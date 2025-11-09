Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Interview
    9 Nov 2025 2:15 PM IST
    9 Nov 2025 2:15 PM IST

    തൃ​ത്താ​ല​യു​ടെ ര​ണ്ടാ​മൂ​ഴം

    തൃ​ത്താ​ല​യു​ടെ ര​ണ്ടാ​മൂ​ഴം
    ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷം ‘ത​ട​വ്’ സി​നി​മ​യി​ലെ അ​ഭി​ന​യ​ത്തി​ലൂ​ടെ തൃ​ത്താ​ല​ക്കാ​രി ബീ​ന ആ​ർ. ച​ന്ദ്ര​ൻ മി​ക​ച്ച ന​ടി​ക്കു​ള്ള സം​സ്ഥാ​ന അ​വാ​ർ​ഡ് നേ​ടി. ഈ ​വ​ർ​ഷം വീ​ണ്ടും സ്റ്റേ​റ്റ് അ​വാ​ർ​ഡ് തൃ​ത്താ​ല​ക്കാ​രി​ക്കു ത​ന്നെ! ‘ഫെ​മി​നി​ച്ചി ഫാ​ത്തി​മ’​യി​ലൂ​ടെ മി​ക​ച്ചന​ടി​ക്കു​ള്ള പു​ര​സ്കാ​രം നേ​ടി​യ ഷം​ല ഹം​സ​യുമായി ബീ​ന ആ​ർ. ച​ന്ദ്ര​ൻ സം​സാ​രി​ക്കു​ന്നു.

    ഷം​ല ഹം​സ: ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷം മി​ക​ച്ച ന​ടി​ക്കു​ള്ള സം​സ്ഥാ​ന പു​ര​സ്കാ​രം തൃ​ത്താ​ല​യി​ലെ ഒ​രാ​ൾ​ക്കാ​ണ് എ​ന്നു കേ​ട്ട​പ്പോ​ൾ സ​ന്തോ​ഷം തോ​ന്നി​യി​രു​ന്നു. നി​ര​വ​ധി സി​നി​മ​ക​ളി​ൽ അ​ഭി​ന​യി​ച്ച പ്ര​ശ​സ്ത​രാ​യ താ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്കു കി​ട്ടു​ന്ന പു​ര​സ്കാ​രം ഈ ​നാ​ട്ടി​ൻ​പു​റ​ത്ത്, അ​തും എ​ന്റെ നാ​ട്ടി​ൽ​! ഉ​ർ​വ​ശി​ക്കൊ​പ്പം അ​വാ​ർ​ഡ് പ​ങ്കി​ടു​ന്നു എ​ന്ന​ത് ഇ​ര​ട്ട ഭാ​ഗ്യ​മാ​യി ബീ​ന ടീ​ച്ച​ർ​ക്ക്. സി​നി​മ ക​ണ്ട​പ്പോ​ഴും പ​രി​ച​യ​പ്പെ​ട്ട​പ്പോ​ഴും ടീ​ച്ച​ർ അ​ത​ർ​ഹി​ക്കു​ന്നു എ​ന്നു മ​ന​സ്സി​ലാ​യി. അ​ഭി​ന​യ​ത്തി​ൽ തു​ട​ക്ക​ക്കാ​രി​യ​ല്ല എ​ന്നും. ച​രി​ത്ര​ത്തി​​ന്റെ മാ​റ്റി​യെ​ഴു​ത്താ​യി ആ ​പു​ര​സ്കാ​രം.

    ഇ​പ്പോ​ൾ, ‘ഫെ​മി​നി​ച്ചി ഫാ​ത്തി​മ’​യി​ലൂ​ടെ വീ​ണ്ടും പു​ര​സ്കാ​രം തൃ​ത്താ​ല​യി​ലെ​ത്തി​ക്കാ​നാ​യ​തി​ൽ വ​ലി​യ സ​ന്തോ​ഷം. നാ​ട്ടു​കാ​ർ വ​ലി​യ ആ​വേ​ശ​ത്തി​ലാ​ണ്.

    ബീ​ന ആ​ർ. ച​ന്ദ്ര​ൻ: 2023ലെ ​തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ച​ല​ച്ചി​ത്രോ​ത്സ​വ​ത്തി​ലാ​ണ് ‘ത​ട​വ്’ സി​നി​മ ആ​ദ്യ​മാ​യി ശ്ര​ദ്ധി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത്. ജ​ന​പ്രീ​തി നേ​ടു​ക​യും ച​ർ​ച്ച​ക​ളി​ൽ ഇ​ടം​പി​ടി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു. പി​ന്നീ​ട് നി​ര​വ​ധി അ​വാ​ർ​ഡു​ക​ളും നേ​ടി. 2024ലെ ​ഐ.​എ​ഫ്.​എ​ഫ്.​കെ​യി​ൽ ‘ഫെ​മി​നി​ച്ചി ഫാ​ത്തി​മ’ അ​തേ അം​ഗീ​കാ​ര​ങ്ങ​ൾ നേ​ടി ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യി. കൂ​ടു​ത​ൽ അ​വാ​ർ​ഡു​ക​ൾ ‘ഫാ​ത്തി​മ’​യ്ക്കു കി​ട്ടി. ഐ.​എ​ഫ്.​എ​ഫ്.​കെ​യി​ൽ ക​ണ്ട​പ്പോ​ൾ​ത​ന്നെ സി​നി​മ​യും ക​ഥാ​പാ​ത്ര​വും നി​ര​വ​ധി അം​ഗീ​കാ​ര​ങ്ങ​ൾ നേ​ടും എ​ന്നു പ്ര​തീ​ക്ഷി​ച്ചി​രു​ന്നു. എ​ത്ര ന​ല്ല പ​ട​മാ​യാ​ലും സ​മാ​ന്ത​ര സി​നി​മ​ക​ൾ തി​യ​റ്റ​റു​ക​ളി​ൽ വി​ജ​യി​പ്പി​ച്ചെ​ടു​ക്കു​ക പ്ര​യാ​സ​മാ​ണ്. ‘ത​ട​വ്’ റി​ലീ​സാ​യ​പ്പോ​ൾ തി​യ​റ്റ​റി​ൽ ആ​ളെ​യെ​ത്തി​ക്കാ​ൻ ഏ​റെ പ്ര​യാ​സ​പ്പെ​ട്ടി​രു​ന്നു. അ​തു​കൊ​ണ്ടു​ത​ന്നെ ‘ഫെ​മി​നി​ച്ചി ഫാ​ത്തി​മ’ ഇ​റ​ങ്ങി​യ​പ്പോ​ൾ തി​യ​റ്റ​റി​ൽ ആ​ളെ​യെ​ത്തി​ക്കാ​ൻ ഞാ​നും ശ്ര​മി​ച്ചി​രു​ന്നു. ഈ ​സി​നി​മ പ​ര​മാ​വ​ധി ജ​ന​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്കെ​ത്ത​ണം എ​ന്ന് വ​ള​രെ ആ​ഗ്ര​ഹി​ച്ചി​രു​ന്നു. ഈ ​അ​വാ​ർ​ഡ് ഷം​ല എ​ത്ര​ത്തോ​ളം പ്ര​തീ​ക്ഷി​ച്ചി​രു​ന്നു?

    ഷം​ല ഹം​സ: ​മി​ക​ച്ച ന​ടി​ക്കു​ള്ള പു​ര​സ്കാ​രം ആ​ഗ്ര​ഹി​ച്ചി​രു​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ, കി​ട്ടു​മെ​ന്ന് ഉ​റ​പ്പി​ക്കാ​നോ പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കാ​നോ ഉ​ള്ള ധൈ​ര്യം എ​നി​ക്കു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നി​ല്ല. ഫൈ​ന​ൽ റൗ​ണ്ടി​ലെ​ത്തി​യ പ്ര​ശ​സ്ത​രാ​യ ന​ടി​ക​ളു​ടെ കൂ​ടെ എ​ന്റെ ക​ഥാ​പാ​ത്ര​വും പേ​രും വ​ന്നു എ​ന്ന​തു​ത​ന്നെ വ​ലി​യ സ​ന്തോ​ഷ​മാ​ണ് ത​ന്ന​ത്. ഐ.​എ​ഫ്.​എ​ഫ്.​കെ​യി​ൽ സി​നി​മ ക​ണ്ട പ്രേ​ക്ഷ​ക​രും പ്ര​ശ​സ്ത​രാ​യ സി​നി​മാ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രും സം​സ്ഥാ​ന അ​വാ​ർ​ഡി​ൽ ‘ഫാ​ത്തി​മ’ സ്ഥാ​നം​പി​ടി​ക്കും എ​ന്നു പ​റ​ഞ്ഞി​രു​ന്നു. പ​ക്ഷേ, തു​ട​ക്ക​ക്കാ​രി​യെ​ന്ന നി​ല​ക്ക് അ​തി​മോ​ഹ​ത്തി​നു പോ​യി​ല്ല. എ​ന്നാ​ൽ, പു​ര​സ്കാ​രം ന​മ്മു​ടെ ക​ഠി​നാ​ധ്വാ​ന​ത്തി​നു​ള്ള അം​ഗീ​കാ​ര​മാ​ണ്. ആ ​വ്യ​ക്തി മാ​ത്ര​മ​ല്ല, ആ ​സി​നി​മ​യും അ​തി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ച എ​ല്ലാ​വ​രു​മാ​ണ് അ​വാ​ർ​ഡി​ലൂ​ടെ അം​ഗീ​ക​രി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത്.

    ബീ​ന ആ​ർ. ച​ന്ദ്ര​ൻ: അ​തെ​യ​തെ. അ​വാ​ർ​ഡു​ക​ൾ ആ ​വ്യ​ക്തി​ക്കൊ​പ്പം പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ച എ​ല്ലാ​വ​ർ​ക്കു​മു​ള്ള അം​ഗീ​കാ​ര​മാ​ണ്. ഈ ​നേ​ട്ട​ത്തി​ലേ​ക്കെ​ത്താ​ൻ ന​ട​ന്ന വ​ഴി​ക​ളെ​ക്കു​റി​ച്ചും ക​ലാ​ജീ​വി​ത​ത്തെ കു​റി​ച്ചും ഷം​ല​ക്കു പ​റ​യാ​നു​ള്ള​ത്​?

    ​ഷം​ല ഹം​സ:​ ഉ​പ്പ ഹം​സ നാ​ട​ക​ന​ട​നാ​യി​രു​ന്നു. അ​ങ്ങ​നെ​യാ​യി​രി​ക്കും അ​ഭി​ന​യം ഉ​ള്ളി​ൽ ക​യ​റി​യ​ത്. ചെ​റു​പ്പ​ത്തി​ലൊ​ന്നും അ​ങ്ങ​നെ​യൊ​രു ക​ഴി​വു​ണ്ട് എ​ന്ന​റി​യി​ല്ല. നാ​ട​ക​ത്തി​ൽ അ​ഭി​ന​യി​ക്കു​ന്ന​വ​രെ വ​ലി​യ ബ​ഹു​മാ​ന​മാ​യി​രു​ന്നു. തെ​റ്റു​ക​ൾ വ​രു​ത്താ​തെ സ്റ്റേ​ജി​ൽ ഡ​യ​ലോ​ഗ് പ​റ​ഞ്ഞ് അ​ഭി​ന​യി​ക്കു​ക, ആ​ളു​ക​ളെ ര​സി​പ്പി​ക്കു​ക, ചി​രി​പ്പി​ക്കു​ക, ക​ര​യി​ക്കു​ക എ​ന്നൊ​ക്കെ പ​റ​യു​ന്ന​ത് വ​ലി​യ ക​ഴി​വാ​ണ്. അ​തി​നു​ള്ള ധൈ​ര്യം എ​നി​ക്കു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നി​ല്ല. പാ​ട്ടും ഒ​പ്പ​ന​യും ക​വി​ത​യെ​ഴു​ത്തും ഒ​ക്കെ ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. മ​ഴ​വി​ൽ മ​നോ​ര​മ​യി​ലെ ‘മി​ടു​ക്കി’​യി​ലൊ​ക്കെ പ​​ങ്കെ​ടു​ത്തി​ട്ടു​ണ്ട്. സി​നി​മാ​ന​ടി ആ​ക​ണ​മെ​ന്നൊ​ന്നും ആ​ഗ്ര​ഹി​ച്ചി​ട്ടി​ല്ല. പാ​ട്ടു​ക​ൾ എ​ഴു​തു​മാ​യി​രു​ന്നു. ഷം​ല ഹം​സ പ്രൊ​ഡ​ക്‌​ഷ​ൻ​സ് എ​ന്നൊ​രു യൂ​ട്യൂ​ബ് ചാ​ന​ലു​ണ്ടാ​ക്കി. എ​ഴു​തി​യ ചി​ല പാ​ട്ടു​ക​ൾ പ​ല​രെ​ക്കൊ​ണ്ടു പാ​ടി​ച്ച് ചാ​ന​ലി​ലി​ടും. ‘ഇ​ഷ്കി​ൻ പ​ത്ത​ര​മാ​റ്റു​ള്ള പൂ​മി​ഴി​ച്ചേ​ലു​ള്ള...’ തു​ട​ങ്ങി ര​ണ്ടു ഗാ​ന​ങ്ങ​ൾ സി​താ​ര കൃ​ഷ്ണ​കു​മാ​ർ ആ​ണ് പാ​ടി​യ​ത്. ഒ​രു ഷോ​ട്ട് ഫി​ലിം പ്രൊ​ഡ്യൂ​സ് ചെ​യ്തു.

    എ​ൻ​ജി​നീ​യ​റി​ങ് ക​ഴി​ഞ്ഞ് ദു​ബൈ​യി​ൽ ജോ​ലി​യി​ലി​രി​ക്കെ​യാ​ണ് ഒ​രു സി​നി​മ​യു​ടെ ഓ​ഡി​ഷ​ൻ ഉ​ണ്ടെ​ന്ന​റി​ഞ്ഞു ചെ​ല്ലു​ന്ന​ത്; അ​ഭി​ന​യി​ക്കാ​ന​ല്ല, പാ​ട്ടെ​ഴു​താ​ൻ അ​വ​സ​രം തേ​ടി​യാ​ണ്. അ​വ​രു​ടെ നി​ർ​ദേ​ശ​ത്തി​ൽ അ​ഭി​ന​യി​ച്ചു നോ​ക്കി​യ​പ്പോ​ൾ എ​ല്ലാ​വ​ർ​ക്കും ഇ​ഷ്ട​പ്പെ​ട്ടു. അ​ങ്ങ​നെ​യാ​ണ് ‘ആ​യി​ര​ത്തൊ​ന്നു നു​ണ’​ക​ളി​ലൂ​ടെ സി​നി​മാ​പ്ര​വേ​ശ​നം. ഗ​ർ​ഭി​ണി​യാ​യ സ​ൽ​മ എ​ന്ന ക​ഥാ​പാ​ത്രം.

    ജി​ജോ​യ് പു​ളി​ക്ക​ൽ സാ​റി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ വ​ർ​ക് ഷോ​പ്പു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു അ​ന്ന്. കം​ഫ​ർ​ട്ട് സോ​ണി​ന​പ്പു​റം ച​മ്മ​ലി​ല്ലാ​തെ പെ​ർ​ഫോം ചെ​യ്യു​ന്ന​തെ​ങ്ങ​നെ​യെ​ന്ന് പ​ഠി​ച്ച​ത് ക്യാ​മ്പി​ൽ​നി​ന്നാ​ണ്. അ​തോ​ടെ അ​ഭി​ന​യം വ​ലി​യ പാ​ഷ​നാ​യി. ‘ഫെ​മി​നി​ച്ചി’​ക്ക് പ​രി​ശീ​ല​ന​ക്യാ​മ്പ് ഉ​ണ്ടാ​യി​ല്ല.

    ‘ആ​യി​ര​ത്തൊ​ന്ന് നു​ണ​ക​ൾ’ സ്പോ​ട്ട് എ​ഡി​റ്റ​ർ ഫാ​സി​ൽ മു​ഹ​മ്മ​ദാ​ണ് ‘ഫെ​മി​നി​ച്ചി’​യു​ടെ സം​വി​ധാ​യ​ക​ൻ. ‘നു​ണ​ക​ളു​ടെ’ സം​വി​ധാ​യ​ക​ൻ താ​മ​റും സു​ധീ​ഷ് സ​ക്ക​റി​യ​യും ചേ​ർ​ന്നാ​ണ് നി​ർ​മാ​ണം. ഫാ​സി​ൽ ക​ഥ പ​റ​ഞ്ഞ​പ്പോ​ൾ​ത​ന്നെ ആ ​ക​ഥാ​പാ​ത്രം ന​ഷ്ട​പ്പെ​ടു​ത്ത​രു​തെ​ന്ന് തോ​ന്നി​യി​രു​ന്നു. അ​ന്ന് മ​ക​ൾ​ക്ക് മൂ​ന്നു മാ​സ​മേ ആ​യി​ട്ടു​ള്ളൂ. അ​ൽ​പ​മൊ​ന്ന് വെ​യ്റ്റ് ചെ​യ്യാ​ൻ പ​റ്റു​മോ എ​ന്ന​വ​രോ​ടു ചോ​ദി​ച്ചു. മൂ​ന്നു​മാ​സം കൂ​ടി ക​ഴി​ഞ്ഞാ​ണ് സി​നി​മ ചെ​യ്ത​ത്. ചെ​യ്തു​വ​ന്ന​പ്പോ​ഴാ​ണ് പ​റ​ഞ്ഞ​തി​ലും കൂ​ടു​ത​ൽ പെ​ർ​ഫോം ചെ​യ്യാ​ൻ സാ​ധി​ക്കു​ന്ന ക​ഥാ​പാ​ത്ര​മാ​ണ് ഫാ​ത്തി​മ​യെ​ന്നു മ​ന​സ്സി​ലാ​യ​ത്. സി​നി​മ ന​ൽ​കു​ന്ന മെ​സേ​ജും ​പ്ര​ധാ​നം​ത​ന്നെ.

    ബീ​ന ആ​ർ. ച​ന്ദ്ര​ൻ: സി​നി​മ​യി​ലെ കേ​ന്ദ്ര ക​ഥാ​പാ​ത്ര​മാ​ണ് ഫാ​ത്തി​മ. ക​രു​ത്തു​റ്റ ക​ഥാ​പാ​ത്ര​മാ​ണ്. അ​തി​ഭാ​വു​ക​ത്വ​ങ്ങ​ളി​ല്ലാ​തെ വ​ള​രെ ഒ​തു​ക്ക​ത്തോ​ടെ​യാ​ണ് ഷം​ല ക​ഥാ​പാ​ത്ര​ത്തെ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്. പ​ല​പ്പോ​ഴും പൊ​ട്ടി​ത്തെ​റി​ക്കേ​ണ്ട അ​വ​സ​ര​ങ്ങ​ൾ വ​രു​മ്പോ​ഴും ഫാ​ത്തി​മ വ​ള​രെ നി​യ​ന്ത്രി​ച്ചാ​ണ് സി​റ്റ്വേ​ഷ​നെ നേ​രി​ടു​ന്ന​ത്. ക​ഥാ​പാ​ത്ര​മാ​യി മാ​റാ​നു​ള്ള ആ ​പ്രോ​സ​സ് എ​ങ്ങ​നെ​യാ​യി​രു​ന്നു?

    ​ഷം​ല ഹം​സ: ഫാ​ത്തി​മ​യെ​ക്കു​റി​ച്ച് കൃ​ത്യ​മാ​യ ചി​ത്രം ഫാ​സി​ലി​നു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. അ​തേ​സ​മ​യം, ന​മു​ക്ക​ു ചോ​ദി​ക്കാ​നും പ​റ​യാ​നു​മു​ള്ള സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​വും ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. ചി​ത്രീ​ക​ര​ണം തു​ട​ങ്ങാ​നു​ള്ള മൂ​ന്നു മാ​സ​ത്തി​നി​ട​യി​ൽ ക​ഥ​യി​ലും ക​ഥാ​പാ​ത്ര​ത്തി​നും വ​രു​ന്ന ഓ​രോ മാ​റ്റ​വും യ​ഥാ​സ​മ​യം അ​റി​യി​ച്ചി​രു​ന്നു. അ​തെ​ല്ലാം ക​ഥാ​പാ​ത്ര​ത്തി​ലെ​ക്കെ​ത്താ​ൻ സ​ഹാ​യ​മാ​യി. ക​ണ്ടു ശീ​ലി​ച്ച, അ​ടു​ത്തു പ​രി​ച​യ​മു​ള്ള ഒ​രാ​ളാ​യി ഫാ​ത്തി​മ മാ​റി. സ്ക്രി​പ്റ്റി​ന്റെ മി​ക​വു ത​ന്നെ​യാ​ണ് ക​ഥാ​പാ​ത്ര​മാ​വാ​ൻ ഏ​റ്റ​വും സ​ഹാ​യി​ച്ച​ത്. മ​ക​ളു​ണ്ടാ​യ​തി​ന്റെ പോ​സ്റ്റ് പാ​ർ​ട്ടം സ​മ​യ​മാ​യ​തു​കൊ​ണ്ട് വ​ണ്ണ​വും ക്ഷീ​ണ​വും ന​ടു​വേ​ദ​ന​യും ഒ​ക്കെ​യു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. അ​ത് മൂ​ന്നു കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ അ​മ്മ ക​ഥാ​പാ​ത്ര​ത്തി​ന് ഗു​ണം​ചെ​യ്തു.

    കൂ​ടെ അ​ഭി​ന​യി​ച്ച​വ​രു​ടെ സ​ഹ​ക​ര​ണ​വും എ​ടു​ത്തു​പ​റ​യേ​ണ്ട​താ​ണ്. പ്ര​ത്യേ​കി​ച്ച് ഭ​ർ​ത്താ​വാ​യി അ​ഭി​ന​യി​ച്ച കു​മാ​ർ സു​നി​ൽ, സൂ​റാ​ത്ത​യാ​യി അ​ഭി​ന​യി​ച്ച വി​ജി വി​ശ്വ​നാ​ഥ് തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​രെ​ല്ലാം വ​രെ ന​ന്നാ​യി സ​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചെ​യ്ത​തു​കൊ​ണ്ടാ​ണ് ഫാ​ത്തി​മ​യെ ആ ​രീ​തി​യി​ൽ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കാ​ൻ സാ​ധി​ച്ച​ത്.

    പൊ​ന്നാ​നി​യി​ലാ​യി​രു​ന്നു ഷൂ​ട്ടി​ങ്. ക​ട​ലെ​ടു​ത്ത് പോ​കു​ന്ന വീ​ടു​ക​ളു​ടെ ഇ​ട​യി​ലാ​യി​രു​ന്നു ചി​ത്രീ​ക​ര​ണം. ഗോ​വ, തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം ഫി​ലിം​ഫെ​സ്റ്റി​വ​ലു​ക​ളി​ൽ ‘ഫെ​മി​നി​ച്ചി ഫാ​ത്തി​മ’ ഏ​റെ ശ്ര​ദ്ധി​ക്ക​പ്പെ​ട്ടു. ഐ.​എ​ഫ്.​എ​ഫ്.​കെ​യി​ൽ മി​ക​ച്ച ചി​ത്ര​മാ​യി. ജ​ർ​മ​നി, കി​ർ​ഗി​സ്താ​ൻ, കാ​ന​ഡ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ല​ട​ക്കം ഒ​ട്ടേ​റെ രാ​ജ്യാ​ന്ത​ര ച​ല​ച്ചി​ത്ര​മേ​ള​ക​ളി​ൽ ചി​ത്രം പ്ര​ദ​ർ​ശി​പ്പി​ച്ചു. നാ​ട്ടി​ൽ ​െവ​ച്ച് സി​നി​മ ക​ണ്ട് ഇ​റ​ങ്ങി​യ​പ്പോ​ൾ ഒ​രു പെ​ൺ​കു​ട്ടി വ​ന്ന് കെ​ട്ടി​പ്പി​ടി​ച്ച് ഇ​തെ​ന്റെ ക​ഥ​യാ​ണ് എ​ന്നു​പ​റ​ഞ്ഞു. ‘ഇ​ങ്ങ​നെ​യൊ​ക്കെ ന​ട​ക്കു​മോ’ എ​ന്നു ചോ​ദി​ക്കു​ന്ന​വ​രു​മു​ണ്ട്. സ്ത്രീ​ക​ളെ കു​റി​ച്ച് സം​സാ​രി​ക്കു​ന്ന സി​നി​മ​ക​ൾ ഇ​പ്പോ​ൾ കു​റ​വാ​ണ​ല്ലോ. അ​ത്ത​ര​ത്തി​ലൊ​രു സി​നി​മ​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​വു​ക എ​ന്ന​തു​ത​ന്നെ സ​ന്തോ​ഷ​മാ​ണ്.

    ബീ​ന ആ​ർ. ച​ന്ദ്ര​ൻ: അ​വാ​ർ​ഡ് കി​ട്ടി​യ​തി​നു​ശേ​ഷം ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്ത​ങ്ങ​ൾ​കൂ​ടി എ​ന്ന​താ​ണ് എ​​ന്റെ അ​വ​സ്ഥ. ധാ​രാ​ളം പ്രോ​ഗ്രാ​മു​ക​ൾ​ക്ക് ആ​ളു​ക​ൾ വി​ളി​ക്കു​ന്നു. തി​ര​ക്കു കൂ​ടി​യ​പ്പോ​ൾ പു​തി​യ നാ​ട​കം ചെ​യ്യാ​ൻ സാ​ധി​ക്കു​ന്നി​ല്ല. ​​ന​മ്മു​ടെ ഇ​ഷ്ട​ങ്ങ​ൾ പ​ല​തും മാ​റ്റി​വെ​ക്കേ​ണ്ടി​വ​രു​ന്നു. ജോ​ലി​യി​ല്ലാ​യ്മ ഒ​ര​ർ​ഥ​ത്തി​ൽ സൗ​ക​ര്യ​മാ​ണ്. കു​ഞ്ഞി​ന് ആ​റു​മാ​സം ഉ​ള്ള​പ്പോ​ൾ ഷൂ​ട്ടി​ങ് എ​ങ്ങ​നെ കൊ​ണ്ടു​പോ​യി?

    ഷം​ല ഹം​സ: കു​ഞ്ഞി​നെ നോ​ക്കാ​ൻ​വേ​ണ്ടി ജോ​ലി ഉ​പേ​ക്ഷി​ച്ച​താ​ണ്. പ​ക്ഷേ, ഒ​രു 10-05 ജോ​ലി​യെ​ക്കാ​ൾ സൗ​ക​ര്യ​പ്ര​ദ​മാ​യാ​ണ് എ​നി​ക്ക് സി​നി​മ അ​നു​ഭ​വ​പ്പെ​ട്ട​ത്. ഷൂ​ട്ടി​ങ് സ്ഥ​ല​ത്ത് കു​ഞ്ഞ് എ​ന്റെ കൂ​ടെ ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. പി​ന്നെ, ന​മു​ക്ക് ആ​രെ വേ​ണ​മെ​ങ്കി​ലും സെ​റ്റി​ൽ കൊ​ണ്ടു​പോ​കാം. ഉ​മ്മ​യാ​ണ് കു​ഞ്ഞി​നെ നോ​ക്കാ​ൻ കൂ​ടെ​യു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന​ത്. കു​ഞ്ഞു ക​ര​ഞ്ഞാ​ൽ പോ​യി എ​ടു​ക്കും. ആ ​സ​മ​യം അ​വ​ർ വേ​റെ ഷോ​ട്ട് എ​ടു​ക്കും. അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ വെ​യ്റ്റ് ചെ​യ്യും. ഒ​രു പ്ര​യാ​സ​വും ഉ​ണ്ടാ​യി​ട്ടി​ല്ല. ന​ല്ല സ​ഹ​ക​ര​ണ​മാ​യി​രു​ന്നു എ​ല്ലാ​വ​രി​ൽ​നി​ന്നും കി​ട്ടി​യ​ത്.

    ബീ​ന ആ​ർ. ച​ന്ദ്ര​ൻ: വ​ള​രെ​ക്കാ​ലം സി​നി​മ​യി​ൽ നി​റ​ഞ്ഞു​നി​ന്ന് പ്രേ​ക്ഷ​ക​രു​ടെ മ​ന​സ്സി​ൽ താ​ര​ങ്ങ​ളാ​യി തി​ള​ങ്ങി​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന​വ​രൊ​ന്നു​മ​ല്ല ന​മ്മ​ൾ. എ​ന്നി​ട്ടും ഈ ​ഗ്രാ​മ​ത്തി​ലേ​ക്ക് സം​സ്ഥാ​ന അ​വാ​ർ​ഡ് ന​മ്മ​ളെ തേ​ടി വ​ന്നു. ഇ​ത് സാ​ധാ​ര​ണ​ക്കാ​ർ​ക്കും നേ​ടാ​വു​ന്ന​താ​ണ് എ​ന്ന് അ​ട​യാ​ള​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യാ​ണ് ന​മ്മ​ളി​ലൂ​ടെ ചെ​യ്തി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ഷം​ല ഹം​സ: ക​ല​യെ സ്നേ​ഹി​ക്കു​ന്ന എ​ല്ലാ​വ​ർ​ക്കും ശ്ര​മി​ക്കാ​വു​ന്ന മേ​ഖ​ല ത​ന്നെ​യാ​ണ് സി​നി​മ. വ​ലി​യ അ​ഭി​ന​യ പാ​ര​മ്പ​ര്യ​മു​ള്ള ആ​ള​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ പാ​ഷ​നും പ​രി​ശീ​ല​ന​വും​കൊ​ണ്ട് എ​നി​ക്കു സാ​ധി​ക്കു​മെ​ങ്കി​ൽ, നാ​ട​ക​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ​യും മ​റ്റും പ​രി​ചി​ത​രാ​യ​വ​ർ​ക്ക് അ​നാ​യാ​സം സാ​ധ്യ​മാ​കും എ​ന്ന ഓ​ർ​മ​പ്പെ​ടു​ത്ത​ൽ​കൂ​ടി​യാ​ണ് ഈ ​പു​ര​സ്കാ​രം. തു​ട​ക്ക​ക്കാ​രെ​യും വ​ലി​യ അ​വാ​ർ​ഡു​ക​ൾ​ക്ക് പ​രി​ഗ​ണി​ക്കു​ന്ന​തി​ലൂ​ടെ ക​ല​യെ​യും ക​ഴി​വി​നെ​യു​മാ​ണ് അം​ഗീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തും ആ​ദ​രി​ക്കു​ന്ന​തും എ​ന്ന് അ​ട​യാ​ള​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യാ​ണ്. മി​ക​ച്ച ക​ഥാ​പാ​ത്ര​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി കാ​ത്തി​രി​ക്കു​ന്നു.

    ഷം​ല ഹം​സ, ബീ​ന ആ​ർ. ച​ന്ദ്ര​ൻ

    പാ​ല​ക്കാ​ട് തൃ​ത്താ​ല​യാ​ണ് സ്വ​ദേ​ശം. അ​നി​യ​ൻ ഷാ​ഹി​ദ് മ​ര​യ്ക്കാ​ർ സി​നി​മാ എ​ഡി​റ്റ​റാ​ണ്. ‘ആ​ല​പ്പു​ഴ ജിം​ഖാ​ന’, ‘തു​ട​രും’ എ​ന്നീ സി​നി​മ​യി​ലൊ​ക്കെ അ​സി​സ്റ്റ​ന്റാ​യി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ചു. ഭ​ർ​ത്താ​വ് സാ​ലി​ഹ് ദു​ബൈ​യി​ൽ. മ​ക​ൾ ല​സി​ൻ സോ​യ്- ര​ണ്ട് വ​യ​സ്സ്. മൂ​ന്ന് സം​സ്ഥാ​ന ച​ല​ച്ചി​ത്ര പു​ര​സ്കാ​ര​ങ്ങ​ളാ​ണ് ‘ഫെ​മി​നി​ച്ചി ഫാ​ത്തി​മ’ നേ​ടി​യ​ത്: മി​ക​ച്ച ന​ടി, ന​വാ​ഗ​ത സം​വി​ധാ​യ​ക​ൻ, മി​ക​ച്ച ര​ണ്ടാ​മ​ത്തെ ചി​ത്രം.

