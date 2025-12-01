Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    1 Dec 2025 6:30 AM IST
    1 Dec 2025 6:30 AM IST

    ഇ​ട​തു​പ​ക്ഷ​ത്തി​നെ​തി​രാ​യ ജ​ന​രോ​ഷം ശ​ക്തം -സണ്ണി ജോസഫ് അഭിമുഖം

    ഇ​ട​തു​പ​ക്ഷ​ത്തി​നെ​തി​രാ​യ ജ​ന​രോ​ഷം ശ​ക്തം -സണ്ണി ജോസഫ് അഭിമുഖം
    ത​ദ്ദേ​ശ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ഫ​ലം സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് തി​ക​ഞ്ഞ ആ​ത്മ​വി​ശ്വാ​സ​ത്തി​ലാ​ണ് കെ.​പി.​സി.​സി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് അ​ഡ്വ. സ​ണ്ണി ജോ​സ​ഫ്. ശ്ര​ദ്ധ​തി​രി​ക്ക​ൽ ത​ന്ത്ര​ങ്ങ​ളൊ​ന്നും ഫ​ലി​ക്കാ​ത്ത​വി​ധ​മു​ള്ള ജ​ന​രോ​ഷ​മാ​ണ് സ​ർ​ക്കാ​റി​നെ​തി​രെ​യെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം മാ​ധ്യ​മ​ത്തോ​ട് പ​റ​യു​ന്നു...


    ത​ദ്ദേ​ശ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് പ്ര​ചാ​ര​ണം അ​ന്തി​മ​ഘ​ട്ട​ത്തി​ലേ​ക്ക് എ​ത്തി. അ​പ്ര​തീ​ക്ഷി​ത​മാ​യി ഉ​യ​ർ​ന്നു​വ​ന്ന രാ​ഹു​ൽ മാ​ങ്കൂ​ട്ട​ത്തി​ൽ പ്ര​ശ്നം കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​നെ വെ​ട്ടി​ലാ​ക്കി​യി​ല്ലേ?

    ആ ​വി​ഷ​യം കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​നെ ഒ​രു​നി​ല​ക്കും ബാ​ധി​ക്കു​ന്നി​ല്ല. ആ​രോ​പ​ണം ഉ​യ​ർ​ന്ന അ​ന്നു​ത​ന്നെ ന​ട​പ​ടി​യെ​ടു​ത്ത പാ​ർ​ട്ടി​യാ​ണ് കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്. സ​ർ​ക്കാ​റി​നെ​തി​രാ​യ ജ​ന​വി​കാ​രം തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ പ്ര​തി​ഫ​ലി​ക്കു​മെ​ന്ന് ഉ​റ​പ്പാ​യ സ​മ​യ​ത്താ​ണ് രാ​ഹു​ൽ മാ​ങ്കൂ​ട്ടം എം.​എ​ൽ.​എ​ക്കെ​തി​രാ​യ കേ​സ് വീ​ണ്ടും ഉ​യ​ർ​ന്നു​വ​രു​ന്ന​ത്. ജ​നം എ​ല്ലാം കാ​ണു​ന്നു​ണ്ട്. അ​തെ​ല്ലാം നി​യ​മ​ത്തി​ന്റെ വ​ഴി​ക്ക് ന​ട​ക്ക​ട്ടെ. ഇ​ക്കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് നി​ല​പാ​ട് നേ​ര​ത്തേ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി​യ​താ​ണ്. ഈ ​വി​വാ​ദം കൊ​ണ്ടൊ​ന്നും ഇ​ട​തു സ​ർ​ക്കാ​റി​നും സി.​പി.​എ​മ്മി​നും എ​തി​രാ​യ ജ​ന​രോ​ഷം ഇ​ല്ലാ​താ​വി​ല്ല.

    വി​വാ​ദം ശ​ക്ത​മാ​യ​തോ​ടെ ജ​ന​ശ്ര​ദ്ധ അ​ങ്ങോ​ട്ട് മാ​റു​ന്ന​ത് സ്വാ​ഭാ​വി​ക​മ​ല്ലേ. ഇ​ക്കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ പാ​ർ​ട്ടി​ക്ക​ക​ത്ത് വി​രു​ദ്ധ അ​ഭി​​​​പ്രാ​യ​മു​ണ്ടോ ?

    ഈ ​വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ കോ​ൺ​​ഗ്ര​സ് ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ സു​താ​ര്യ​വും കൃ​ത്യ​വു​മാ​ണ്. ലൈം​ഗി​കാ​രോ​പ​ണം ഉ​യ​ർ​ന്ന​യു​ട​ൻ ആ​രോ​പി​ത​നെ പാ​ർ​ട്ടി​യി​ലെ പ്രാ​ഥ​മി​കാം​ഗ​ത്വ​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് സ​സ്​​പെ​ൻ​ഡ് ചെ​യ്തു. സം​ഘ​ട​ന​യെ​ന്ന നി​ല​ക്കു​ള്ള ഏ​റ്റ​വും മി​ക​ച്ച ന​ട​പ​ടി​യാ​ണി​ത്. ഇ​ത്ത​രം ആ​രോ​പ​ണം ഉ​യ​ർ​ന്ന​പ്പോ​ൾ ഏ​ത് പാ​ർ​ട്ടി​യാ​ണ് ഇ​തു​പോ​ലെ ന​ട​പ​ടി​യെ​ടു​ത്ത​ത്.

    കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​ന​ക​ത്ത് മ​റി​ച്ചൊ​രു അ​ഭി​​പ്രാ​യ​വു​മി​ല്ല. എ​ല്ലാ​വ​രും ഒ​റ്റ​ക്കെ​ട്ടാ​ണ്. ഈ ​തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ കോ​ൺ​​ഗ്ര​സ് എ​ല്ലാ കാ​ല​ത്തേ​ക്കാ​ളും ഒ​റ്റ​ക്കെ​ട്ടാ​യാ​ണ് മു​ന്നോ​ട്ടു​പോ​കു​ന്ന​ത്. അ​തി​ന്റെ ഗു​ണം തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ പ്ര​തി​ഫ​ലി​ക്കും എ​ന്നു​റ​പ്പു​ണ്ട്.

    ആ ​വി​ഷ​യം വി​ടാം; അ​ഞ്ചു​വ​ർ​ഷ​ത്തെ ഇ​ട​തു​സ​ർ​ക്കാ​റി​നെ​തി​രാ​യ ആ​രോ​പ​ണ​ങ്ങ​ൾ പ്ര​ചാ​ര​ണ​ാ​യു​ധ​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് എ​ത്ര​മാ​ത്രം വി​ജ​യി​ച്ചു​?

    നേ​ര​ത്തേ പ​റ​ഞ്ഞു​വ​ല്ലോ. സ​ർ​ക്കാ​റി​നും സി.​പി.​എ​മ്മി​നും എ​തി​​രെ വ​ല്ല​തും ഉ​യ​ർ​ന്നു​വ​രു​മ്പോ​ൾ ശ്ര​ദ്ധ മാ​റ്റാ​ൻ പ​ല​തു​മു​ണ്ടാ​വും. അ​തൊ​രു പു​തി​യ കാ​ര്യ​മ​ല്ല. സി.​പി.​എ​മ്മും സ​ർ​ക്കാ​റും എ​ല്ലാ കാ​ല​ത്തും ഇ​ത്ത​രം പൊ​ടി​ക്കൈ​ക​ൾ പ​യ​റ്റാ​റു​ണ്ട്. ശ​ബ​രി​മ​ല​യി​ലെ സ്വ​ർ​ണ​ക്കൊ​ള്ള​യി​ൽ സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്റെ മു​ഖം വി​കൃ​ത​മാ​യി. പാ​ർ​ട്ടി​യി​ലെ പ്ര​മു​ഖ​ർ ഓ​രോ​രു​ത്ത​രാ​യി ജ​യി​ലി​ലി​ലേ​ക്ക് പോ​കു​ന്നു. ജ​നം എ​ല്ലാം കാ​ണു​ന്നു​ണ്ട്. സ്വ​ർ​ണ​ക്കൊ​ള്ള ജ​ന​ങ്ങ​ളോ​ട് കൃ​ത്യ​മാ​യി ബോ​ധ്യ​പ്പെ​ടു​ത്തും. എ​ല്ലാ ജി​ല്ല​യി​ലും പ്ര​ധാ​ന പ്ര​ചാ​ര​ണ വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ പ്ര​ധാ​നം ശ​ബ​രി​മ​ല​യി​ലെ സ്വ​ർ​ണ​ക്കൊ​ള്ള ത​ന്നെ​യാ​ണ്.

    വി​ല​ക്ക​യ​റ്റം, കെ​ട്ടി​ട നി​കു​തി- പെ​ർ​മി​റ്റ് വ​ർ​ധ​ന, വൈ​ദ്യു​തി ചാ​ർ​ജ്-​വെ​ള്ള​ക്ക​രം വ​ർ​ധ​ന, അ​ക്ര​മ​രാ​ഷ്ട്രീ​യം, കാ​ർ​ഷി​ക ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ളു​ടെ വി​ല​ത്ത​ക​ർ​ച്ച, വ​ന്യ​മൃ​ഗ​ശ​ല്യം കു​റ​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ സ​ർ​ക്കാ​റി​നു​ണ്ടാ​യ വീ​ഴ്ച​ക​ൾ, തീ​ര​പ്ര​ദേ​ശ​ത്തെ പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ൾ തു​ട​ങ്ങി ജ​ന​ങ്ങ​ൾ അ​ഞ്ചു​വ​ർ​ഷം നേ​രി​ട്ട യാ​ത​ന​ക​ൾ​ക്ക് കൈ​യും ക​ണ​ക്കു​മി​ല്ല. ഇ​തെ​ല്ലാം പ്ര​ചാ​ര​ണ​വി​ഷ​യ​മാ​ണ്. ജ​ന​ങ്ങ​ളോ​ട് എ​ന്തു പ​റ​യ​ണ​മെ​ന്ന കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ കൃ​ത്യ​മാ​യ നി​ർ​ദേ​ശം ന​ൽ​കി​യി​ട്ടു​മു​ണ്ട്. വി​ല​വ​ർ​ധ​ന സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് സ​ർ​ക്കാ​റി​നെ​തി​രെ യു.​ഡി.​എ​ഫ് ത​യാ​റാ​ക്കി​യ ‘കു​റ്റ​പ​ത്ര’​ത്തി​ൽ ഇ​തെ​ല്ലാം ഐ​റ്റം തി​രി​ച്ചു​ത​ന്നെ ന​ൽ​കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ​പാ​ർ​ട്ടി​യു​മാ​യു​ള്ള കൂ​ട്ടു​കെ​ട്ടാ​ണ് യു.​ഡി.​എ​ഫി​നെ​തി​രാ​യ സി.​പി.​എ​മ്മി​ന്റെ പ്ര​ധാ​ന ആ​രോ​പ​ണം; സി.​പി.​എം വ​ർ​ഗീ​യ അ​ജ​ണ്ട ഉ​യ​ർ​ത്തു​ന്നു​വെ​ന്ന ആ​രോ​പ​ണ​വും ഉ​യ​രു​ന്നു; താ​ങ്ക​ൾ എ​ന്തു പ​റ​യു​ന്നു?

    വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ പാ​ർ​ട്ടി യു.​ഡി.​എ​ഫി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മ​ല്ല. അ​തു സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് ഒ​രു​വി​ധ ച​ർ​ച്ച​യും ഉ​ണ്ടാ​യി​ട്ടി​ല്ല. ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കി​ട​യി​ൽ ആ​ശ​യ​ക്കു​ഴ​പ്പ​മു​ണ്ടാ​ക്കാ​ൻ സി.​പി.​എം ന​ട​ത്തു​ന്ന നു​ണ​പ്ര​ചാ​ര​ണ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഒ​ന്നാ​ണ് വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ പാ​ർ​ട്ടി ബ​ന്ധം എ​ന്ന​ത്. ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് എ​ല്ലാം അ​റി​യാം. ഇ​തൊ​ന്നും പ്ര​ത്യേ​കം ബോ​ധ്യ​പ്പെ​ടു​ത്തേ​ണ്ട ആ​വ​ശ്യം പോ​ലു​മി​ല്ല.

    സി.​പി.​എ​മ്മും എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫും വ​ർ​ഗീ​യ​ത പ​റ​യു​ന്നു​വെ​ന്ന് എ​ല്ലാ​വ​ർ​ക്കും ബോ​ധ്യ​പ്പെ​ട്ട കാ​ര്യ​മാ​ണ്. ഡ​ൽ​ഹി​യി​ൽ​വെ​ച്ച് ‘ഹി​ന്ദു’ ദി​ന​പ​ത്ര​ത്തി​ന് ന​ൽ​കി​യ വി​വാ​ദ അ​ഭി​മു​ഖ​ത്തി​ൽ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി പി​ണ​റാ​യി വി​ജ​യ​ൻ പ​റ​ഞ്ഞ​ത് സ്വ​ർ​ണ​ക്ക​ട​ത്തി​ലൂ​ടെ മ​ല​പ്പു​റ​ത്ത് എ​ത്തു​ന്ന പ​ണം തീ​വ്ര​വാ​ദ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്നാ​ണ്. ഇ​തു​പോ​ലു​ള്ള വ​ർ​ഗീ​യ​ത പ​റ​യു​ന്ന ഒ​ട്ടേ​റെ ഉ​ദാ​ഹ​ര​ണ​ങ്ങ​ളു​ണ്ട്.

    ത​ദ്ദേ​ശ​ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ലെ പ്ര​തീ​ക്ഷ എ​ങ്ങ​നെ​യാ​ണ് ?

    ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ഈ ​സ​ർ​ക്കാ​റി​നെ മ​ടു​ത്തു. എ​ത്ര ശ്ര​ദ്ധ തി​രി​ച്ചാ​ലും അ​തി​നി മാ​റി​ല്ല. ത​ദ്ദേ​ശ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ സ​ർ​ക്കാ​ർ വി​രു​ദ്ധ വി​കാ​ര​മു​ണ്ടാ​വും. യു.​ഡി.​എ​ഫ് ഒ​റ്റ​ക്കെ​ട്ടാ​യാ​ണ് തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​നെ നേ​രി​ടു​ന്ന​ത്. ഇ​ക്കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ ഇ​തു​വ​രെ​യി​ല്ലാ​ത്ത ഐ​ക്യ​വും കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​ലു​ണ്ട്. ഒ​രു സം​ശ​യ​വും വേ​ണ്ട, യു.​ഡി.​എ​ഫി​ന്റെ സീ​റ്റ് വ​ർ​ധി​ക്കും. നി​ല​മ്പൂ​ർ, പാ​ല​ക്കാ​ട് ഉ​പ​തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പു​ക​ളി​ലെ ജ​യം ത​ദ്ദേ​ശ​തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ലും ആ​വ​ർ​ത്തി​ക്കും.

    ​ഇ​ങ്ങ​നെ​യൊ​ക്കെ പ​റ​യു​മ്പോ​ഴും ക​ണ്ണൂ​രി​ൽ മൂ​ന്ന് ത​ദ്ദേ​ശ​സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​​ലാ​യി 14 വാ​ർ​ഡു​ക​ളി​ൽ എ​തി​ർ​സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ക​ൾ പോ​ലു​മി​ല്ലാ​തെ സി.​പി.​എം ജ​യി​ച്ചു. ക്ഷേ​മ പെ​ൻ​ഷ​ൻ വ​ർ​ധ​ന​ പോ​ലു​ള്ള​ത് ജ​നം ഏ​റ്റെ​ടു​ത്തോ ?

    ക​ണ്ണൂ​രി​ൽ ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ​പ​ര​മാ​യ മ​ത്സ​രം സി.​പി.​എം എ​ന്നും ഭ​യ​ക്കു​ന്നു. ആ​ന്തൂ​ർ ന​ഗ​ര​സ​ഭ​യി​ൽ എ​തി​ർ​സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ക​ളാ​യി പ​ത്രി​ക ന​ൽ​കാ​ൻ വ​രു​ന്ന​യാ​ളു​​ക​ളെ ഭീ​ഷ​ണി​പ്പെ​ടു​ത്തി. ക​ണ്ണൂ​ർ ജി​ല്ല​യി​ലെ പ​ല​യി​ട​ത്തും സി.​പി.​എം കാ​ല​ങ്ങ​ളാ​യി തു​ട​രു​ന്ന രീ​തി​യാ​ണി​ത്. അ​വ​ർ മ​ത്സ​രം പോ​ലും ഭ​യ​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്നാ​ണ് ഇ​തി​ന​ർ​ഥം.

    തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് മു​ന്നി​ൽ ക​ണ്ടാ​ണ് പെ​ൻ​ഷ​ൻ വ​ർ​ധ​ന എ​ന്ന​ത് എ​ല്ലാ​വ​ർ​ക്കും ബോ​ധ്യ​പ്പെ​ട്ട​താ​ണ്. ജ​ന​ത്തെ ക​ബ​ളി​പ്പി​ക്ക​ൽ മാ​ത്രം.

