെടുത്തില്ല. ഈ വിശദാംശങ്ങൾ വളർന്നുവരുന്ന ഒരു ഡാറ്റാബേസിലേക്ക് പോകുന്നു, അത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഓർമപ്പെടുത്തൽ പദ്ധതിക്ക് ഇന്ധനം നൽകുന്നു. തീയതി ആകുമ്പോൾ, ഒരു കാർഡ് പുറത്തെടുത്ത് അലങ്കരിക്കാൻ തുടങ്ങും. സാധാരണ ആശംസ ആരംഭിക്കുന്നത് ‘ഹാപ്പി ബർത്ത്ഡേ’ അല്ലെങ്കിൽ ‘ജൻമദിന ആശംസകൾ’ എന്നാണ്. തിളങ്ങുന്ന നിറങ്ങളിൽ കാർഡ് വായിക്കുമ്പോൾ വാക്കുകളും തിളങ്ങും. പതിവ് ആശയവിനിമയ പ്രവാഹത്തിൽനിന്ന് തന്റെ ആശംസയെ വേറിട്ടു നിർത്തുന്നത് ഈ ശ്രമമാണെന്ന് അദ്ദേഹം വിശ്വസിക്കുന്നു.
പ്രായമായ സ്വീകർത്താക്കളിൽ ഈ സ്വാധീനം ശക്തമാണ്, അവരിൽ പലരും ഈ കാർഡുകൾ സ്മാരകമായി കരുതുന്നു. ‘എല്ലാ വർഷവും ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജന്മദിന കാർഡിനായി കാത്തിരിക്കുന്നു. ഒരു വാട്സ്ആപ്പിനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൈയക്ഷരത്തിന്റെ സ്പർശവുമായി പൊരുത്തപ്പെടാൻ കഴിയില്ല’-പദ്മനാഭന്റെ കാർഡുകളുടെ ഒരു ചെറിയ കൂമ്പാരം നൂലിൽ വൃത്തിയായി കെട്ടി സൂക്ഷിക്കുന്ന ഒരാൾ പറഞ്ഞു.
സന്ദേശങ്ങൾ ഇടക്ക് തെറ്റിയ അനുഭവങ്ങളുമുണ്ട്. ചിലപ്പോൾ വിവാഹ വാർഷിക കാർഡ് വേർപിരിഞ്ഞ ദമ്പതികൾക്കാവും ലഭിക്കുക. ഇത് അപ്രതീക്ഷിതമായ അസ്വസ്ഥതകളിലേക്ക് നയിക്കും. എന്നാൽ, എം.ആർ.പി അത്തരം നിമിഷങ്ങളെ നിസ്സാരമായാണു കാണുന്നത്. ‘ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾക്ക് എഴുതുമ്പോൾ, കുറച്ച് പേർക്ക് ലക്ഷ്യം നഷ്ടപ്പെടും. പക്ഷേ മിക്കതും പുഞ്ചിരി നൽകുന്നു’ എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പക്ഷം.
കൊമേഴ്സ് അധ്യാപകനായ പദ്മനാഭൻ കേരള വെള്ളാള മഹാസഭ മുൻ ജനറൽ സെക്രട്ടറിയാണ്. അയ്യാഗുരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മാനേജ്മെന്റ് ആൻഡ് സ്പിരിച്വൽ സ്റ്റഡീസ് സെക്രട്ടറിയാണ് ഇപ്പോൾ.
