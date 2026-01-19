Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    ക​ന്നി വ​ര​വി​ൽ ക​സ​റി ദേ​വീ​കൃ​ഷ്ണ

    ക​ന്നി വ​ര​വി​ൽ ക​സ​റി ദേ​വീ​കൃ​ഷ്ണ
    ദേ​വീ​കൃ​ഷ്ണ

    തൃ​ശൂ​ർ: ക​ന്നി വ​ര​വി​ൽ ക​സ​റി ദേ​വീ​കൃ​ഷ്ണ. ക​ഥ​ക​ളി സം​ഗീ​ത​ത്തി​ൽ ആ​ദ്യ​മാ​യാ​ണ് മ​ല​പ്പു​റം കൊ​ള​ത്തൂ​ർ നാ​ഷ​ണ​ൽ ഹ​യ​ർ സെ​ക്ക​ൻ​ഡ​റി സ്കൂ​ളി​ലെ എ.​പി. ദേ​വീ​കൃ​ഷ്ണ സം​സ്ഥാ​ന സ്കൂ​ൾ ക​ലോ​ത്സ​വ​ത്തി​ൽ മാ​റ്റു​ര​ക്കു​ന്ന​ത്. ആ​ദ്യ​വ​ര​വി​ൽ ത​ന്നെ ക​ഥ​ക​ളി സം​ഗീ​തം ഹ​യ​ർ സെ​ക്ക​ൻ​ഡ​റി വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ എ ​ഗ്രേ​ഡ് നേ​ടി​യാ​ണ് ദേ​വീ​കൃ​ഷ്ണ​യു​ടെ മ​ട​ക്കം. നാ​ലു വ​ർ​ഷ​മാ​യി ക​ഥ​ക​ളി സം​ഗീ​തം അ​ഭ്യ​സി​ക്കു​ന്നു. കോ​ട്ട​യ്ക്ക​ൽ വി​നീ​ഷാ​ണ് ഗു​രു. മ​ല​പ്പു​റം അ​സി. ടൗ​ൺ​പ്ലാ​ന​ർ അ​നി​ൽ കു​മാ​റി​ന്റെ​യും പ്ര​സീ​ജ​യു​ടെ​യും മ​ക​ളാ​ണ്.

