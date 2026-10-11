'അയോധ്യയിൽ നേർക്കുനേർ പോരാടാൻ തയ്യാറുണ്ടോ?'; അഖിലേഷിനെ വെല്ലുവിളിച്ച് യോഗി ആദിത്യനാഥ്

'അയോധ്യയിൽ നേർക്കുനേർ പോരാടാൻ തയ്യാറുണ്ടോ?'; അഖിലേഷിനെ വെല്ലുവിളിച്ച് യോഗി ആദിത്യനാഥ്text_fields
ലഖ്നൗ: ഉത്തർപ്രദേശിൽ വരാനിരിക്കുന്ന നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ അയോധ്യ മണ്ഡലത്തിൽ മത്സരിക്കാൻ താൻ തയ്യാറാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കി മുഖ്യമന്ത്രി യോഗി ആദിത്യനാഥ്. എന്നാൽ അയോധ്യയിൽ തനിക്കെതിരെ നേരിട്ട് മത്സരിക്കാൻ സമാജ്വാദി പാർട്ടി (എസ്.പി) അധ്യക്ഷൻ അഖിലേഷ് യാദവിന് ധൈര്യമുണ്ടോയെന്നും യോഗി വെല്ലുവിളിച്ചു. അയോധ്യയിൽ രാമക്ഷേത്ര നിർമാണവും വികസനവും ഉയർത്തിക്കാട്ടി മുഖ്യമന്ത്രി അവകാശവാദങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചതിന് പിന്നാലെ, ധൈര്യമുണ്ടെങ്കിൽ യോഗി അയോധ്യയിൽ നിന്ന് ജനവിധി തേടണമെന്ന് അഖിലേഷ് വെള്ളിയാഴ്ച പ്രസ്താവിച്ചിരുന്നു. ഈ വെല്ലുവിളി ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ടാണ് യോഗി തിരിച്ചടിച്ചത്.
എന്നാൽ, യോഗിയുടെ വെല്ലുവിളിക്ക് മിനിറ്റുകൾക്കകം മറുപടിയുമായി അഖിലേഷ് യാദവ് വീണ്ടും രംഗത്തെത്തി. അയോധ്യയിലെ രാമക്ഷേത്രത്തിലെ വഴിപാടുകളും സംഭാവനകളും മോഷ്ടിച്ചെന്ന് ആരോപണം നേരിടുന്നവരെ പരാജയപ്പെടുത്താൻ 'പി.ഡി.എ'യുടെ (പിന്നാക്ക, ദളിത്, ന്യൂനപക്ഷ സഖ്യം) ഒരു യുവ കാവൽക്കാരൻ മാത്രം മതിയെന്ന് അഖിലേഷ് തുറന്നടിച്ചു.
'സഹായികളെ വിട്ട് കളിക്കേണ്ട, നേരിട്ട് ഏറ്റുമുട്ടാം': ബൽറാംപൂരിൽ യോഗി
ശനിയാഴ്ച ബൽറാംപൂരിൽ സംസാരിക്കവെയാണ് യോഗി ആദിത്യനാഥ് അഖിലേഷിനെ നേരിട്ടുള്ള പോരാട്ടത്തിന് ക്ഷണിച്ചത്:
"അയോധ്യയിൽ മത്സരിക്കാൻ എനിക്ക് യാതൊരു മടിയുമില്ല. എന്നാൽ അഖിലേഷും അവിടെ മത്സരിക്കണം. നമുക്ക് രണ്ടുപേർക്കും അയോധ്യയിൽ നിന്ന് ഒന്നിച്ച് നാമനിർദ്ദേശ പത്രിക സമർപ്പിക്കാം. നമ്മുടെ ഭാഗ്യം ഒന്നു പരീക്ഷിച്ചുനോക്കാം. സഹായികളെ രംഗത്തിറക്കി കളിപ്പിക്കുന്നത് എന്തിനാണ്? മത്സരം നേർക്കുനേർ തന്നെ വേണം. എസ്.പിയുടെ 'ബബുവ' പരിഭ്രാന്തിയിലാണ്. മാഫിയകൾക്ക് മുന്നിൽ തലകുനിക്കുകയും അവരുടെ ശവകുടീരങ്ങളിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരാണ് ഇവർ. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഞങ്ങളോട് പോരാടാൻ ധൈര്യമില്ല."
— യോഗി ആദിത്യനാഥ് ആഞ്ഞടിച്ചു.
അയോധ്യ തങ്ങളുടെ പുണ്യഭൂമിയാണെന്നും വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഉറപ്പാക്കാനാണ് താൻ അങ്ങോട്ട് പോകുന്നതെന്നും യോഗി പറഞ്ഞു. എസ്.പി ഭരണകാലത്ത് അയോധ്യയിൽ മൂന്ന്-നാല് മണിക്കൂർ മാത്രമാണ് വൈദ്യുതി ലഭിച്ചിരുന്നതെന്നും ഇന്ന് ട്രേതായുഗത്തിന് സമാനമായ മാറ്റമാണ് അവിടെ ദൃശ്യമാകുന്നതെന്നും യോഗി അവകാശപ്പെട്ടു. വരാനിരിക്കുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ എൻ.ഡി.എ 80 ശതമാനം സീറ്റുകൾ നേടുമെന്നും പ്രതിപക്ഷം 20 ശതമാനത്തിൽ ഒതുങ്ങുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. എസ്.പിയുടെ 'പി.ഡി.എ' എന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ 'പരിവാർ ഡെവലപ്മെന്റ് അതോറിറ്റി' അല്ലെന്നും അത് 'പ്രദേശ് ദുബാവോ അലയൻസ്' (സംസ്ഥാനത്തെ മുക്കുന്ന സഖ്യം) ആണെന്നും അദ്ദേഹം പരിഹസിച്ചു.
'അഹങ്കാരത്തിന് ജനം മറുപടി നൽകും; ലോക്സഭ മറന്നോ?': അഖിലേഷ്
യോഗിയുടെ പ്രസ്താവനയ്ക്ക് പിന്നാലെ കടുത്ത ഭാഷയിലാണ് അഖിലേഷ് യാദവ് പ്രതികരിച്ചത്. കള്ളന്മാർക്ക് ക്ലീൻ ചിറ്റ് നൽകുന്നവർ ആ തെറ്റുകളുടെ പങ്കാളികൾ തന്നെയാണെന്ന് അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു:
"സത്യം ഇതുവരെ പുറത്തുവന്നിട്ടില്ല, എന്നാൽ ജനങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ അഹങ്കാരം നിലംപരിശാക്കും. ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ പരാജയം നിങ്ങൾ മറന്നുപോയോ? അയോധ്യയിലെ അമ്മമാരെ പരസ്യമായി അപമാനിച്ച ഭരണകൂടത്തെ അവർ വെറുതെ വിടില്ല. സ്വന്തം പക്ഷത്തുനിന്നും ആരും അയോധ്യയിൽ മത്സരിക്കാൻ തയ്യാറാകുന്നില്ലെന്നാണ് ബി.ജെ.പിയുടെ ആഭ്യന്തര സർവേ വ്യക്തമാക്കുന്നത്."
— അഖിലേഷ് എക്സിൽ കുറിച്ചു.
നേരത്തെ താൻ നൽകിയത് വെല്ലുവിളിയല്ലെന്നും അയോധ്യയെക്കുറിച്ച് വാചാലനാകുന്ന മുഖ്യമന്ത്രിയോടുള്ള രാഷ്ട്രീയ ഉപദേശം മാത്രമാണെന്നും അഖിലേഷ് വിശദീകരിച്ചിരുന്നു. രാമക്ഷേത്ര സംഭാവനകളിലെ ക്രമക്കേടുകൾ രാജ്യം മറക്കില്ലെന്നും അദ്ദേഹം ആവർത്തിച്ചു. മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണർക്കെതിരായ വോട്ട് മോഷണ സമരങ്ങളെ പരാമർശിച്ച യോഗി, തോൽക്കുമ്പോൾ ഇ.വി.എമ്മിനെയും കമ്മീഷനെയും കുറ്റം പറയുന്നതാണ് പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ രീതിയെന്നും പ്രതികരിച്ചു.
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