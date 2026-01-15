Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    kalolsavam
    Posted On
    date_range 15 Jan 2026 1:05 PM IST
    Updated On
    date_range 15 Jan 2026 1:05 PM IST

    അ​സി​മി​ന് കൊ​ട്ടാ​തി​രി​ക്കാ​നാ​വി​ല്ല; കാ​ലി​ൽ പ്ലാ​സ്റ്റ​റു​മാ​യി വേ​ദി​യി​ൽ

    അ​സി​മി​ന് കൊ​ട്ടാ​തി​രി​ക്കാ​നാ​വി​ല്ല; കാ​ലി​ൽ പ്ലാ​സ്റ്റ​റു​മാ​യി വേ​ദി​യി​ൽ
    Listen to this Article

    തൃ​ശൂ​ർ: എ​ന്തെ​ല്ലാം പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ൾ ഉ​ണ്ടാ​യാ​ലും അ​സി​മി​ന് കൊ​ട്ടാ​തി​രി​ക്കാ​നാ​വി​ല്ല. അ​ത് കൊ​ണ്ട് ത​ന്നെ കാ​ലി​ലെ ഒാ​പ്പ​റേ​ഷ​ൻ ക​ഴി​ഞ്ഞ് പ്ലാ​സ്റ്റ​ർ ഇ​ട്ട​തി​ന് ശേ​ഷം വേ​ദി​യി​ലെ​ത്തി. പാ​ല​ക്കാ​ട് പി.​എം.​ജി. എ​ച്ച്.​എ​സ്.​എ​സി​ലെ ഒ​മ്പ​താം ക്ലാ​സ് വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​യാ​ണ് അ​സിം. ജി​ല്ല ക​ലോ​ത്സ​വ​ത്തി​ൽ എ​ട്ടാം ക്ലാ​സ് വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​നി​യാ​യ എം. ​ആ​ർ​ഷ​ക്കാ​യി​രു​ന്നു ക​ഥാ​പ്ര​സം​ഗ​ത്തി​ൽ ഒ​ന്നാം സ്ഥാ​നം. ആ​ർ​ഷ​യു​ടെ ക​ഥാ​പ്ര​സം​ഗ​ത്തി​ന് ത​ബ​ല വാ​യി​ച്ച​ത് അ​സിം ആ​യി​രു​ന്നു. അ​തി​ന് ശേ​ഷ​മാ​ണ് അ​പ​ക​ടം പ​റ്റി കാ​ൽ ഒ​ടി​ഞ്ഞ​ത്. ഇ​പ്പോ​ൾ ഓ​പ​റേ​ഷ​ൻ ക​ഴി​ഞ്ഞ് വി​ശ്ര​മി​ക്കാ​ൻ പ​റ​ഞ്ഞെ​ങ്കി​ലും പ​ങ്കെ​ടു​ക്കാ​നു​ള്ള ആ​വേ​ശം കൊ​ണ്ട് അ​സിം വി​ൽ ചെ​യ​റി​ൽ വേ​ദി​യി​ൽ എ​ത്തുകയായിരുന്നു.

    TAGS:youth festivalschool arts festdedicationSchool Kalolsavam 2026
    News Summary - Asim can't stand; he's on the altar with his leg in plaster
