    ‘നിങ്ങൾക്ക് അടുക്കള ഉപകരണങ്ങളുണ്ട്’: എസ്‌.ഐ.ആറിനെതിരെ സ്ത്രീകളോട് ആഹ്വാനം ചെയ്ത് മമത ബാനർജി

    Kitchen Tools,West Bengal CM,Mamata Banerjee,Instigates,Women, പശ്ചിമ ബംഗാൾ, മമത ബാനർജി, എസ്.ഐ.ആർ, മുഖ്യമന്ത്രി
    മമത ബാനർജി

    കൃഷ്ണനഗർ: സ്‌പെഷൽ ഇന്റൻസീവ് റിവിഷൻ (എസ്‌.ഐ.ആർ) സമയത്ത് വോട്ടർ പട്ടികയിൽ നിന്ന് പേരുകൾ നീക്കം ചെയ്താൽ ‘അടുക്കള ഉപകരണങ്ങൾ’ ഉപയോഗിക്കണമെന്ന് പശ്ചിമ ബംഗാൾ മുഖ്യമന്ത്രി മമത ബാനർജി സ്ത്രീകളോട് അഭ്യർഥിച്ചു. കൃഷ്ണനഗറിൽ നടന്ന ഒരു റാലിയിൽ സംസാരിക്കവെ ബാനർജി പറഞ്ഞു,‘നിങ്ങളുടെ പേരുകൾ നീക്കം ചെയ്താൽ നിങ്ങൾ അത് സഹിക്കില്ല.’ വോട്ടർ പട്ടികക്കായി ബി.ജെ.പി തങ്ങളുടെ ഐ.ടി സെൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പദ്ധതിയിടുന്നുണ്ടെന്നും അവർ ആരോപിച്ചു.

    പശ്ചിമ ബംഗാൾ മുഖ്യമന്ത്രി മമത ബാനർജി വ്യാഴാഴ്ച സംസ്ഥാനത്തെ വോട്ടർ പട്ടികകളുടെ പ്രത്യേക തീവ്ര പരിഷ്കരണം (SIR) സംബന്ധിച്ച് പ്രകോപനപരമായ പ്രസ്താവന നടത്തി. അവലോകനത്തിനിടെ വോട്ടർ പട്ടികയിൽനിന്ന് പേരുകൾ നീക്കം ചെയ്താൽ സ്ത്രീകൾ ‘അടുക്കള ഉപകരണങ്ങൾ’ ഉപയോഗിച്ച് അതിനെതിരെ തയാറെടുക്കണമെന്ന് മമത ബാനർജി ആഹ്വാനം​ ചെയ്തു.

    ‘എസ്‌.ഐ.ആറിന്റെ പേരിൽ അമ്മമാരുടെയും സഹോദരിമാരുടെയും അവകാശങ്ങൾ നിങ്ങൾ എടുത്തുകളയുമോ? തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സമയത്ത് അവർ ഡൽഹിയിൽനിന്ന് പൊലീസിനെ കൊണ്ടുവന്ന് അമ്മമാരെയും സഹോദരിമാരെയും ഭീഷണിപ്പെടുത്തും. അമ്മമാരെ, സഹോദരിമാരെ, നിങ്ങളുടെ പേരുകൾ പട്ടികയിൽ നിന്ന് നീക്കം ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ആയുധങ്ങളുണ്ട്, അല്ലേ? ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന അതേ ആയുധങ്ങൾ. നിങ്ങൾക്ക് ശക്തിയുണ്ട്, അല്ലേ? നിങ്ങളുടെ പേരുകൾ നീക്കം ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് സഹിക്കില്ല, അല്ലേ? സ്ത്രീകൾ മുന്നിൽ നിന്ന് പോരാടും, പുരുഷന്മാർ അവരുടെ പിറകിൽ നിൽക്കും,’ കൃഷ്ണനഗറിൽ നടന്ന ഒരു റാലിയിൽ ബാനർജി പറഞ്ഞു.

    സംസ്ഥാനത്തെ സ്ത്രീകളാണോ അതോ ബി.ജെ.പിയാണോ കൂടുതൽ ശക്തരെന്ന് കാണണമെന്നും അവർ പറഞ്ഞു. ‘ഞാൻ വർഗീയതയിലല്ല മതേതരത്വത്തിലാണ് വിശ്വസിക്കുന്നത്. എപ്പോഴൊക്കെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വരുമ്പോഴും, പണം ഉപയോഗിച്ചും മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ആളുകളെ കൊണ്ടുവന്നും ബി.ജെ.പി ജനങ്ങളെ ഭിന്നിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കാറുണ്ടെന്നും മമത പറഞ്ഞു.

    സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനായി പോരാടുകയും രാജ്യത്തിനുവേണ്ടി ജീവൻ ബലിയർപ്പിക്കുകയും ചെയ്ത ബംഗാളിലെ ജനങ്ങൾ ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാരാണെന്ന് തെളിയിക്കണമെന്ന് ബാനർജി പറഞ്ഞു.

    ‘നിങ്ങൾ ഞങ്ങളെ ആക്രമിച്ചാൽ, എങ്ങനെ പ്രതികരിക്കണമെന്ന് ഞങ്ങൾക്കറിയാം. അനീതി എങ്ങനെ തടയണമെന്ന് ഞങ്ങൾക്കറിയാം’എന്ന് മമത പറഞ്ഞു. ഐ.ടി സെൽ തയാറാക്കിയ പട്ടികകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്താൻ ബി.ജെ.പി പദ്ധതിയിടുന്നുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു.‘ഓർക്കുക, ബിഹാറിന് അത് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല, പക്ഷേ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്താലും ബംഗാളിന് അത് ചെയ്യാൻ കഴിയും,’ അവർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

    News Summary - 'You Have Kitchen Tools’: West Bengal CM Mamata Banerjee Instigates Women Against SIR
