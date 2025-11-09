Begin typing your search above and press return to search.
    പ​രി​മി​തി​ക​ൾ​ക്കു​ള്ളി​ൽ നി​ന്നും പി​റ​ന്ന ഒ​രു കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യു​ടെ സി​നി​മ, ​ഫെ​മി​നി​ച്ചി ഫാ​ത്തി​മ. മി​ക​ച്ച ന​വാ​ഗ​ത സം​വി​ധാ​യ​ക​ൻ, മി​ക​ച്ച ര​ണ്ടാ​മ​ത്തെ ചി​ത്രം, മി​ക​ച്ച ന​ടി എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ മൂ​ന്ന് സം​സ്ഥാ​ന ച​ല​ചി​ത്ര പു​ര​സ്കാ​ര​ങ്ങ​ൾ നേ​ടി മു​ന്നേ​റു​മ്പോ​ൾ ആ​ദ്യ ചി​ത്ര​ത്തി​ലൂ​ടെ ത​ന്നെ മ​ല​യാ​ള സി​നി​മ​യി​ൽ ത​​ന്റെ സാ​ന്നി​ധ്യം അ​ട​യാ​ള​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ പൊ​ന്നാ​നി​ക്കാ​ര​ൻ ഫാ​സി​ൽ മു​ഹ​മ്മ​ദ്. ലിം​ഗ​സ​മ​ത്വം, സാം​സ്കാ​രി​ക പാ​ര​മ്പ​ര്യം, വ്യ​ക്തി ശാ​ക്തീ​ക​ര​ണം എ​ന്നീ പ്ര​മേ​യ​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ മു​ന്നേ​റു​ന്ന​താ​ണ് ​ഫെ​മി​നി​ച്ചി ഫാ​ത്തി​മ എ​ന്ന ചി​ത്രം.

    ഫാ​ത്തി​മ​യാ​ണ് ഇ​തി​ലെ മു​ഖ്യ​ക​ഥാ​പാ​ത്രം. ഭ​ർ​ത്താ​വാ​യ അ​ഷ്റ​ഫി​ന്റെ ക​ർ​ശ​ന നി​യ​ന്ത്ര​ണ​ത്തി​ൽ ജീ​വി​ക്കു​ന്ന ഫാ​ത്തി​മ ത​ന്റെ മ​ക​ൻ മൂ​ത്ര​മൊ​ഴി​ച്ച മെ​ത്ത​ക്ക് പ​ക​രം പു​തി​യൊ​രു മെ​ത്ത വാ​ങ്ങാ​ൻ ശ്ര​മി​ക്കു​ന്ന​തും തു​ട​ർ​ന്നു​ള്ള സം​ഭ​വ വി​കാ​സ​ങ്ങ​ളു​മാ​ണ് സി​നി​മ​യു​ടെ കാ​ത​ൽ. ല​ളി​ത​മാ​യ ക​ഥ​പ​റ​ച്ചി​ലൂ​ടെ ഫെ​മി​നി​ച്ചി ഫാ​ത്തി​മ പു​ര​സ്കാ​ര വേ​ദി​ക​ളി​ല​ട​ക്കം കൈ​യ​ടി നേ​ടു​മ്പോ​ൾ സി​നി​മ​യു​ടെ സം​വി​ധാ​യ​ക​നും തി​ര​ക്ക​ഥാ​കൃ​ത്തും എ​ഡി​റ്റ​റു​മാ​യ ഫാ​സി​ൽ മു​ഹ​മ്മ​ദ് സം​സാ​രി​ക്കു​ന്നു.

    അ​വാ​ർ​ഡ് നേ​ട്ടം

    ആ​ദ്യ​ത്തെ സി​നി​മ​യാ​ണ് ഫെ​മി​നി​ച്ചി ഫാ​ത്തി​മ. ആ​ദ്യ​ത്തെ സി​നി​മ​ക്ക് ത​ന്നെ മി​ക​ച്ച ന​ടി​ക്കു​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള സം​സ്ഥാ​ന ച​ല​ചി​ത്ര പു​ര​സ്കാ​ര​ങ്ങ​ൾ കി​ട്ടി. ഇ​തി​ൽ​പ​രം സ​ന്തോ​ഷം മ​റ്റെ​ന്താ​ണ്. ഷം​ല​ക്ക് കി​ട്ടു​മെ​ന്ന പ്ര​തീ​ക്ഷ​യു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. ഫി​ലിം ക്രി​ട്ടി​ക്സ് അ​വാ​ർ​ഡ്, പ​ത്മ​രാ​ജ​ൻ അ​വാ​ർ​ഡ്, ഐ.​എ​ഫ്.​എ​ഫ്.​കെ തു​ട​ങ്ങി ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷം പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച മി​ക്ക അ​വാ​ർ​ഡു​ക​ളി​ലും ഫെ​മി​നി​ച്ചി ഫാ​ത്തി​മ സാ​ന്നി​ധ്യം അ​റി​യി​ച്ചി​രു​ന്നു. അ​തി​ന്റെ കൂ​ടെ സം​സ്ഥാ​ന പു​ര​സ്കാ​രം കൂ​ടി കി​ട്ട​ണ​മെ​ന്ന് വ​ള​രെ​യേ​രെ ആ​ഗ്ര​ഹി​ച്ചി​രു​ന്നു. ഫെ​മി​നി​ച്ചി ഫാ​ത്തി​മ പ​രി​മി​തി​ക​ൾ​ക്കു​ള്ളി​ൽ നി​ന്നും ചെ​യ്ത ഒ​രു കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യു​ടെ സി​നി​മ​യാ​ണ്.

    പൊ​ന്നാ​നി​യി​ലെ വീ​ട്ടി​ൽ പ്രി​യ​പ്പെ​ട്ട​വ​രു​ടെ കൂ​ടെ​യി​രു​ന്നാ​ണ് അ​വാ​ർ​ഡ് വാ​ർ​ത്ത അ​റി​ഞ്ഞ​ത്. കു​ടും​ബ​വും സു​ഹൃ​ത്തു​ക്ക​ളും കൂ​ടെ ജോ​ലി ചെ​യ്ത​വ​രു​മൊ​ക്കെ ആ ​നി​മി​ഷം കൂ​ടെ​യു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. ന​ല്ല സ​ന്തോ​ഷം തോ​ന്നി. സി​നി​മ​ക്ക് വേ​ണ്ടി ചി​ല​വ​ഴി​ച്ച കു​റേ സ​മ​യ​ങ്ങ​ളു​ണ്ട്. അ​തി​ന്റെ​യൊ​ക്കെ റി​സ​ൾ​ട്ട് എ​ന്ന നി​ല​യി​ൽ കു​ടും​ബ​ത്തി​ന്റെ​കൂ​ടെ ആ ​വി​ജ​യം ആ​ഘോ​ഷി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​ഞ്ഞ​തി​ൽ ഒ​രു​പാ​ട് സ​ന്തോ​ഷം. ന​മ്മ​ൾ ക​ട​ന്ന് വ​ന്ന വ​ഴി​ക​ളെ പ​റ്റി​യും എ​ത്ര​ത്തോ​ളം സി​നി​മ​ക്കാ​യി സ​മ​യം ചെ​ല​വ​ഴി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്നും എ​ത്ര​യൊ​ക്കെ ഇ​തി​ന് പി​റ​കി​ൽ പ്ര​യ​ത്നി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്നും വ്യ​ക്ത​മാ​യി അ​റി​യു​ന്ന​വ​രാ​ണ് കു​ടും​ബ​വും സു​ഹൃ​ത്തു​ക്ക​ളും. അ​തു​കൊ​ണ്ട് ത​ന്നെ ഈ​യൊ​രു നേ​ട്ട​ത്തി​ൽ അ​വ​രും ഒ​ത്തി​രി സ​ന്തോ​ഷ​ത്തി​ലാ​ണ്, എ​ന്നെ​ക്കാ​ൾ കൂ​ടു​ത​ൽ.

    എ​ന്റെ വീ​ടും പ​രി​സ​ര​വു​മാ​ണ് ഈ ​സി​നി​മ. സു​ഹൃ​ത്തു​ക്ക​ളോ​ട് പ​റ​യാ​റു​ള്ള​ത് ഞാ​നെ​ന്റെ വീ​ട്ടു​മു​റ്റ​ത്ത് നി​ന്നാ​ണ് സി​നി​മ​യു​ണ്ടാ​ക്കി​യ​തെ​ന്നാ​ണ്. ആ​ഗ്ര​ഹ​ത്തി​ന്റെ പു​റ​ത്താ​ണ് സി​നി​മ​യി​ലേ​ക്ക് വ​രു​ന്ന​ത്. സി​നി​മ പാ​ര​മ്പ​ര്യ​മൊ​ന്നു​മി​ല്ല. ഒ​മ്പ​താം ക്ലാ​സി​ൽ പ​ഠി​ക്കു​മ്പോ​ൾ ഷോ​ർ​ട് ഫി​ലിം ചെ​യ്താ​ണ് തു​ട​ക്കം. കു​റ​ച്ച് സി​നി​മ​ക​ളി​ൽ സ്പോ​ട് എ​ഡി​റ്റ​റാ​യി വ​ർ​ക്ക് ചെ​യ്തു. പി​ന്നെ ഖ​ബ​ർ എ​ന്നൊ​രു ഷോ​ർ​ട് ഫി​ലിം ചെ​യ്തു. പി​ന്നെ​യൊ​രു വെ​ബ് സീ​രീ​സും ചെ​യ്ത​തി​ന് ശേ​ഷ​മാ​ണ് സി​നി​മ ചെ​യ്യു​ന്ന​ത്. സി​നി​മ​ക​ൾ കാ​ണാ​ൻ പ​ണ്ടു​തൊ​ട്ടേ ന​ല്ല താ​ൽ​പ​ര്യ​മാ​യി​രു​ന്നു. അ​താ​വാം സി​നി​മ​യോ​ടു​ള്ള ഇ​ഷ്ട​ത്തി​നും കാ​ര​ണം.

    മി​ക​ച്ച ന​ടി

    എ​ഴു​തി​യ ഒ​രു ക​ഥാ​പാ​ത്രം, അ​ത് അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച വ്യ​ക്തി​ക്ക് മി​ക​ച്ച ന​ടി​ക്കു​ള്ള അ​വാ​ർ​ഡ് കി​ട്ടു​ക എ​ന്ന​ത് അ​ത്ര​യും സ​ന്തോ​ഷം നി​റ​ഞ്ഞ കാ​ര്യ​മാ​ണ്. ഷം​ല​യു​മാ​യി സം​സാ​രി​ച്ചി​രു​ന്നു. ന​ല്ല സ​ന്തോ​ഷ​ത്തി​ലാ​ണ്. ഷം​ല ഹം​സ​യും കു​മാ​ർ സു​നി​ലു​മാ​ണ് സി​നി​മ​യി​ലെ പ്ര​ധാ​ന ക​ഥാ​പാ​ത്ര​ങ്ങ​ൾ. ക​ഥ ന​ട​ക്കു​ന്ന പൊ​ന്നാ​നി​യു​ടെ ജീ​വി​ത രീ​തി​ക​ളു​മാ​യി അ​ടു​ത്തു നി​ൽ​ക്കു​ന്ന ആ​ളാ​ണ് ഷം​ല. ബാ​ക്കി​യു​ള്ള അ​ഭി​നേ​താ​ക്ക​ളെ​ല്ലാം എ​ന്റെ ചു​റ്റു​പാ​ടു​ള്ള പ​രി​ച​യ​ക്കാ​രും പൊ​ന്നാ​നി​യി​ലെ നാ​ട്ടു​കാ​രു​മാ​ണ്. കൂ​ടു​ത​ൽ​പേ​രും വെ​ബ് സീ​രീ​സി​ലും ഷോ​ർ​ട് ഫി​ലി​മി​ലും അ​ഭി​ന​യി​ച്ച​വ​രാ​ണ്.

    സു​ഹൃ​ത്തു​ക്ക​ളെ​യും നാ​ട്ടു​കാ​രെ​യും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി ചെ​യ്ത സി​നി​മ​യാ​ണ്. എ​ല്ലാ​വ​രും എ​ന്നി​ൽ വി​ശ്വാ​സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച് എ​ൻ​റൊ​പ്പം കൂ​ടു​ക​യാ​ണ് ചെ​യ്ത​ത്. സി​നി​മ​യു​ടെ എ​ല്ലാ മേ​ഖ​ല​ക​ളും കൈ​കാ​ര്യം ചെ​യ്യാ​ൻ അ​റി​യാം. സി​നി​മ എ​നി​ക്ക​ത്ര​യും ഇ​ഷ്ട​മാ​ണ്. അ​തി​ലെ ആ​ർ​ട് വ​ർ​ക്ക്,കോ​സ്റ്റ്യും എ​ല്ലാം ഞാ​നും സു​ഹൃ​ത്തു​ക്ക​ളും ത​ന്നെ​യാ​ണ് ചെ​യ്ത​ത്. ഇ​തൊ​ക്കെ കൈ​കാ​ര്യം ചെ​യ്യാ​ൻ പ്ര​ത്യേ​കം ആ​ൾ​ക്കാ​രോ സെ​​ഷ​നോ ഒ​ന്നും ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നി​ല്ല.

    വ​ള​രെ ല​ളി​ത​മാ​യാ​ണ് ഫെ​മി​നി​ച്ചി ഫാ​ത്തി​മ​യെ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച​ത്. അ​തു​കൊ​ണ്ട് ത​ന്നെ​യാ​വാം പ്രേ​ക്ഷ​ക​ർ​ക്കും ജൂ​റി​ക്കും സി​നി​മ എ​ളു​പ്പ​ത്തി​ൽ ക​ണ​ക്ടാ​യ​ത്. പി​ന്നെ സി​നി​മ സം​സാ​രി​ക്കു​ന്ന വി​ഷ​യ​വും പ്ര​ധാ​ന​പ്പെ​ട്ട​താ​ണ്. ചു​റ്റു​പാ​ടു​ക​ളി​ൽ നി​ന്ന് ഞാ​ൻ ക​ണ്ട ഫെ​മി​നി​സ​മാ​ണ് സി​നി​മ​യി​ലും ഉ​ള്ള​ത്. തു​ല്യ​ത​യെ പ​റ്റി ത​ന്നെ​യാ​ണ് ഫാ​ത്തി​മ​യും സം​സാ​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. അ​ടി​സ്ഥാ​ന​പ​ര​മാ​യി ഈ ​തു​ല്യ​ത വീ​ട്ടി​ൽ നി​ന്നാ​ണ് തു​ട​ങ്ങേ​ണ്ട​ത്.

    സി​നി​മ​യു​ടെ ഒ.​ടി.​ടി റി​ലീ​സ് പെ​ട്ടെ​ന്ന് ത​ന്നെ​യു​ണ്ടാ​കും. അ​ടു​ത്ത സി​നി​മ​യു​ടെ ത​യ്യാ​റെ​ടു​പ്പു​ക​ൾ ന​ട​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. ആ​ദ്യ സി​നി​മ ചെ​യ്ത പോ​ലെ ത​ന്നെ ര​ണ്ടാ​മ​ത്തെ സി​നി​മ ചെ​യ്യാ​നു​ള്ള ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. സ്ക്രി​പ്റ്റ് റെ​ഡി​യാ​ണ്. ചെ​യ്താ​ൽ മാ​ത്രം മ​തി.

