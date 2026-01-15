Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightkalolsavamchevron_rightമൂന്ന് പെൺതലമുറയുടെ...
    kalolsavam
    Posted On
    date_range 15 Jan 2026 12:39 PM IST
    Updated On
    date_range 15 Jan 2026 12:39 PM IST

    മൂന്ന് പെൺതലമുറയുടെ കാത്തിരിപ്പാണ്​; ഫെറയുടെ മുഖത്തെ ചായം

    text_fields
    bookmark_border
    ഉ​മ്മ​യു​ടെ​യും ഉ​മ്മൂ​മ്മ​മാ​രു​ടെ​യും ആ​ഗ്ര​ഹം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി ഫെ​റ സം​സ്ഥാ​ന ക​ലോ​ത്സ​വ വേ​ദി​യി​ൽ
    മൂന്ന് പെൺതലമുറയുടെ കാത്തിരിപ്പാണ്​; ഫെറയുടെ മുഖത്തെ ചായം
    cancel
    camera_alt

    മ​ക​ൾ ഫെ​റ​ക്ക് മു​ത്തം ന​ൽ​കു​ന്ന ഉ​മ്മ സ​ഫ്രീ​ന

    തൃ​ശൂ​ർ: ചാ​യം​പൂ​ശി ക​ലോ​ത്സ​വ​വേ​ദി​ക​ളി​ൽ നൃ​ത്തം ചെ​യ്യ​ണ​മെ​ന്നും സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ൾ വാ​രി​ക്കൂ​ട്ട​ണ​മെ​ന്നും പ​തി​റ്റാ​ണ്ടു​ക​ൾ​ക്കു​മു​മ്പ് ഒ​രു പെ​ൺ​കു​ട്ടി ആ​ഗ്ര​ഹി​ച്ചി​രു​ന്നു. ആ​ ​പെ​ൺ​കു​ട്ടി​യു​ടെ ഉ​മ്മ​ക്കും അ​തേ ആ​ഗ്ര​ഹ​ങ്ങ​ളു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. അ​ന്ന​ത്തെ സാ​മൂ​ഹി​ക സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ൾ ഒ​ട്ടും അ​നു​കൂ​ല​മ​ല്ലാ​ത്ത​തി​നാ​ൽ അ​തൊ​ക്കെ​യും ഉ​ള്ളി​ലൊ​തു​ക്കി. ഇ​ന്ന് അ​തി​​നൊ​ക്കെ​യും കാ​ല​ത്തി​ന്റെ ക​ണ​ക്കു​പു​സ്ത​ക​ത്തി​ൽ വ​ര​വു​വെ​ച്ച് പ​രി​ഹാ​രം ക​ണ്ടി​രി​ക്കു​ന്നു. താ​ൻ ക​ണ്ട സ്വ​പ്ന​ങ്ങ​ൾ മ​ക​ളി​ലൂ​ടെ യാ​ഥാ​ർ​ഥ്യ​മാ​ക്കി​യ അ​നു​ഭൂ​തി​യി​ലാ​ണ് ഒ​രു​മ്മ. പേ​ര​മ​ക​ളി​ലൂ​ടെ ആ​ഗ്ര​ഹ​പൂ​ർ​ത്തീ​ക​ര​ണം ന​ട​ന്ന സ​ന്തോ​ഷ​ത്തി​ൽ ര​ണ്ട് ഉ​മ്മൂ​മ്മ​മാ​രും. ഇ​ത് ക​ലോ​ത്സ​വ വേ​ദി​യി​ൽ അ​ര​ങ്ങ് ത​ക​ർ​ത്ത ഫെ​റ യാ​സ്‍ലി​ന്റെ ക​ഥ​യ​ല്ല, അ​വ​ളു​ടെ ഉ​മ്മ​യു​ടെ​യും ഉ​മ്മൂ​മ്മ​മാ​രു​ടെ​യും ക​ഥ​യാ​ണ്.

    ഒ​ന്നാം​വേ​ദി​യാ​യ ‘സൂ​ര്യ​കാ​ന്തി’​യി​ൽ ഫെ​റ യാ​സ്‍ലി​ൻ മോ​ഹി​നി​യാ​ട്ട​മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ നി​റ​ഞ്ഞാ​ടി​യ​പ്പോ​ൾ ഉ​മ്മ സ​ഫ്രീ​ന​യു​ടെ മു​ഖം ശ​രി​ക്കും സൂ​ര്യ​കാ​ന്തി​പ്പൂ​പോ​ലെ വി​രി​ഞ്ഞു. സ​​ഫ്രീ​ന മ​ല​പ്പു​റം മ​മ്പാ​ട് എം.​ഇ.​എ​സ് എ​ച്ച്.​എ​സ്.​എ​സി​ൽ കെ​മി​സ്ട്രി അ​ധ്യാ​പി​ക​യാ​ണ്. വ​ള​രെ ചെ​റു​പ്പ​ത്തി​ലേ നൃ​ത്ത ഇ​ന​ങ്ങ​ളോ​ട് അ​ങ്ങേ​യ​റ്റം താ​ൽ​പ​ര്യ​മാ​യി​രു​ന്നു. സ​ഫ്രീ​ന​യു​ടെ ഉ​മ്മ സാ​റാ​ബി ടീ​ച്ച​റും മ​ക​ൾ നൃ​ത്തം ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​ൽ സ​ന്തോ​ഷി​ച്ചു. ഭ​ര​ത​നാ​ട്യം, നാ​ടോ​ടി​നൃ​ത്തം, സം​ഘ​നൃ​ത്തം എ​ന്നി​വ​യെ​ല്ലാം ശാ​സ്ത്രീ​യ​മാ​യി അ​ഭ്യ​സി​ച്ചു. ഏ​ഴാം ക്ലാ​സ് വ​രെ ഉ​പ​ജി​ല്ല​ത​ലം​വ​രെ സ​​ഫ്രീ​ന മ​ത്സ​രി​ച്ചു. പി​ന്നീ​ട് സാ​മൂ​ഹി​ക സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ൾ അ​നു​കൂ​ല​മ​ല്ലാ​ത്ത​തി​നാ​ൽ ക​ല​യോ​ട് വി​ട​പ​റ​ഞ്ഞു.

    വി​വാ​ഹ​ശേ​ഷം മൂ​ന്നാ​മ​ത്തെ കു​ട്ടി​യാ​യി ഫെ​റ പി​റ​ന്ന​തോ​​ടെ​യാ​ണ് നൃ​ത്ത​മോ​ഹ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് അ​വ​ളി​ലൂ​ടെ വീ​ണ്ടും ചി​റ​കു​മു​ള​ച്ച​ത്. ചെ​റു​പ്പം മു​ത​ൽ​ത​ന്നെ ഫെ​റ​യെ നൃ​ത്തം അ​ഭ്യ​സി​പ്പി​ച്ചു. ഭ​ര​ത​നാ​ട്യം, മോ​ഹി​നി​യാ​ട്ടം, കു​ച്ചി​പ്പു​ടി, സം​ഘ​നൃ​ത്തം, നാ​ടോ​ടി​നൃ​ത്തം എ​ന്നി​വ​യി​ലെ​ല്ലാം പ​രി​ശീ​ല​നം ന​ൽ​കി. നൃ​ത്താ​ധ്യാ​പ​ക​ൻ ഗി​രീ​ഷ് ന​ടു​വ​ത്താ​ണ് പ​രി​ശീ​ല​ക​ൻ. സ​ഫ്രീ​ന പ​ഠി​പ്പി​ക്കു​ന്ന സ്കൂ​ളി​ൽ ത​ന്നെ ഒ​മ്പ​താം ക്ലാ​സ് വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​നി​യാ​ണ് ഫെ​റ. പി​താ​വ് അ​ഡ്വ. കെ.​സി. ന​സീം മ​ഞ്ചേ​രി കോ​ട​തി​യി​ൽ പ്രാ​ക്ടീ​സ് ചെ​യ്യു​ന്നു. ന​സീ​മി​ന്റെ ഉ​മ്മ ആ​യി​ഷ ടീ​ച്ച​റും ക​ലാ​രം​ഗ​ത്ത് നി​റ​ഞ്ഞ പി​ന്തു​ണ​യാ​ണ് പേ​ര​ക്കു​ട്ടി​ക്ക് ന​ൽ​കു​ന്ന​ത്. ഷി​ദി​ൽ റു​ഷ്ദ്, സ​നു സാ​ബി​ത്ത് എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് ഫെ​റ​യു​ടെ സ​ഹോ​ദ​ര​ങ്ങ​ൾ.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:DancerdanceArt FestivalSchool Kalolsavam 2026
    News Summary - The wait for three generations of women; the paint on Fera's face
    Similar News
    Next Story
    X