19 Jan 2026 2:35 PM IST
19 Jan 2026 2:35 PM IST
കന്നി വരവിൽ കസറി ദേവീകൃഷ്ണtext_fields
News Summary - Devikrishna wins big
തൃശൂർ: കന്നി വരവിൽ കസറി ദേവീകൃഷ്ണ. കഥകളി സംഗീതത്തിൽ ആദ്യമായാണ് മലപ്പുറം കൊളത്തൂർ നാഷണൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ എ.പി. ദേവീകൃഷ്ണ സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവത്തിൽ മാറ്റുരക്കുന്നത്. ആദ്യവരവിൽ തന്നെ കഥകളി സംഗീതം ഹയർ സെക്കൻഡറി വിഭാഗത്തിൽ എ ഗ്രേഡ് നേടിയാണ് ദേവീകൃഷ്ണയുടെ മടക്കം. നാലു വർഷമായി കഥകളി സംഗീതം അഭ്യസിക്കുന്നു. കോട്ടയ്ക്കൽ വിനീഷാണ് ഗുരു. മലപ്പുറം അസി. ടൗൺപ്ലാനർ അനിൽ കുമാറിന്റെയും പ്രസീജയുടെയും മകളാണ്.
