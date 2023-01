അധ്യാപകനെഴുതി, നബീല ചൊല്ലി, കൂടെപ്പോന്നത് എ ഗ്രേഡ്

cancel camera_alt അറബി പദ്യം ചൊല്ലലിൽ എ ഗ്രേഡ് നേടിയ കെ. നബീല By വെബ് ഡെസ്ക് അധ്യാപകന്റെ വരികൾക്ക് ഈണമിട്ട് വിദ്യാർഥി പദ്യം ചൊല്ലലിൽ എ ഗ്രേഡ് നേടി. പാലക്കാട് പട്ടാമ്പിയിലെ ജി.ജെ.എച്ച്.എസ്.എസ് നടുവട്ടം സ്കൂളിലെ ഒമ്പതാം ക്ലാസ് വിദ്യാർഥി കെ. നബീലയാണ് അധ്യാപകൻ എഴുതിയ അറബിക് പദ്യം സംസ്ഥാന കലോത്സവത്തിൽ അവതരിപ്പിച്ച് എ ഗ്രേഡ് നേടിയത്.

സ്കൂളിലെ അറബി അധ്യാപകനും എഴുത്തുകാരനുമായ എം. അഷ്റഫാണ് വരികൾ രചിച്ചത്. 14 വർഷത്തോളമായി കവിത എഴുതാറുണ്ടെന്ന് അഷ്റഫ് പറഞ്ഞു. നരബലി പോലുള്ള സാമൂഹിക തിന്മക്കെതിരായാണ് കവിത. സ്കൂളിലെ മറ്റൊരു അറബിക് അധ്യാപകൻ നിസാർ അഹമ്മദ് വരികൾക്ക് ഈണമിട്ടു. ആ പദ്യം വേദിയിൽ അവതരിപ്പിച്ചാണ് നബീല വിജയം നേടിയത്.

Nabeela got an A grade for reciting a poem written by her teacher