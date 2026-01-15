Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    15 Jan 2026 12:47 PM IST
    15 Jan 2026 12:47 PM IST

    സൂ​ര്യ​കാ​ന്തി വി​ട​ർ​ന്നു; ഇ​നി തേ​ക്കി​ൻ​കാ​ട്ടി​ൽ ക​ല​യു​ടെ പൂവി​രി​യും ദി​ന​ങ്ങ​ൾ

    സൂ​ര്യ​കാ​ന്തി വി​ട​ർ​ന്നു; ഇ​നി തേ​ക്കി​ൻ​കാ​ട്ടി​ൽ ക​ല​യു​ടെ പൂവി​രി​യും ദി​ന​ങ്ങ​ൾ
    എ​ച്ച്.​എ​സ് വി​ഭാ​ഗം ഓ​ട്ട​ൻ തു​ള്ള​ൽ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​യെ ഒ​രു​ക്കു​ന്നു  ടി.​എ​ച്ച്. ജ​ദീ​ർ

    തൃ​ശൂ​ർ: തൃ​ശൂ​രി​ൽ പൂ​ത്തു​വി​ട​ർ​ന്ന ക​ല​യു​ടെ പൂ​ര​ച്ച​ന്തം മി​ഴി​ക​ളി​ലാ​കെ നി​റ​ഞ്ഞു. പാ​ണ്ടി​മേ​ള​ത്തു​ട​ക്ക​ത്തി​ൽ ഇ​ല​ഞ്ഞി​ത്ത​റ​യു​ടെ മ​ണ്ണി​ൽ സൂ​ര്യ​കാ​ന്തി വി​ട​ർ​ന്നു. ഇ​നി ക​ല​യു​ടെ പൂ​വി​ത​ൾ വി​രി​യും ദി​ന​ങ്ങ​ൾ. ബു​ധ​നാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ ‘സൂ​ര്യ​കാ​ന്തി’​എ​ന്ന് പേ​രി​ട്ട തേ​ക്കി​ൻ​കാ​ട്ടി​ലെ ഒ​ന്നാം ന​മ്പ​ർ വേ​ദി​യി​ൽ ഒ​രു നി​ര​യി​ൽ പാ​റ​മേ​ക്കാ​വി​ന്റെ മേ​ള​പ്ര​മാ​ണി കി​ഴ​ക്കൂ​ട്ട് അ​നി​യ​ൻ മാ​രാ​രും സം​ഘ​വും. മ​റു​വ​ശ​ത്ത് തി​രു​വ​മ്പാ​ടി​യു​ടെ മേ​ള​പ്ര​മാ​ണി ചെ​റു​ശ്ശേ​രി കു​ട്ട​ൻ മാ​രാ​രും സം​ഘ​വും. പാ​ണ്ടി​മേ​ളം കൊ​ട്ടി​ക്ക​യ​റു​ന്ന​തി​ന​നു​സ​രി​ച്ച് കൈ​ക​ൾ വാ​നി​ലു​യ​ർ​ന്നു താ​ള​മി​ട്ടു. മേ​ട​മാ​സ ചൂ​ടെ​ത്തും മു​ന്നേ തേ​ക്കി​ൻ​കാ​ട്ടി​ൽ ഉ​ത്സ​വാ​ര​വ​മു​യ​ർ​ന്നു. 64ാമ​ത് ക​ലോ​ത്സ​വ​മാ​യ​തി​നാ​ൽ 64 വ​ർ​ണ​ക്കു​ട​ക​ൾ കു​ട​മാ​റ്റ​ത്തി​ൽ അ​ണി നി​ര​ന്നു.

    രാ​വി​ലെ പൊ​തു​വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ വ​കു​പ്പ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ എ​ൻ.​എ​സ്.​കെ. ഉ​മേ​ഷ് പ​താ​ക ഉ​യ​ർ​ത്തി. ചെ​മ്പു​ക്കാ​വ് ഹോ​ളി ഫാ​മി​ലി കോ​ൺ​വെ​ന്റ് ഗേ​ൾ​സ് ഹ​യ​ർ സെ​ക്ക​ൻ​ഡ​റി സ്കൂ​ൾ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ ബാ​ൻ​ഡ് സെ​റ്റ് ഊ​ർ​ജം പ​ക​ർ​ന്നു. രാ​വി​ലെ 10നാ​യി​രു​ന്നു ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം നി​ശ്ച​യി​ച്ചി​രു​ന്ന​ത്. പ്ര​ധാ​ന​വേ​ദി​ക്ക് മു​ന്നി​ൽ അ​ര​ങ്ങേ​റി​യ മി​നി പൂ​രം ക​ണ്ട് മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യും സം​ഘ​വും കു​റ​ച്ചു​നേ​രം അ​വി​ടെ ത​ങ്ങി. പി​ന്നെ വേ​ദി​യി​ലേ​ക്ക്. കൃ​ത്യം 10.30ന് ​പ​രി​പാ​ടി​ക്ക് തു​ട​ക്കം.

    ഗാ​ന​ര​ച​യി​താ​വ് ബി.​കെ. ഹ​രി​നാ​രാ​യ​ണ​ന്റെ വ​രി​ക​ൾ​ക്ക് കേ​ര​ള ക​ലാ​മ​ണ്ഡ​ലം അ​ണി​യി​ച്ചൊ​രു​ക്കി​യ അ​തി​സു​ന്ദ​ര സം​ഗീ​ത ശി​ൽ​പം. ശേ​ഷം രാ​ഷ്ട്രീ​യ​വും കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കു​ള്ള ഉ​പ​ദേ​ശ​വും ഒ​ക്കെ​യാ​യി മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി പി​ണ​റാ​യി വി​ജ​യ​ന്റെ പ്ര​സം​ഗം. ഇ​തി​നി​ടെ പ​രി​വാ​ര​ങ്ങ​ളു​മാ​യി കേ​ന്ദ്ര സ​ഹ​മ​ന്ത്രി സു​രേ​ഷ് ഗോ​പി സ​ദ​സി​ലേ​ക്ക്. അ​പ്പോ​ഴും കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​നും സം​ഘ്പ​രി​വാ​ർ ഭീ​ഷ​ണി​ക്കും എ​തി​രാ​യ പ്ര​സം​ഗം മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി തു​ട​ർ​ന്നു. എ​ല്ലാ​വ​രു​ടെ​യും ഹ്ര​സ്വ പ്ര​സം​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്കൊ​ടു​വി​ൽ 11.50ഓ​ടെ ഒ​ന്നാം വേ​ദി​യി​ൽ ആ​ദ്യ മ​ത്സ​ര​യി​ന​മാ​യ ഹൈ​സ്കൂ​ൾ വി​ഭാ​ഗം പെ​ൺ​കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ മോ​ഹി​നി​യാ​ട്ടം തു​ട​ങ്ങി. ഏ​ഷ്യ​യി​ലെ ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ ക​ലാ​മാ​മാ​ങ്ക​ത്തി​ന് തി​ര​ശ്ശീ​ല​യു​യ​ർ​ന്നു...

