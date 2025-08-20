Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightIndiachevron_rightആ​ഭ്യ​ന്ത​ര​...
    India
    Posted On
    date_range 20 Aug 2025 11:31 PM IST
    Updated On
    date_range 20 Aug 2025 11:31 PM IST

    ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര​ മ​ന്ത്രി​യാ​യ​പ്പോ​ൾ അ​റ​സ്റ്റി​ലാ​യ അ​മി​ത് ഷാ ​ധാ​ർ​മി​ക​ത പ​ഠി​പ്പി​ക്കേ​ണ്ട -കെ.​സി. വേണുഗോപാൽ

    text_fields
    bookmark_border
    ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര​ മ​ന്ത്രി​യാ​യ​പ്പോ​ൾ അ​റ​സ്റ്റി​ലാ​യ അ​മി​ത് ഷാ ​ധാ​ർ​മി​ക​ത പ​ഠി​പ്പി​ക്കേ​ണ്ട -കെ.​സി. വേണുഗോപാൽ
    cancel

    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: ഗു​ജ​റാ​ത്ത് ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര​മ​ന്ത്രി​യാ​യി​രി​ക്കെ, ക്രി​മി​ന​ൽ കേ​സി​ൽ അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്യ​പ്പെ​ട്ട് ജ​യി​ലി​ൽ കി​ട​ന്ന കേ​ന്ദ്ര ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര​മ​ന്ത്രി അ​മി​ത് ഷാ​ക്ക് രാ​ഷ്​​ട്രീ​യ​ത്തി​ലെ ധാ​ർ​മി​ക​ത​യെ കു​റി​ച്ച് പ​റ​യാ​ൻ എ​ന്താ​ണ് അ​വ​കാ​ശ​മെ​ന്ന് ആ​ല​പ്പു​ഴ എം.​പി​യും സം​ഘ​ട​ന ചു​മ​ത​ല​യു​ള്ള എ.​ഐ.​സി.​സി ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യു​മാ​യ കെ.​സി. വേ​ണു​ഗോ​പാ​ൽ ചോ​ദി​ച്ചു. ​പ്ര​തി​പ​ക്ഷ ബെ​ഞ്ച് ഡെ​സ്കി​ല​ടി​ച്ച് വേ​ണു​ഗോ​പാ​ലി​നെ പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ച്ചു. പ്ര​കോ​പി​ത​നാ​യ അ​മി​ത് ഷാ ​എ​ഴു​ന്നേ​റ്റ് താ​ൻ സ്വ​യം രാ​ജി​വെ​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്നും കോ​ട​തി കു​റ്റ​ക്കാ​ര​ന​ല്ലെ​ന്ന് പ​റ​യു​ന്ന​തു വ​രെ ഒ​രു ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​ന പ​ദ​വി​യും വ​ഹി​ച്ചി​ട്ടി​ല്ലെ​ന്നും മ​റു​പ​ടി ന​ൽ​കി.

    കേ​സി​ൽ കു​ടു​ങ്ങി ഒ​രു മാ​സം ത​ട​വി​ലാ​യാ​ൽ മ​ന്ത്രി​സ്ഥാ​നം പോ​കാ​ൻ വ്യ​വ​സ്ഥ ചെ​യ്യു​ന്ന 130ാം ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​ന ഭേ​ദ​ഗ​തി ബി​ൽ രാ​ഷ്ട്രീ​യ​ത്തി​ൽ ധാ​ർ​മി​ക​ത​യും നൈ​തി​ക​ത​യും കൊ​ണ്ടു​വ​രാ​നാ​ണെ​ന്ന് അ​മി​ത് ഷാ ​അ​വ​ത​ര​ണ വേ​ള​യി​ൽ പ​റ​ഞ്ഞ​തി​നെ​യാ​ണ് അ​മി​ത് ഷാ​യു​ടെ ഭൂ​ത​കാ​ലം ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി വേ​ണു​ഗോ​പാ​ൽ പ​രി​ഹ​സി​ച്ച​ത്. ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​ന​വി​രു​ദ്ധ​മാ​യ ഈ ​ബി​ൽ പ്ര​തി​പ​ക്ഷ ക​ക്ഷി​ക​ൾ ഭ​രി​ക്കു​ന്ന സ​ർ​ക്കാ​റു​ക​ളെ വീ​ഴ്ത്താ​നും ബി​ഹാ​റി​ലെ നി​തീ​ഷ് കു​മാ​റി​നെ​യും ആ​ന്ധ്ര​പ്ര​ദേ​ശി​ലെ ച​ന്ദ്ര​ബാ​ബു നാ​യി​ഡു​വി​നെ​യും പേ​ടി​പ്പി​ച്ച് കൂ​ടെ നി​ർ​ത്താ​നു​മാ​ണെ​ന്ന് വേ​ണു​ഗോ​പാ​ൽ പ​റ​ഞ്ഞ​പ്പോ​ഴേ​ക്കും സം​സാ​രം തു​ട​രാ​ൻ അ​നു​വ​ദി​ക്കാ​തെ മൈ​ക്ക് ഓ​ഫ് ചെ​യ്തു.

    അമിത് ഷാ പാർലമെന്ററി ചട്ടം ലംഘിച്ചു -എൻ.കെ. പ്രേമചന്ദ്രൻ

    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​ന ഭേ​ദ​ഗ​തി ബി​ല്ലി​ന്‍റെ പ​ക​ര്‍പ്പ് ര​ണ്ടു ദി​വ​സം മു​മ്പെ​ങ്കി​ലും എം.​പി​മാ​ർ​ക്ക് വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്യ​ണ​മെ​ന്ന ച​ട്ടം പോ​ലും കേ​ന്ദ്ര ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര​മ​ന്ത്രി അ​മി​ത് ഷാ ​ലം​ഘി​ച്ചെ​ന്ന് എ​ൻ.​കെ. പ്രേ​മ​ച​ന്ദ്ര​ൻ ലോ​ക്സ​ഭ​യി​ൽ കു​റ്റ​പ്പെ​ടു​ത്തി. ബി​ല്ലി​ന്‍റെ അ​വ​ത​ര​ണാ​നു​മ​തി​യെ എ​തി​ര്‍ത്ത് സം​സാ​രി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു എം.​പി. ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​ന​യു​ടെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന ത​ത്വ​ങ്ങ​ള്‍ പോ​ലും ഭേ​ദ​ഗ​തി ചെ​യ്യു​ന്ന ബി​ല്ലാ​ണ് ച​ട്ട​ങ്ങ​ള്‍ ലം​ഘി​ച്ച് ധി​റു​തി​യി​ൽ ലോ​ക്സ​ഭ​യി​ല്‍ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച​ത്. ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​ന​യു​ടെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന മൂ​ല്യ​ങ്ങ​ളെ ത​ക​ര്‍ക്കു​ന്ന ഭേ​ദ​ഗ​തി ബി​ല്‍ സ​ഭ​യി​ല്‍ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കാ​നു​ള്ള അ​ധി​കാ​ര​മോ അ​വ​കാ​ശ​മോ ഇ​ല്ലെ​ന്നി​രി​ക്കെ അ​ത്ത​ര​മൊ​രു ബി​ല്‍ സ​ഭ പ​രി​ഗ​ണി​ച്ച് സം​യു​ക്ത പാ​ര്‍ല​മെ​ന്‍റ​റി സ​മി​തി​ക്ക് വി​ടാ​ൻ അ​വ​കാ​ശ​മി​ല്ലെ​ന്ന നി​യ​മ​പ്ര​ശ്നം എം.​പി ഉ​ന്ന​യി​ച്ചു.

    രാഷ്​​ട്രീയം ശുദ്ധീകരിക്കാനെന്ന് പറഞ്ഞ് ജനാധിപത്യം തകർക്കുന്നു -കെ. രാധാകൃഷ്ണൻ എം.പി

    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: രാ​ഷ്​​ട്രീ​യം ശു​ദ്ധീ​ക​രി​ക്കാ​നെ​ന്ന് പ​റ​ഞ്ഞ് ബി​ൽ കൊ​ണ്ടു​വ​ന്ന​ത് യ​ഥാ​ർ​ഥ​ത്തി​ൽ ജ​നാ​ധി​പ​ത്യം ത​ക​ർ​ക്കാ​നാ​ണെ​ന്ന് കെ. ​രാ​ധാ​കൃ​ഷ്ണ​ൻ എം.പി കു​റ്റ​പ്പെ​ടു​ത്തി. ‘കു​റ്റ​വാ​ളി​യെ​ന്ന് തെ​ളി​യി​ക്കും വ​രെ നി​ര​പ​രാ​ധി​യാ​ണെ​ന്ന’ അ​ടി​സ്ഥാ​ന നി​യ​മ ത​ത്വം ലം​ഘി​ക്കു​ന്ന ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​ന ഭേ​ദ​ഗ​തി​യാ​ണി​തെ​ന്നും ബി​ല്ലി​ന് അ​വ​ത​ര​ണാ​നു​മ​തി ന​ൽ​ക​രു​തെ​ന്നാ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട് സ്പീ​ക്ക​ർ​ക്ക് ന​ൽ​കി​യ വി​സ​മ്മ​ത കു​റി​പ്പി​ൽ രാ​ധാ​കൃ​ഷ്ണ​ൻ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

    ഇ​ത് ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്ത നി​ർ​വ​ഹ​ണ​മ​ല്ല, മ​റി​ച്ച് രാ​ഷ്​​​ട്രീ​യ പ്ര​തി​കാ​ര​മാ​ണ്. സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളു​മാ​യി കൂ​ടി​യാ​ലോ​ചി​ക്കാ​തെ ബി​ൽ കൊ​ണ്ടു​വ​രാ​ൻ കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ന് നി​യ​മ​പ​ര​മാ​യി അ​വ​കാ​ശ​മി​ല്ലെ​ന്നും രാ​ധാ​കൃ​ഷ്ണ​ൻ കുറിച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Amit ShahKC Venugopal
    News Summary - You'll teach me morality? Amit Shah vs KC Venugopal in fiery Lok Sabha face-off
    Similar News
    Next Story
    X