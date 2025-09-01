Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightSportschevron_rightCricketchevron_rightജലജ്, കേരളത്തിന്‍റെ...
    Cricket
    Posted On
    date_range 1 Sept 2025 11:00 AM IST
    Updated On
    date_range 1 Sept 2025 11:05 AM IST

    ജലജ്, കേരളത്തിന്‍റെ ‘സക്സസ്' മന്ത്ര

    text_fields
    bookmark_border
    Jalaj Saxena
    cancel
    camera_alt

     ജ​ല​ജ് സ​ക്സേ​ന

    വ​ഴി​തെ​റ്റി​പ്പോ​യെ ഫോ​ൺ​കോ​ൾ. അ​താ​യി​രു​ന്നു കേ​ര​ള​ത്തി​ലേ​ക്ക് അ​യാ​ളെ കൊ​ണ്ടെ​ത്തി​ച്ച​ത്. പി​ന്നീ​ട് ആ ​പോ​രാ​ളി കേ​ര​ള ക്രി​ക്ക​റ്റി​ന്‍റെ ച​രി​ത്രം മാ​റ്റി എ​ഴു​തു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. പ​റ​ഞ്ഞു​വ​രു​ന്ന​ത് ജ​ല​ജ് സ​ക്സേന​യെ​ന്ന മ​ധ്യ​പ്ര​ദേ​ശ്കാ​ര​നെ കു​റി​ച്ചാ​ണ്. 2015-16 സീ​സ​ണി​ന്റെ തു​ട​ക്കം. ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ മു​ൻ പേ​സ് ബൗ​ള​ർ ടി​നു യോ​ഹ​ന്നാ​ൻ കേ​ര​ള ബൗ​ളി​ങ് പ​രി​ശീ​ല​ക​നാ​യി ചു​മ​ത​ല​യേ​ൽ​ക്കു​ന്നു. കേ​ര​ള​ത്തി​ന് ഒ​രു മ​റു​നാ​ട​ൻ ഓ​പ്പ​ണ​റെ വേ​ണം. അ​ന്ന​ത്തെ കെ.​സി.​എ. പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ടി.​സി. മാ​ത്യു, ടി​നു​വി​ന്റെ ഫോ​ണി​ലേ​ക്ക് ഒ​രു ന​മ്പ​ർ അ​യ​ച്ചു. പേ​ര് വി​നീ​ത് സ​ക്സേ​ന. രാ​ജ​സ്ഥാ​ന്റെ ഓ​പ്പ​ണ​റാ​ണെ​ന്നും വി​ളി​ച്ചാ​ൽ വ​രു​മെ​ന്നും പ​റ​ഞ്ഞു.

    ന​മ്പ​ർ സേ​വ് ചെ​യ്ത ടി​നു പ​ക്ഷേ തൊ​ട്ട​ടു​ത്ത ദി​വ​സം വി​ളി​ക്കു​ന്ന​ത് സു​ഹൃ​ത്തും മ​ധ്യ​പ്ര​ദേ​ശി​ന്‍റെ ഓ​ൾ​റൗ​ണ്ട​റു​മാ​യ ജ​ല​ജ് സ​ക്സേ​ന​യെ. വ​ഴി​തെ​റ്റി​പ്പോ​യ ഒ​രു ഫോ​ൺ​കോ​ളി​ൽ കേ​ര​ള ക്രി​ക്ക​റ്റി​ന്​ ല​ഭി​ച്ച​ത് ഒ​രു ര​ക്ഷ​ക​നെ​യാ​യി​രു​ന്നെ​ന്ന് ഒ​രു ദ​ശ​കം കൊ​ണ്ട് ജ​ല​ജ് തെ​ളി​യി​ച്ചു. ഫ​സ്റ്റ് ക്ലാ​സ് ക്രി​ക്ക​റ്റി​ൽ 150 മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്ന് 14 സെ​ഞ്ചു​റി​യും 34 അ​ർ​ധ സെ​ഞ്ച്വ​റി​ക​ളും അ​ട​ക്കം 7060 റ​ൺ​സ്. 484 വി​ക്ക​റ്റു​ക​ൾ. നോ​ക്കൗ​ണ്ട് ക​ട​ക്കു​ന്ന​ത് സ്വ​പ്നം ക​ണ്ട കേ​ര​ള ടീം ​ഇ​ന്ന് ര​ഞ്ജി​ട്രോ​ഫി​യി​ൽ രാ​ജ്യ​ത്തെ ര​ണ്ടാം ന​മ്പ​ർ ടീ​മാ​യി മാ​റി​യി​ട്ടു​ണ്ടെ​ങ്കി​ൽ അ​തി​ൽ ജ​ല​ജ് എ​ന്ന 38കാ​ര​ന്‍റെ വി​യ​ർ​പ്പും ര​ക്ത​വു​മു​ണ്ട്. കേ​ര​ള ക്രി​ക്ക​റ്റ് ലീ​ഗി​ൽ ആ​ല​പ്പി റി​പ്പി​ൾ​സ് പൊ​ന്നും വി​ല​ക്ക് സ്വ​ന്ത​മാ​ക്കി​യ താ​രം മ​ന​സ് തു​റ​ക്കു​ന്നു.

    കെ.​സി.​എ​ല്ലി​ൽ 12.40 ല​ക്ഷ​ത്തി​നാ​ണ് ആ​ല​പ്പി താ​ങ്ക​ളെ സ്വ​ന്ത​മാ​ക്കി​യ​ത്. എ​ന്തു​തോ​ന്നി?

    ടീം ​മാ​നേ​ജ്മെ​ന്‍റ എ​ന്നി​ൽ അ​ർ​പ്പി​ച്ച വി​ശ്വാ​സ​ത്തി​ന് ന​ന്ദി​യു​ണ്ട്. ആ​ദ്യ മൂ​ന്ന് മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ കാ​ര്യ​മാ​യ പ്ര​ക​ട​നം പു​റ​ത്തെ​ടു​ക്കാ​ൻ സാ​ധി​ച്ചി​ല്ല. പ​ക്ഷേ ക​ഴി​ഞ്ഞ ര​ണ്ടു​മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ ടീ​മി​നാ​യി ബാ​റ്റു​കൊ​ണ്ടും പ​ന്തു​കൊ​ണ്ടും മി​ക​ച്ച പ്ര​ക​ട​നം ന​ട​ത്താ​നാ​യ​തി​ൽ സ​ന്തോ​ഷു​ണ്ട്.

    ഓ​പ​ണി​ങ് ബാ​റ്റ​റു​ടെ റോ​ളി​ലാ​ണ​ല്ലോ.?

    ടീം ​ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ടു​ന്ന ഏ​ത് പൊ​സി​ഷ​നി​ലും ബാ​റ്റ് ചെ​യ്യാ​ൻ ഞാ​ൻ ഒ​രു​ക്ക​മാ​യി​രു​ന്നു. ക​ഴി​ഞ്ഞ ര​ണ്ട് മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ വി​ജ​യി​ച്ച​തോ​ടെ ടീ​മി​ന് ആ​ത്മ​വി​ശ്വാ​സ​വും ഊ​ർ​ജ​വും ഉ​ണ്ടാ​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ഈ ​മൂ​ഡി​ൽ കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ പോ​യാ​ൽ ഞ​ങ്ങ​ൾ ക​പ്പ​ടി​ക്കും.

    ആ​ദ്യ കെ.​സി.​എ​ല്ലി​ൽ താ​ങ്ക​ൾ ക​ളി​ച്ചി​രു​ന്നി​ല്ല.എ​ന്തു​പ​റ്റി?

    ബി.​സി.​സി.​ഐ നി​യ​മ​പ്ര​കാ​രം ഒ​രു സീ​സ​ണി​ൽ ഒ​രു ലീ​ഗി​ൽ മാ​ത്ര​മേ ക​ളി​ക്കാ​ൻ സാ​ധി​ക്കു​മാ​യി​രു​ന്നു​ള്ളൂ. കെ.​സി.​എ​ൽ വൈ​കി​യാ​ണ് തു​ട​ങ്ങി​യ​ത്. ആ ​സ​മ​യ​ത്ത് ഞാ​ൻ വേ​റൊ​രു ലീ​ഗി​ൽ ക​ളി​ച്ചി​രു​ന്നു. ഇ​ത്ത​വ​ണ കെ.​സി.​എ​ല്ലി​നാ​യി ഞാ​ൻ കാ​ത്തി​രു​ന്നു

    ഒ​രു​പാ​ട് ലീ​ഗു​ക​ൾ ക​ളി​ച്ച താ​ങ്ക​ൾ​ക്ക് കെ.​സി.​എ​ല്ലി​നെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള അ​ഭി​പ്രാ​യം?

    വെ​റു​തെ ഒ​രു ലീ​ഗ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച് ച​ട​ങ്ങ് തീ​ർ​ക്കു​ക​യ​ല്ല കെ.​സി.​എ. ഒ​രു മി​നി ഐ.​പി.​എ​ല്ലാ​യി കെ.​സി.​എ​ല്ലി​നെ മാ​റ്റി. എ​ല്ലാ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളും രാ​ജ്യം മൊ​ത്തം കാ​ണി​ക്കാ​നു​ള്ള അ​വ​സ​രം ഒ​രു​ക്കി​യ​തോ​ടെ കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ യു​വ​താ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്​ വ​ലി​യൊ​രു സു​വ​ർ​ണാ​വ​സ​ര​മാ​ണി​ത്. ഐ.​പി.​എ​ൽ ഫ്രാ​ഞ്ചൈ​സി​ക​ള​ട​ക്കം ഒ​രോ ക​ളി​യും വി​ല​യി​രു​ത്തു​ന്നു. ക​ഴി​ഞ്ഞ സീ​സ​ണി​ൽ വി​ഘ്നേ​ഷ് പു​ത്തൂ​ർ കെ.​സി.​എ​ല്ലി​ൽ നി​ന്ന് ഐ.​പി.​എ​ല്ലി​ൽ എ​ത്തി. ഇ​നി​യും നി​ര​വ​ധി താ​ര​ങ്ങ​ൾ ഐ.​പി.​എ​ൽ ക​ളി​ക്കും.

    കേ​ര​ള ക്രി​ക്ക​റ്റി​ന്‍റെ വ​ള​ർ​ച്ച​യെ എ​ങ്ങ​നെ കാ​ണു​ന്നു?

    ഇ​ന്നി​പ്പോ​ൾ കേ​ര​ളം എ​ന്‍റെ വീ​ടും കെ.​സി.​എ കു​ടും​ബ​വു​മാ​ണ്. ഒ​രു മ​റു​നാ​ട​ൻ താ​ര​ത്തി​ന് ല​ഭി​ക്കാ​വു​ന്ന​തി​ലേ​റെ അം​ഗീ​കാ​ര​ങ്ങ​ളും സ്നേ​ഹ​വും ഈ ​മ​ണ്ണി​ൽ നി​ന്ന് കി​ട്ടി. ര​ഞ്ജി​യി​ൽ പ്രാ​ഥ​മി​ക റൗ​ണ്ട് ക​ട​ക്കാ​ൻ പ്ര​യാ​സ​പ്പെ​ട്ട കാ​ല​ത്തു​നി​ന്നും രാ​ജ്യ​ത്തെ ര​ണ്ടാം ന​മ്പ​ർ ടീ​മാ​യി കേ​ര​ളം മാ​റി​യെ​ങ്കി​ൽ അ​തി​ന് പി​ന്നി​ൽ ഒ​രു കൂ​ട്ടം യു​വാ​ക്ക​ളു​ടെ ആ​ത്മ​സ​മ​ർ​പ്പ​ണ​വും ക​ഠി​നാ​ധ്വാ​ന​വും കെ.​സി.​എ​യു​ടെ പി​ന്തു​ണ​യും മാ​ത്ര​മാ​ണ്. ഇ​പ്പോ​ഴും മി​ക​ച്ച​താ​ര​ങ്ങ​ൾ കേ​ര​ള ബ​ഞ്ചി​ലി​രി​പ്പു​ണ്ട്. അ​ഹ​മ്മ​ദ് ഇ​മ്രാ​ൻ, മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഇ​നാ​ൻ, വി​ഘ്നേ​ഷ് പു​ത്തൂ​ർ... കേ​ര​ള ക്രി​ക്ക​റ്റി​ന്‍റെ ഭാ​വി ശോ​ഭ​ന​മാ​ണ്.

    കേ​ര​ള ക്രി​ക്ക​റ്റി​ൽ ഓ​ർ​മി​ക്കു​ന്ന നി​മി​ഷം

    കേ​ര​ള​ത്തി​നാ​യി ക​ളി​ച്ച ഓ​രോ നി​മി​ഷ​വും ആ​സ്വ​ദി​ച്ചി​ട്ടേ​യു​ള്ളൂ. എ​ങ്കി​ലും ക​ഴി​ഞ്ഞ ര​ഞ്ജി​ട്രോ​ഫി സെ​മി​യി​ൽ ഗു​ജ​റാ​ത്തി​ന്‍റെ അ​വ​സാ​ന ബാ​റ്റ​റു​ടെ ഷോ​ട്ട് സ​ൽ​മാ​ന്‍റെ ഹെ​ൽ​മ​റ്റി​ൽ ത​ട്ടി സ​ച്ചി​ൻ ബേ​ബി എ​ടു​ത്ത ക്യാ​ച്ചാ​ണ് ഏ​റ്റ​വും മ​നോ​ഹ​ര നി​മി​ഷം.

    ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര​ക്രി​ക്ക​റ്റി​ൽ മി​ക​ച്ച പ്ര​ക​ട​നം പ​ല​കു​റി ന​ട​ത്തി​യി​ട്ടും ഇ​ന്ത്യ​ൻ സീ​നി​യ​ർ ടീ​മി​ൽ ഇ​ടം​പി​ടി​ക്കാ​ത്ത​തി​ൽ നി​രാ​ശ‍യു​ണ്ടോ‍?

    ഓ​രോ​ന്നി​നും ഓ​രോ സ​മ​യ​മു​ണ്ട്. ഞാ​ൻ എ​ന്‍റെ ജോ​ലി ചെ​യ്തു​കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കും. എ​നി​ക്ക് ഉ​റ​പ്പു​ണ്ട് ഒ​രി​ക്ക​ൽ ഞാ​ൻ ഇ​ന്ത്യ​ൻ സീ​നി​യ​ർ ടീ​മി​നാ​യി ക​ളി​ക്കും.

    താ​ങ്ക​ൾ കേ​ര​ളം വി​ടു​ന്ന​താ​യു​ള്ള വാ​ർ​ത്ത​ക​ൾ കേ​ൾ​ക്കു​ന്നു. ശ​രി​യാ​ണോ

    ഇ​പ്പോ​ൾ അ​ത്ത​രം കാ​ര്യ​ങ്ങ​ളെ​ക്കു​റി​ച്ച് പ​റ​യാ​ൻ ആ​ഗ്ര​ഹി​ക്കു​ന്നി​ല്ല. ഇ​പ്പോ​ഴും കേ​ര​ള​ത്തി​ലാ​ണ് ക​ളി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:kerala cricket leagueCricket Newsjalaj saxenaSports News
    News Summary - Interviews with cricket player Jalaj Sexena
    Similar News
    Next Story
    X