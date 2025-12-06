Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    India
    Posted On
    date_range 6 Dec 2025 10:51 PM IST
    Updated On
    date_range 6 Dec 2025 10:51 PM IST

    ‘പ്രീ​ണ​നം ന​ട​ത്തു​ന്ന​വ​ർ രാ​ജ്യ​ത്തി​ന് ഹാ​നി വ​രു​ത്തു​ക മാ​ത്ര​മ​ല്ല, അം​ബേ​ദ്ക​റെ അ​വ​ഹേ​ളി​ക്കുന്നു,’ മൗലാന മുഹമ്മദലിയെ വിമർശിച്ച്​ യോഗി​

    ‘പ്രീ​ണ​നം ന​ട​ത്തു​ന്ന​വ​ർ രാ​ജ്യ​ത്തി​ന് ഹാ​നി വ​രു​ത്തു​ക മാ​ത്ര​മ​ല്ല, അം​ബേ​ദ്ക​റെ അ​വ​ഹേ​ളി​ക്കുന്നു,’ മൗലാന മുഹമ്മദലിയെ വിമർശിച്ച്​ യോഗി​
    ല​ഖ്നോ: ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​ന ശി​ൽ​പി ബി.​ആ​ർ. അം​ബേ​ദ്ക​റു​ടെ 69ാം ച​ര​മ​ദി​ന​ത്തി​ൽ സ്വാ​ത​​ന്ത്ര്യ സ​മ​ര നാ​യ​ക​ൻ മൗ​ലാ​ന മു​ഹ​മ്മ​ദ​ലി ജൗ​ഹ​റി​നെ പ​രോ​ക്ഷ​മാ​യി വി​മ​ർ​ശി​ച്ച് യു.​പി മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി യോ​ഗി ആ​ദി​ത്യ​നാ​ഥ്. ഇ​ന്ത്യ​യി​ൽ ജ​നി​ച്ച് ഇ​വി​ട​ത്തെ സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ ആ​സ്വ​ദി​ക്കു​ന്ന ഒ​രു വ്യ​ക്തി ഇ​ന്ത്യ​ൻ മ​ണ്ണി​നെ അ​വി​ശു​ദ്ധ​മാ​യി ക​ണ​ക്കാ​ക്കു​ന്ന രീ​തി​യി​ൽ ന​ട​ത്തി​യ പ്ര​സ്താ​വ​ന ഇ​ന്ത്യ​ക്കാ​രു​ടെ താ​ൽ​പ​ര്യ​ത്തി​ന് ഒ​രി​ക്ക​ലും യോ​ജി​ച്ച​ത​ല്ലെ​ന്ന് മൗ​ലാ​ന മു​ഹ​മ്മ​ദ​ലി​​യെ​ക്കു​റി​ച്ച് അം​ബേ​ദ്ക​ർ പ​റ​ഞ്ഞെ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു യോ​ഗി​യു​ടെ വാ​ദം.

    മൗ​ലാ​ന മു​ഹ​മ്മ​ദ​ലി​യെ മ​ര​ണാ​ന​ന്ത​രം 1931ൽ ​സ്വ​ന്തം താ​ൽ​പ​ര്യ​പ്ര​കാ​രം ജ​റൂ​സ​ല​മി​ൽ ഖ​ബ​റ​ട​ക്കി​യ​തി​നെ​ക്കു​റി​ച്ചാ​യി​രു​ന്നു ‘മ​ഹാ പ​രി​നി​ർ​വാ​ൺ ദി​വ​സ്’ ച​ട​ങ്ങി​ൽ സം​സാ​രി​ക്ക​വെ യോ​ഗി​യു​ടെ പ​രാ​മ​ർ​ശം. ‘അ​ക്കാ​ല​ത്തെ അ​പ​ക​ട സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ളെ​ക്കു​റി​ച്ച് ബാ​ബ സാ​ഹ​ബ് ന​മ്മെ ബോ​ധ​വാ​ന്മാ​രാ​ക്കി. 1923ൽ ​കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​ന്റെ അ​ധ്യ​ക്ഷ​സ്ഥാ​നം വ​ഹി​ച്ചി​രു​ന്ന വ്യ​ക്തി വ​​ന്ദേ​മാ​ത​രം ചൊ​ല്ലാ​ൻ വി​സ​മ്മ​തി​ച്ചു​വെ​ന്ന് ഓ​ർ​ക്ക​ണം. ത​ന്റെ അ​ന്ത്യ​സ​മ​യ​മ​ടു​ത്ത​പ്പോ​ൾ ജ​റൂ​സ​ല​മി​ൽ മ​രി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന ആ​​ഗ്ര​ഹ​വും അ​യാ​ൾ പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ച്ചു’ -യോ​ഗി പ​റ​ഞ്ഞു.

    പ്രീ​ണ​നം ന​ട​ത്തു​ന്ന​വ​ർ രാ​ജ്യ​ത്തി​ന് ഹാ​നി വ​രു​ത്തു​ക മാ​ത്ര​മ​ല്ല, അം​ബേ​ദ്ക​റെ അ​വ​ഹേ​ളി​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ന്നും യു.​പി മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി പ​റ​ഞ്ഞു. ല​ണ്ട​ൻ വ​ട്ട​മേ​ശ സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ ‘സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യം കൈ​യി​ൽ ത​രാ​തെ ഞാ​നെ​ന്റെ രാ​ജ്യ​ത്തേ​ക്കി​ല്ല. ഒ​രു അ​ടി​മ​രാ​ജ്യ​ത്ത് മ​രി​ക്കാ​ൻ ഞാ​ൻ ഇ​ഷ്ട​പ്പെ​ടു​ന്നി​ല്ല. അ​ടി​മ​രാ​ജ്യ​ത്തെ​ക്കാ​ളും ന​ല്ല​ത് സ്വ​ത​ന്ത്ര​മാ​യ ഈ ​വി​ദേ​ശ രാ​ജ്യ​മാ​ണ്. എ​ന്റെ നാ​ടി​ന് മോ​ച​നം ന​ൽ​കാ​ൻ നി​ങ്ങ​ൾ ത​യാ​റ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ ഈ ​രാ​ജ്യ​ത്ത് എ​നി​ക്ക് ആ​റ​ടി മ​ണ്ണ് ത​രൂ’ എ​ന്ന് മൗ​ലാ​ന മു​ഹ​മ്മ​ദ​ലി പ്ര​സം​ഗി​ച്ചി​രു​ന്നു.

