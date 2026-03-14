    Football
    Posted On
    date_range 14 March 2026 11:10 PM IST
    Updated On
    date_range 14 March 2026 11:16 PM IST

    ഇന്ത്യൻ ഫുട്ബാൾ ലീഗ് ഗോകുലത്തിന് ആദ്യ തോൽവി

    മ​റു​പ​ടി​യി​ല്ലാ​ത്ത ഒ​രു ഗോ​ളി​നാ​യി​രു​ന്നു ശ്രീ​നി​ധി​യു​ടെ ജ​യം
    മ​ഞ്ചേ​രി പ​യ്യ​നാ​ട് സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന ഗോ​കു​ലം കേ​ര​ള-​ശ്രീ​നി​ധി ഡെ​ക്കാ​ൻ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന്

    മ​ഞ്ചേ​രി: ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഫു​ട്ബാ​ൾ ലീ​ഗി​ൽ ഗോ​കു​ലം കേ​ര​ള എ​ഫ്.​സി​ക്ക് സീ​സ​ണി​ലെ ആ​ദ്യ തോ​ൽ​വി. സ്വ​ന്തം ഗ്രൗ​ണ്ടാ​യ പ​യ്യ​നാ​ട് സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ൽ ഹൈ​ദ​രാ​ബാ​ദ് ക്ല​ബാ​യ ശ്രീ​നി​ധി ഡെ​ക്കാ​ൻ എ​ഫ്.​സി​യോ​ട് മ​റു​പ​ടി​യി​ല്ലാ​ത്ത ഒ​രു ഗോ​ളി​നാ​ണ് ആ​തി​ഥേ​യ​ർ പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ട്ട​ത്. 55ാം മി​നി​റ്റി​ൽ ശ്രീ​നി​ധി താ​രം ഫാ​ബ്രി​സ് ക​ഹ് ആ​ണ് വി​ജ​യ ഗോ​ൾ നേ​ടി​യ​ത്.

    ഗോ​കു​ലം ബോ​ക്സി​ൽ വ​ന്നു​വീ​ണ ത്രോ ​ബാ​ൾ ക്ലി​യ​ർ ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​ൽ പ്ര​തി​രോ​ധ താ​ര​ങ്ങ​ൾ വ​രു​ത്തി​യ പി​ഴ​വാ​ണ് ഗോ​ളി​ന് വ​ഴി​വ​ച്ച​ത്. ര​ണ്ട് ഗോ​കു​ലം ക​ളി​ക്കാ​രെ മ​റി​ക​ട​ന്ന് ഗോ​ൾ ക​ണ്ടെ​ത്താ​ൻ ഫാ​ബ്രി​സി​ന് ഒ​രു ടാ​പ്പി​ങ്ങി​ന്റെ ആ​വ​ശ്യ​മേ ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു​ള്ളൂ. ആ​ദ്യ പ​കു​തി​യി​ൽ കി​ട്ടി​യ അ​വ​സ​ര​ങ്ങ​ൾ പാ​ഴാ​ക്കി​യ​താ​ണ് ഗോ​കു​ല​ത്തി​ന് വി​ന​യാ​യ​ത്. ര​ണ്ടാം പ​കു​തി​യി​ൽ ന​ന്നാ​യി അ​റ്റാ​ക്ക് ചെ​യ്ത് ക​ളി​ച്ച ശ്രീ​നി​ധി ആ​ദ്യ മി​നി​റ്റി​ൽ ത​ന്നെ ഗോ​ൾ ക​ണ്ടെ​ത്തി. മാ​ർ​ച്ച് 20ന് ​സീ​സ​ണി​ലെ അ​ടു​ത്ത ഹോം ​മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ ഗോ​വ​ൻ ക്ല​ബാ​യ ഡെം​പോ എ​ഫ്.​സി​യെ ഗോ​കു​ലം നേ​രി​ടും.

    TAGS:sportspayyanad stadiumIndian Super LeagueGokulam FC
    News Summary - Gokulam suffers first defeat in Indian Football League
