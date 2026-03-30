Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightInterviewchevron_right...
    Interview
    Posted On
    date_range 30 March 2026 7:15 AM IST
    Updated On
    date_range 30 March 2026 7:15 AM IST

    എ​​ൽ.​​ഡി.​​എ​​ഫ്​-​​ബി.​​ജെ.​​പി ഡീ​​ൽ ന​​ട​​ക്ക​​ണ​​മെ​​ങ്കി​​ൽ കാ​​ക്ക മ​​ല​​ർ​​ന്നു പ​​റ​​ക്ക​​ണം -ബി​​നോ​​യ്​ വി​​ശ്വം

    text_fields
    bookmark_border
    പാ​​ഠ​​ങ്ങ​​ൾ പ​​ഠി​​ച്ചു; തി​​രു​​ത്തേ​​ണ്ട​​വ തി​​രു​​ത്തി
    cancel
    camera_alt

    ബി​​നോ​​യ്​ വി​​ശ്വം

    ഇ​​ട​​തു​​മു​​ന്ന​​ണി മൂ​​ന്നാ​​മ​​തും അ​​ധി​​കാ​​ര​​ത്തി​​ൽ വ​​രു​​മെ​​ന്ന്​ പ​​റ​​യു​​ന്ന​​തി​​ലെ ആ​​ത്മ​​വി​​ശ്വാ​​സം എ​​ന്താ​​ണ്​?​

    ജ​​നം തു​​ട​​ർ​​ഭ​​ര​​ണം ആ​​ഗ്ര​​ഹി​​ക്കു​​ന്നു​​ണ്ട്. ഒ​​രേ​​സ​​മ​​യ​​ത്ത് വി​​ക​​സ​​ന​​ത്തി​​നും ക​​രു​​ത​​ലി​​നും മു​​ൻ​​ഗ​​ണ​​ന കൊ​​ടു​​ത്ത സ​​ർ​​ക്കാ​​റാ​​ണി​​ത്. സാ​​ധാ​​ര​​ണ​​ക്കാ​​രെ​​യും പാ​​വ​​ങ്ങ​​ളെ​​യും മ​​റ​​ന്നു​​കൂ​​ടെ​​ന്ന ഇ​​ട​​തു​​പ​​ക്ഷ നി​​ല​​പാ​​ടും ന​​യ​​വും സ​​ർ​​ക്കാ​​ർ ഉ​​യ​​ർ​​ത്തി​​പ്പി​​ടി​​ച്ചു. ഈ ​​വി​​ക​​സ​​ന കേ​​ര​​ള ന​​യ​​ത്തെ​​പ്പ​​റ്റി​​യു​​ള്ള മ​​തി​​പ്പാ​​ണ് തു​​ട​​ർ​​ഭ​​ര​​ണം ഉ​​റ​​പ്പെ​​ന്ന്​ പ​​റ​​യാ​​നു​​ള്ള മ​​റ്റൊ​​രു ഘ​​ട​​കം.

    ഭ​​ര​​ണ​​വി​​രു​​ദ്ധ വി​​കാ​​രം ഇ​​ല്ലെ​​ന്നാ​​ണോ പ​​റ​​യു​​ന്ന​​ത്​?

    ഭ​​ര​​ണ വി​​രു​​ദ്ധ വി​​കാ​​രം തീ​​ർ​​ച്ച​​യാ​​യി​​ട്ടും ഇ​​ല്ല. ഞ​​ങ്ങ​​ൾ ഇ​​ക്കാ​​ര്യം ഗൗ​​ര​​വ​​മാ​​യി പ​​ഠി​​ച്ച​​താ​​ണ്. പ്ര​​ത്യേ​​കി​​ച്ചും ത​​ദ്ദേ​​ശ തെ​​ര​​ഞ്ഞെ​​ടു​​പ്പി​​ന്റെ ഫ​​ലം വ​​ന്ന​​പ്പോ​​ൾ. സി.​​പി.​​ഐ​​യും സി.​​പി.​​എ​​മ്മും എ​​ൽ.​​ഡി.​​എ​​ഫ്​ കൂ​​ട്ടാ​​യും ഒ​​റ്റ​​ക്കു​​മെ​​ല്ലാം വി​​ഷ​​യം പ​​ഠി​​ക്കാ​​ൻ ശ്ര​​മി​​ച്ചി​​ട്ടു​​ണ്ട്. ബൃ​​ഹ​​ത്താ​​യ ഭ​​വ​​ന സ​​ന്ദ​​ർ​​ശ​​ന പ​​രി​​പാ​​ടി ആ​​വി​​ഷ്ക​​രി​​ച്ചി​​രു​​ന്നു. ആ​​യി​​ര​​ക്ക​​ണ​​ക്കി​​ന് വീ​​ടു​​ക​​ളി​​ൽ നേ​​രി​​ട്ടു പോ​​യി. ജ​​ന​​ങ്ങ​​ളെ ക​​ണ്ട് സം​​സാ​​രി​​ച്ചു. ഭ​​ര​​ണ​​വി​​രു​​ദ്ധ വി​​കാ​​രം ഇ​​ല്ല എ​​ന്ന സ​​ത്യ​​മാ​​ണ് ഞ​​ങ്ങ​​ൾ​​ക്ക്​ ബോ​​ധ്യ​​പ്പെ​​ട്ട​​ത്.

    ത​​ദ്ദേ​​ശ​​മ​​ട​​ക്കം ഒ​​ട്ടേ​​റെ തെ​​ര​​ഞ്ഞെ​​ടു​​പ്പ് തോ​​ൽ​​വി​​ക്ക്​ പി​​ന്നി​​ൽ ഭ​​ര​​ണ​​വി​​രു​​ദ്ധ വി​​കാ​​ര​​മ​​ല്ലെ​​ന്നാ​​ണോ?

    വി​​ക​​സ​​ന കാ​​ര്യ​​ങ്ങ​​ളി​​ലും ക​​രു​​ത​​ലി​​ലു​​മെ​​ല്ലാം ജ​​ന​​പ​​ക്ഷ കാ​​ഴ്ച​​പ്പാ​​ടു​​യ​​ർ​​ത്തി​​പ്പി​​ച്ച സ​​ർ​​ക്കാ​​ർ, ചി​​ല വി​​ഷ​​യ​​ങ്ങ​​ളി​​ൽ കു​​റ​​ച്ചു​​കൂ​​ടി ഗൗ​​ര​​വ​​മാ​​യി​​ട്ട് മു​​ന്നോ​​ട്ടു​​പോ​​ക​​ണ​​മെ​​ന്നും ജ​​ന​​ങ്ങ​​ളു​​ടെ പ്ര​​ശ്ന​​ങ്ങ​​ളെ​​യും ആ​​ശ​​ങ്ക​​ക​​ളെ​​യും അ​​ഡ്ര​​സ്​ ചെ​​യ്യാ​​ൻ കൂ​​ടു​​ത​​ൽ ശ്ര​​മി​​ക്ക​​ണ​​മെ​​ന്നും ഞ​​ങ്ങ​​ൾ മ​​ന​​സ്സി​​ലാ​​ക്കി​​യി​​രു​​ന്നു. അ​​ത​​നു​​സ​​രി​​ച്ച് ജ​​ന​​ങ്ങ​​ളു​​മാ​​യു​​ള്ള ബ​​ന്ധം ഊ​​ട്ടി​​യു​​റ​​പ്പി​​ച്ചു. ഞ​​ങ്ങ​​ൾ പാ​​ഠം പ​​ഠി​​ച്ചു. ആ​​വ​​ശ്യ​​മാ​​യ തി​​രു​​ത്ത​​ൽ വ​​രു​​ത്തി. അ​​താ​​ണ് ഇ​​ട​​തു​​പ​​ക്ഷ​​ത്തി​​ന്റെ ക്വാ​​ളി​​റ്റി. പ​​ഠി​​ക്കാ​​നു​​ള്ള​​വ പ​​ഠി​​ച്ചും തി​​രു​​ത്തേ​​ണ്ട​​വ തി​​രു​​ത്തി​​യും മു​​ന്നോ​​ട്ട് വ​​ന്ന​​പ്പോ​​ൾ ജ​​ന​​ങ്ങ​​ൾ​​ക്ക്​ ഞ​​ങ്ങ​​ൾ പ​​ല മ​​ട​​ങ്ങ്​ സ്വീ​​കാ​​ര്യ​​രാ​​യി.

    ന്യൂ​​ന​​പ​​ക്ഷ​​ങ്ങ​​ൾ​​ക്ക്​ മു​​ന്ന​​ണി​​​യോ​​ടു​​ള്ള വി​​ശ്വാ​​സ​​ത്തി​​ൽ ഉ​​ല​​ച്ചി​​ലു​​ണ്ടാ​​യി​​ല്ലേ?

    മ​​ത​​ന്യൂ​​ന​​പ​​ക്ഷ​​ങ്ങ​​ൾ​​ക്ക് ഞ​​ങ്ങ​​ളി​​ലു​​ള്ള ഉ​​റ​​ച്ച വി​​ശ്വാ​​സ​​ത്തി​​ന് ചെ​​റി​​യൊ​​രു മാ​​റ്റം ഉ​​ണ്ടാ​​യോ എ​​ന്ന് ഞ​​ങ്ങ​​ൾ ഗൗ​​ര​​വ​​മാ​​യി പ​​രി​​ശോ​​ധി​​ച്ചി​​രു​​ന്നു. രാ​​ജ്യ​​ത്ത് ന്യൂ​​ന​​പ​​ക്ഷ​​ങ്ങ​​ളു​​ടെ വി​​ശ്വാ​​സ​​പ​​ര​​മാ​​യ അ​​വ​​കാ​​ശ​​ങ്ങ​​ൾ, സാം​​സ്കാ​​രി​​ക വ്യ​​ക്തി​​ത്വം, ഭാ​​ഷാ​​വ​​കാ​​ശ​​ങ്ങ​​ൾ, ഭ​​ക്ഷ​​ണ​​രീ​​തി​​ക​​ൾ, വ​​സ്ത്ര രീ​​തി​​ക​​ൾ തു​​ട​​ങ്ങി എ​​ല്ലാ ഐ​​ഡ​​ന്‍റി​​റ്റി​​ക​​ളും വെ​​ല്ലു​​വി​​ളി​​ക്ക​​പ്പെ​​ടു​​ക​​യാ​​ണ്. ന്യൂ​​ന​​പ​​ക്ഷ​​ങ്ങ​​ളു​​ടെ യ​​ഥാ​​ർ​​ഥ ബ​​ന്ധു​​ക്ക​​ൾ ഇ​​ട​​തു​​പ​​ക്ഷം മാ​​ത്ര​​മാ​​ണ്. ന്യൂ​​ന​​പ​​ക്ഷ​​ങ്ങ​​ൾ​​ക്ക് ഞ​​ങ്ങ​​ളു​​ടെ മേ​​ലു​​ള്ള വി​​ശ്വാ​​സ​​ത്തി​​ൽ ഒ​​രു ശ​​ത​​മാ​​നം​​പോ​​ലും ഇ​​ടി​​വു​​ണ്ടാ​​യി​​ട്ടി​​ല്ല.

    ശ​​ബ​​രി​​മ​​ല യു​​വ​​തീ പ്ര​​വേ​​ശ​​ന നി​​ല​​പാ​​ടി​​ൽ​​നി​​ന്ന്​ പി​​ന്തി​​രി​​യു​​ന്ന സ​​മീ​​പ​​ന​​മാ​​ണ് ദേ​​വ​​സ്വം ബോ​​ർ​​ഡ് സ്വീ​​ക​​രി​​ച്ച​​ത്. ഇ​​തൊ​​രു മ​​ല​​ക്കം​​മ​​റി​​ച്ചി​​ല​​ല്ലേ​?

    ഞ​​ങ്ങ​​ൾ​​ക്ക് ന​​ല്ല വ്യ​​ക്ത​​ത​​യു​​ണ്ട്, ഇ​​ന്ന​​ത്തെ പ്ര​​ധാ​​ന​​പ്പെ​​ട്ട ക​​ർ​​ത്ത​​വ്യം വ​​ർ​​ഗീ​​യ ഫാ​​ഷി​​സ്റ്റ് രാ​​ഷ്ട്രീ​​യ​​ത്തെ ​ചെ​​റു​​ക്ക​​ലാ​​ണ്. ആ ​​സ​​മ​​ര​​ത്തി​​ൽ യോ​​ജി​​ക്കാ​​വു​​ന്ന എ​​ല്ലാ​​വ​​രെ​​യും ഒ​​ന്നി​​പ്പി​​ക്ക​​ലാ​​ണ് മു​​ഖ്യ വി​​ഷ​​യം. ആ ​​യോ​​ജി​​പ്പി​​ന് പ്ര​​തി​​ബ​​ന്ധം ഉ​​ണ്ടാ​​ക്കു​​ന്ന ഒ​​ന്നും ഇ​​പ്പോ​​ൾ മു​​ഖ്യ​​മ​​ല്ല ഞ​​ങ്ങ​​ൾ​​ക്ക്. ബി.​​ജെ.​​പി​​യെ രാ​​ഷ്ട്രീ​​മാ​​യി ഒ​​റ്റ​​പ്പെ​​ടു​​ത്തു​​ക എ​​ന്ന ക​​ർ​​ത്ത​​വ്യ​​ത്തി​​ന്​ ദൗ​​ർ​​ബ​​ല്യം ഉ​​ണ്ടാ​​ക്കു​​ന്ന ഒ​​ന്നും ചെ​​യ്യാ​​ൻ പാ​​ടി​​ല്ല.

    10 മ​​ണ്ഡ​​ല​​ങ്ങ​​ളി​​ൽ ബി.​​ജെ.​​പി-​​സി.​​പി.​​എം ഡീ​​ൽ ഉ​​ണ്ടെ​​ന്നാ​​ണ് പ്ര​​തി​​പ​​ക്ഷം ആ​​രോ​​പ​​ണം?

    അ​​ത് കോ​​ൺ​​ഗ്ര​​സി​​ന്റെ രാ​​ഷ്ട്രീ​​യ കാ​​പ​​ട്യം​​കൊ​​ണ്ടാ​​ണ്. കോ​​ൺ​​ഗ്ര​​സ്​ രാ​​ഷ്ട്രീ​​യ​​ത്തി​​ൽ എ​​ത്ര​​യോ കാ​​ല​​മാ​​യി​​യു​​ള്ള ഒ​​ന്നാ​​ണ്​ ബി.​​ജെ.​​പി​​യു​​മാ​​യു​​ള്ള അ​​വി​​ശു​​ദ്ധ ബ​​ന്ധം. അ​​തി​​ന്‍റെ ജാ​​ള്യ​​വും കു​​റ്റ​​ബോ​​ധ​​വും​​കൊ​​ണ്ടാ​​ണ്​ കോ​​ൺ​​​ഗ്ര​​സ്​ ന​​ട്ടാ​​ൽ​​കു​​രു​​ക്കാ​​ത്ത ഡീ​​ൽ നു​​ണ​​ക​​ൾ ആ​​രോ​​പി​​ക്കു​​ന്ന​​ത്. എ​​ൽ.​​ഡി.​​എ​​ഫി​​ന്​ ബി.​​ജെ.​​പി​​യു​​മാ​​യി ബ​​ന്ധ​​മു​​ണ്ടാ​​ക​​ണ​​മെ​​ങ്കി​​ൽ കാ​​ക്ക മ​​ല​​ർ​​ന്നു​​പ​​റ​​ക്ക​​ണം, ​അ​​​ല്ലെ​​ങ്കി​​ൽ സൂ​​ര്യ​​ൻ പ​​ടി​​ഞ്ഞാ​​റ്​ ഉ​​ദി​​ക്ക​​ണം. ഞ​​ങ്ങ​​ൾ​​ക്ക്​ ഈ ​​തെ​​ര​​ഞ്ഞെ​​ടു​​പ്പി​​ൽ ആ​​ർ.​​എ​​സ്.​​എ​​സി​​ന്‍റെ വോ​​ട്ട്​ വേ​​ണ്ട.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:CPIbinoy vishwamSeat DealCPMKerala Assembly Election 2026
    News Summary - Binoy Vishwam Says Lessons learned things that needed to be corrected were corrected
    Next Story
    X