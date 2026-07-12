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    CELEBRITIES
    Posted On
    date_range 12 July 2026 7:00 AM IST
    Updated On
    date_range 12 July 2026 7:01 AM IST

    മനസ്സിൽ മായാതെ ജാനകിയുടെ ബാലഗാനങ്ങൾ

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    മനസ്സിൽ മായാതെ ജാനകിയുടെ ബാലഗാനങ്ങൾ
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    കുട്ടികളുടെ ശബ്ദത്തിൽ പാടാൻ അസാധാരണ കഴിവുണ്ടായിരുന്നു എസ്. ജാനകിക്ക്. കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ നിഷ്കളങ്കതയും കുസൃതിയും നിറഞ്ഞ ശബ്ദം തികച്ചും സ്വാഭാവികമായി അവതരിപ്പിക്കാൻ സാധിച്ചത് അവർ മലയാളത്തെ അത്രയേറെ സ്നേഹിച്ചതുകൊണ്ടാണ്.

    അവർ ആലപിച്ച നിരവധി ബാലഗാനങ്ങൾ ഇന്നും മലയാളികളുടെ മനസ്സിൽ നിറഞ്ഞുതുളുമ്പുന്നുണ്ട്. കുട്ടികളുടെ വികാരങ്ങൾ അതേ തന്മയത്വത്തോടെ ശബ്ദത്തിലൂടെ പകർന്നുനൽകാൻ കഴിഞ്ഞ അപൂർവ ഗായികമാരിൽ ഒരാളാണ് ജാനകി.ഉണ്ണിയാരാരിരോ (കുഞ്ഞിക്കൂനൻ, താലോലപ്പാട്ടിന്റെ ഭാവത്തിൽ) കണ്ണാം തുമ്പി പോരാമോ (കാക്കോത്തിക്കാവിലെ അപ്പൂപ്പൻ താടികൾ, കുട്ടിയുടെ നിഷ്കളങ്ക ശബ്ദഭാവം), ഓലത്തുമ്പത്തിരുന്ന് ഊയലാടും (പപ്പയുടെ സ്വന്തം അപ്പൂസ്, കുട്ടികളുടെ മനോഭാവം നിറഞ്ഞ അവതരണത്തോടെ ), പൂവേ പൂച്ചൂടവാ തുടങ്ങി കുട്ടിയുടെ നിഷ്കളങ്കത പ്രകടമാക്കുന്ന ശൈലിയിൽ ഏറെ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ട ഗാനങ്ങളെ മലയാളികൾ ഇന്നും താലോലിക്കുന്നു.

    റേഡിയോ, ബാലപരിപാടികൾ, ഭക്തിഗാന ആൽബങ്ങൾ എന്നിവയിലും അവർ കുട്ടികളുടെ ശബ്ദഭാവത്തിൽ നിരവധി ഗാനങ്ങൾ ആലപിച്ചിട്ടുണ്ട്. മലയാള സിനിമയിൽ കുട്ടികളുടെ വികാരങ്ങളും നിഷ്കളങ്കതയും ശബ്ദത്തിലൂടെ ജീവിപ്പിക്കാൻ ഏറ്റവും കഴിവുള്ള ഗായികമാരിൽ ഒരാളായിരുന്നു ജാനകി. അങ്ങനെ മലയാളികൾ നെഞ്ചേറ്റിയ ഒരുപിടി നല്ല ഗാനങ്ങളിലൂടെ മലയാളികളുടെ ‘ജാനകിയമ്മ’യായി എസ്. ജാനകി.

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    TAGS:S. Janakiplayback singerJanakiamma
    News Summary - Janaki's Children's Songs Still Echo In Malayali Hearts
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