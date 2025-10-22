Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightIndiachevron_rightഹ​ലാ​ൽ...
    India
    Posted On
    date_range 22 Oct 2025 11:27 PM IST
    Updated On
    date_range 22 Oct 2025 11:27 PM IST

    ഹ​ലാ​ൽ സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്കേ​ഷ​ന്റെ പേ​രി​ൽ രാ​ജ്യ​ത്ത് 25,000 കോ​ടി പി​രി​ച്ചെന്ന ആരോപണവുമായി യോഗി ആദിത്യനാഥ്

    text_fields
    bookmark_border
    Yogi Adityanath says political Islam hurt Sanatan Dharma most
    cancel
    camera_alt

    ഗോ​ര​ഖ്പൂ​രി​ൽ ആ​ർ.​എ​സ്.​എ​സി​ന്റെ ശ​താ​ബ്ദി ആ​ഘോ​ഷ പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ യോഗി ആദിത്യനാഥ്

    Listen to this Article

    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: കേ​ന്ദ്ര അ​നു​മ​തി​യി​ല്ലാ​തെ ഹ​ലാ​ൽ സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്കേ​ഷ​ന്റെ പേ​രി​ൽ രാ​ജ്യ​ത്ത് 25,000 കോ​ടി പി​രി​ച്ചതായി യു.​പി മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി യോ​ഗി ആ​ദി​ത്യ​നാ​ഥ് ​​ആ​രോ​പി​ച്ചു. ഈ തുക ഭീ​ക​ര​ത​ക്കും ല​വ് ജി​ഹാ​ദി​നും മ​ത​പ​രി​വ​ർ​ത്ത​ന​ത്തി​നു​മാ​യി ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചുവെന്നും ആദിത്യനാഥ് പറഞ്ഞു​.

    എ​ന്തെ​ങ്കി​ലും വാ​ങ്ങു​മ്പോ​ൾ അ​തി​ൽ ഹ​ലാ​ൽ സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്കേ​ഷ​നു​ണ്ടോ എ​ന്ന് നോ​ക്ക​ണം. ഇ​ത് യു.​പി​യി​ൽ നി​രോ​ധി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. തീ​പ്പെ​ട്ടി​പോ​ലും ഹ​ലാ​ൽ മു​ദ്ര​​​വെ​ച്ച് വി​ൽ​ക്കു​ക​യാ​ണെന്ന് യോഗി ആരോപിച്ചു. ഗോ​ര​ഖ്പൂ​രി​ൽ ആ​ർ.​എ​സ്.​എ​സി​ന്റെ ശ​താ​ബ്ദി ആ​ഘോ​ഷ പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ സം​സാ​രി​ക്കുകയായിരുന്നു അ​ദ്ദേ​ഹം.

    ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ നി​ല​വി​ലെ ജ​ന​സം​ഖ്യാ​വ​സ്ഥ മാ​റ്റാ​നാ​ണ് രാ​ഷ്ട്രീ​യ ഇ​സ്‍ലാം ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന​ത്. അ​ത് വ​ലി​യ വെ​ല്ലു​വി​ളി​യാ​ണ്. ഇ​തി​നെ​തി​രെ പോ​രാ​ടി​യ​വ​രാ​ണ് ന​മ്മു​ടെ പൂ​ർ​വി​ക​ർ. പ​ക്ഷേ, ഇ​ക്കാ​ര്യ​മി​പ്പോ​ൾ ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്യു​ന്നി​ല്ല. ബ്രി​ട്ടീ​ഷ്, ഫ്ര​ഞ്ച് കോ​ള​നി​വ​ത്ക​ര​ണം പ​ല​പ്പോ​ഴും ച​രി​ത്ര​ത്തി​ൽ ച​ർ​ച്ച​യാ​ണ്. എ​ന്നാ​ൽ, രാ​ഷ്ട്രീ​യ ഇ​സ്‍ലാ​മി​നെ​ക്കു​റി​ച്ച് അ​ത്ത​രം ച​ർ​ച്ച​ക​ളൊ​ന്നു​മി​ല്ല. ഛത്ര​പ​തി ശി​വാ​ജി, ഗു​രു ഗോ​ബി​ന്ദ്സി​ങ്, മ​ഹാ​റാ​ണ പ്ര​താ​പ്, മ​ഹാ​റാ​ണ സം​ഗ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ രാ​ഷ്ട്രീ​യ ഇ​സ്‍ലാ​മി​നെ​തി​രെ പോ​രാ​ടി​യ​വ​രാ​ണ്.

    ഈ ​പ​ദ്ധ​തി ഇ​പ്പോ​ഴും ഇ​ന്ത്യ​യെ വി​ഭ​ജി​ക്കാ​ൻ ശ്ര​മി​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്ന് യു.​പി​യി​ലെ ഛംഗൂ​ർ ബാ​ബ കേ​സ് ഉ​ദാ​ഹ​ര​ണ​മാ​ക്കി യോ​ഗി പ​റ​ഞ്ഞു. (ജ​ലാ​ലു​ദ്ദീ​ൻ ഷാ ​എ​ന്ന ഛംഗൂ​ർ ബാ​ബ യു.​പി​​യി​ലെ ബ​ൽ​റാം​പൂ​രി​ൽ ആ​ൾ​ദൈ​വ സ​മാ​ന​മാ​യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ത്തി​യി​രു​ന്നു. ഇ​യാ​ൾ ജൂ​ലൈ​യി​ലാ​ണ് അ​റ​സ്റ്റി​ലാ​യ​ത്). രാ​ഷ്ട്രീ​യ ഇ​സ്‍ലാം ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള ഭീ​ഷ​ണി​ക​ൾ​ക്കെ​തി​രാ​യാ​ണ് ആ​ർ.​എ​സ്.​എ​സി​ന്റെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​മെ​ന്നും അ​ത് പ്ര​ശം​സ​നീ​യ​മാ​ണെ​ന്നും യോ​ഗി തു​ട​ർ​ന്നു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Sanatan DharmaYogi Adityanath
    News Summary - Yogi Adityanath says political Islam hurt Sanatan Dharma most
    Similar News
    Next Story
    X