Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    date_range 29 Dec 2025 10:01 AM IST
    Updated On
    date_range 29 Dec 2025 11:34 AM IST

    ക​ലാ​മി​ക​വി​ന്റെ പ്ര​ക​ട​ന​മാ​യി ഇ​ൻ​ഫോ​ക് ‘ഇം​പ​ൾ​സ്’

    ക​ലാ​മി​ക​വി​ന്റെ പ്ര​ക​ട​ന​മാ​യി ഇ​ൻ​ഫോ​ക് ‘ഇം​പ​ൾ​സ്’
    ഇ​ൻ​ഫോ​ക് ‘ഇം​പ​ൾ​സ്’ ക​ലാ​മേ​ള ഗ്രൂ​പ്പ് ഡാ​ൻ​സ് അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ

    Listen to this Article

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: ഇ​ന്ത്യ​ൻ ന​ഴ്‌​സ​സ് ഫെ​ഡ​റേ​ഷ​ൻ ഓ​ഫ് കു​വൈ​ത്ത് (ഇ​ൻ​ഫോ​ക്) അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കു​മാ​യി ‘ഇം​പ​ൾ​സ്- 2025’ എ​ന്ന പേ​രി​ൽ ക​ലാ​മേ​ള സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. അ​ബ്ബാ​സി​യ യു​നൈ​റ്റ​ഡ് ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ളി​ൽ ന​ട​ന്ന ക​ലാ​മേ​ള​യി​ൽ വി​വി​ധ ഇ​ന​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി മു​ന്നൂ​റോ​ളം മ​ത്സ​രാ​ർ​ഥി​ക​ൾ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    ഇ​ൻ​ഫോ​ക് ‘ഇം​പ​ൾ​സ്’ ക​ലാ​മേ​ള പ്ര​ച്ഛ​ന്ന​വേ​ഷ മ​ൽ​സ​ര​ത്തി​ൽ നി​ന്ന്


    ഇ​ൻ​ഫോ​ക് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് വി​ജേ​ഷ് വേ​ലാ​യു​ധ​ൻ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. കോ​ർ ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗം ഷൈ​ജു കൃ​ഷ്ണ​ൻ, ഇം​പ​ൾ​സ് ക​ൺ​വീ​ന​ർ രാ​ജ​ല​ക്ഷ്മി ഷൈ​മേ​ഷ്, ജോ.​ക​ൺ​വീ​ന​ർ​മാ​രാ​യ അ​ല​ക്സ് ഉ​തു​പ്പ്, അ​നു​രാ​ജ് ശ്രീ​ധ​ര​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. ഇ​ൻ​ഫോ​ക് ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജോ​ബി ജോ​സ​ഫ് സ്വാ​ഗ​ത​വും ട്ര​ഷ​റ​ർ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഷാ ​ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    കി​ൻ​ഡ​ർ​ഗാ​ർ​ട്ട​ൻ, സ​ബ് ജൂ​നി​യ​ർ, ജൂ​നി​യ​ർ, സീ​നി​യ​ർ, സൂ​പ്പ​ർ സീ​നി​യ​ർ വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി പ​ദ്യ​പാ​രാ​യ​ണം, ഫാ​ഷ​ൻ ഷോ, ​സി​നി​മാ​റ്റി​ക് ഡാ​ൻ​സ്, ഗ്രൂ​പ്പ് ഡാ​ൻ​സ്, ഫാ​ൻ​സി ഡ്ര​സ്, ലൈ​റ്റ് മ്യൂ​സി​ക്, ഡ്രോ​യി​ങ്, ക​ള​റി​ങ്, ര​ച​ന, പ്ര​സം​ഗം തു​ട​ങ്ങി​യ വി​വി​ധ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ന്നു. സൂ​പ്പ​ർ സീ​നി​യ​ർ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ വ​ന്ദ​ന രാ​ജീ​വും സ​ബ് ജൂ​നി​യ​ർ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ നൈ​നി​ക ജ​യേ​ഷും വ്യ​ക്തി​ഗ​ത ചാ​മ്പ്യ​ന്മാ​രാ​യി.

    ഗോ​ഡ്‌​വി​ൻ സോ​ജ​ൻ, അ​ഞ്ജ​ലി വി​വേ​ക്, നി​ഷ കു​ര്യ​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ അ​വ​താ​ര​ക​രാ​യി. ഇ​ൻ​ഫോ​ക് കോ​ർ ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗ​ങ്ങ​ളും ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളും റീ​ജ​ന​ൽ പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളും പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

    News Summary - Indian Nurses Federation of Kuwait (INFOC) organized an cultural fest
