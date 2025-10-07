Begin typing your search above and press return to search.
    Kerala
    Posted On
    date_range 7 Oct 2025 10:55 AM IST
    Updated On
    date_range 7 Oct 2025 10:57 AM IST

    പോ​സ്റ്റ്​ കാ​ർ​ഡി​ലു​ണ്ട്, എം.​ആ​ർ.​പി​യു​ടെ സ്​​നേ​ഹം

    അയച്ചത് 1.2 ല​ക്ഷ​ത്തി​ല​ധി​കം പോ​സ്റ്റ്കാ​ർ​ഡു​ക​ൾ...
    പോ​സ്റ്റ്​ കാ​ർ​ഡി​ലു​ണ്ട്, എം.​ആ​ർ.​പി​യു​ടെ സ്​​നേ​ഹം
    റാ​ന്നി: ഒ​രു ബ​ട്ട​ൺ അ​മ​ർ​ത്തി​യാ​ൽ ആ​ശം​സ​ക​ൾ പാ​യു​ന്ന കാ​ല​ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം മ​ണ​ക്കാ​ട് സ്വ​ദേ​ശി ആ​ർ. പ​ത്മ​നാ​ഭ​ൻ (എം.​ആ​ർ.​പി.) പ​ഴ​യ​തും മ​ങ്ങി​ക്കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ന്ന​തു​മാ​യ ഒ​രു പാ​ര​മ്പ​ര്യം നി​ല​നി​ർ​ത്താ​ൻ തീ​രു​മാ​നി​ച്ചു. ര​ണ്ടു പ​തി​റ്റാ​ണ്ടാ​യി അ​ദ്ദേ​ഹം സ്​​നേ​ഹ​സ​ന്ദേ​ശ​വു​മാ​യി രാ​ജ്യ​മെ​മ്പാ​ടും പോ​സ്റ്റ്കാ​ർ​ഡു​ക​ൾ അ​യ​ക്കു​ന്നു. 1.2 ല​ക്ഷ​ത്തി​ല​ധി​കം കാ​ർ​ഡ്​ അ​യ​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്നാ​ണു ക​ണ​ക്ക്.

    ദി​വ​സ​വും 15 മു​ത​ൽ 30 വ​രെ കാ​ർ​ഡ്​ അ​യ​ക്കും. മി​ക്ക​തും ജ​ന്മ​ദി​ന,വി​വാ​ഹ വാ​ർ​ഷി​ക ആ​ശം​സ​ക​ളാ​വും.​കാ​ർ​ഡു​ക​ൾ കൃ​ത്യ​സ​മ​യ​ത്ത് എ​ത്തു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്ന് ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​ൻ പ്ര​ത്യേ​ക അ​വ​സ​ര​ത്തി​ന് മൂ​ന്നു ദി​വ​സം മു​മ്പേ പോ​സ്റ്റ് ചെ​യ്യും. ജ​ന​റ​ൽ പോ​സ്റ്റ് ഓ​ഫീ​സി​ൽ​നി​ന്ന് 50 പൈ​സ​ക്ക്​ ല​ഭി​ക്കു​ന്ന പോ​സ്റ്റ്കാ​ർ​ഡാ​ണ് അ​യ​ക്കു​ന്ന​ത്. ഏ​റ്റ​വും എ​ളി​മ​യു​ള്ള മാ​ധ്യ​മ​ത്തി​ന് ഇ​പ്പോ​ഴും ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ ഊ​ഷ്മ​ള​ത വ​ഹി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യു​മെ​ന്ന​തി​ന്‍റെ തെ​ളി​വാ​ണ് എം.​ആ​ർ.​പി​യു​ടെ സ്​​നേ​ഹ​സ​ന്ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ.

    പോ​സ്റ്റ്കാ​ർ​ഡ് യാ​ത്ര നി​ശ്ശ​ബ്ദ വി​പ്ല​വ​മാ​യാ​ണ് ആ​രം​ഭി​ച്ച​ത്. വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് മു​മ്പ് ഇ​ല​ക്ട്രോ​ണി​ക് മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളും ത​ൽ​ക്ഷ​ണ സ​ന്ദേ​ശ​മ​യ​യ്ക്ക​ലും കീ​ഴ​ട​ക്കാ​ൻ തു​ട​ങ്ങി​യ​പ്പോ​ഴും അ​ദ്ദേ​ഹം അ​തി​​നെ ചെ​റു​ത്തു. കൈ​കൊ​ണ്ട് എ​ഴു​തി​യ ആ​ശം​സ കാ​ർ​ഡി​ന്‍റെ​യോ ക​ത്തി​ന്‍റെ​യോ ഊ​ഷ്മ​ള​ത​യ്ക്ക് പ​ക​രം വ​യ്ക്കാ​ൻ ഒ​ന്നി​നും ക​ഴി​യി​ല്ലെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം വി​ശ്വ​സി​ച്ചു.

    കു​ടും​ബ ച​ട​ങ്ങു​ക​ളി​ലോ സ​മൂ​ഹ ഒ​ത്തു​ചേ​ര​ലു​ക​ളി​ലോ ആ​ക​സ്മി​ക കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച​ക​ളി​ലോ ആ​ളു​ക​ളെ ക​ണ്ടു​മു​ട്ടു​മ്പോ​ഴെ​ല്ലാം പേ​രു​ക​ൾ, വി​ലാ​സ​ങ്ങ​ൾ, തീ​യ​തി​ക​ൾ എ​ന്നി​വ ശേ​ഖ​രി​ക്കാ​നു​ള്ള അ​വ​സ​രം ഒ​രി​ക്ക​ലും അ​ദ്ദേ​ഹം ന​ഷ്ട​പ്പെ​ടു​ത്തി​ല്ല. ഈ ​വി​ശ​ദാം​ശ​ങ്ങ​ൾ വ​ള​ർ​ന്നു​വ​രു​ന്ന ഒ​രു ഡാ​റ്റാ​ബേ​സി​ലേ​ക്ക് പോ​കു​ന്നു, അ​ത് അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ ഓ​ർ​മ​പ്പെ​ടു​ത്ത​ൽ പ​ദ്ധ​തി​ക്ക് ഇ​ന്ധ​നം ന​ൽ​കു​ന്നു. തീ​യ​തി ആ​കു​മ്പോ​ൾ, ഒ​രു കാ​ർ​ഡ് പു​റ​ത്തെ​ടു​ത്ത് അ​ല​ങ്ക​രി​ക്കാ​ൻ തു​ട​ങ്ങും. സാ​ധാ​ര​ണ ആ​ശം​സ ആ​രം​ഭി​ക്കു​ന്ന​ത് ‘ഹാ​പ്പി ബ​ർ​ത്ത്ഡേ’ അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ ‘ജ​ൻ​മ​ദി​ന ആ​ശം​സ​ക​ൾ’ എ​ന്നാ​ണ്. തി​ള​ങ്ങു​ന്ന നി​റ​ങ്ങ​ളി​ൽ കാ​ർ​ഡ് വാ​യി​ക്കു​മ്പോ​ൾ വാ​ക്കു​ക​ളും തി​ള​ങ്ങും. പ​തി​വ് ആ​ശ​യ​വി​നി​മ​യ പ്ര​വാ​ഹ​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് ത​ന്‍റെ ആ​ശം​സ​യെ വേ​റി​ട്ടു നി​ർ​ത്തു​ന്ന​ത് ഈ ​ശ്ര​മ​മാ​ണെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം വി​ശ്വ​സി​ക്കു​ന്നു.

    പ്രാ​യ​മാ​യ സ്വീ​ക​ർ​ത്താ​ക്ക​ളി​ൽ ഈ ​സ്വാ​ധീ​നം ശ​ക്ത​മാ​ണ്, അ​വ​രി​ൽ പ​ല​രും ഈ ​കാ​ർ​ഡു​ക​ൾ സ്മാ​ര​ക​മാ​യി ക​രു​തു​ന്നു. ‘എ​ല്ലാ വ​ർ​ഷ​വും ഞാ​ൻ അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ ജ​ന്മ​ദി​ന കാ​ർ​ഡി​നാ​യി കാ​ത്തി​രി​ക്കു​ന്നു. ഒ​രു വാ​ട്സ്ആ​പ്പി​നും അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ കൈ​യ​ക്ഷ​ര​ത്തി​ന്റെ സ്പ​ർ​ശ​വു​മാ​യി പൊ​രു​ത്ത​പ്പെ​ടാ​ൻ ക​ഴി​യി​ല്ല’-​പ​ദ്മ​നാ​ഭ​ന്‍റെ കാ​ർ​ഡു​ക​ളു​ടെ ഒ​രു ചെ​റി​യ കൂ​മ്പാ​രം നൂ​ലി​ൽ വൃ​ത്തി​യാ​യി കെ​ട്ടി സൂ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന ഒ​രാ​ൾ പ​റ​ഞ്ഞു.

    സ​ന്ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ ഇ​ട​ക്ക്​ തെ​റ്റി​യ അ​നു​ഭ​വ​ങ്ങ​ളു​മു​ണ്ട്. ചി​ല​പ്പോ​ൾ വി​വാ​ഹ വാ​ർ​ഷി​ക കാ​ർ​ഡ് വേ​ർ​പി​രി​ഞ്ഞ ദ​മ്പ​തി​ക​ൾ​ക്കാ​വും ല​ഭി​ക്കു​ക. ഇ​ത് അ​പ്ര​തീ​ക്ഷി​ത​മാ​യ അ​സ്വ​സ്ഥ​ത​ക​ളി​ലേ​ക്ക് ന​യി​ക്കും. എ​ന്നാ​ൽ, എം.​ആ​ർ.​പി അ​ത്ത​രം നി​മി​ഷ​ങ്ങ​ളെ നി​സ്സാ​ര​മാ​യാ​ണു കാ​ണു​ന്ന​ത്. ‘ആ​യി​ര​ക്ക​ണ​ക്കി​ന് ആ​ളു​ക​ൾ​ക്ക് എ​ഴു​തു​മ്പോ​ൾ, കു​റ​ച്ച് പേ​ർ​ക്ക് ല​ക്ഷ്യം ന​ഷ്ട​പ്പെ​ടും. പ​ക്ഷേ മി​ക്ക​തും പു​ഞ്ചി​രി ന​ൽ​കു​ന്നു’ എ​ന്നാ​ണ്​ അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്‍റെ പ​ക്ഷം.

    കൊ​മേ​ഴ്‌​സ് അ​ധ്യാ​പ​ക​നാ​യ പ​ദ്​​മ​നാ​ഭ​ൻ കേ​ര​ള വെ​ള്ളാ​ള മ​ഹാ​സ​ഭ മു​ൻ ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യാ​ണ്. അ​യ്യാ​ഗു​രു ഇ​ൻ​സ്റ്റി​റ്റ്യൂ​ട്ട് ഓ​ഫ് മാ​നേ​ജ്‌​മെ​ന്‍റ്​ ആ​ൻ​ഡ് സ്പി​രി​ച്വ​ൽ സ്റ്റ​ഡീ​സ്​ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യാ​ണ്​ ഇ​പ്പോ​ൾ.

    X