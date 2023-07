cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: ജി​മ്മി​ൽ ട്രെ​ഡ്മി​ല്ലി​ൽ ഓടുന്നതിനിടെ വൈ​ദ്യു​താ​ഘാ​ത​മേ​റ്റ് യു​വാ​വ് മ​രി​ച്ചു. ഗു​രു​ഗ്രാ​മി​ലെ ടെ​ക്ക് ക​ന്പ​നി ജീ​വ​ന​ക്കാ​ര​നാ​യ സ​ക്ഷാം പ്രു​തി (24) എ​ന്ന യു​വാ​വാ​ണ് മ​രി​ച്ച​ത്. വ​ട​ക്ക​ൻ ഡ​ൽ​ഹി​യി​ലെ രോ​ഹി​ണി മേ​ഖ​ല​യി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന ജി​മ്മി​ലാ​ണ് സംഭവം. ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച്ച രാ​വി​ലെ 7.30നാ​ണ് സം​ഭ​വം. പോ​സ്റ്റ്മോ​ർ​ട്ട​ത്തി​ൽ മ​ര​ണ​കാ​ര​ണം വൈ​ദ്യു​താ​ഘാ​ത​മാണെന്ന് വ്യക്തമായി.

സം​ഭ​വ​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് ജിം ​മാ​നേ​ജ​ർ അ​നു​ഭ​വ് ദ​ഗ്ഗ​ളി​നെ പൊ​ലീ​സ് അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്തു. മ​ന​പ്പൂ​ർ​വ​മ​ല്ലാ​ത്ത ന​ര​ഹ​ത്യ, യ​ന്ത്ര​ങ്ങ​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​മ്പോ​ൾ പാ​ലി​ക്കേ​ണ്ട മു​ൻ​ക​രു​ത​ലു​ക​ൾ എ​ടു​ക്കാ​ത്ത​ത് എ​ന്നീ വ​കു​പ്പു​ക​ൾ ചു​മ​ത്തി​യാ​ണ് കേ​സെ​ടു​ത്തി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

Young man dies of electrocution while using treadmill in gym in Delhi