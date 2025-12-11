Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    India
    Posted On
    date_range 11 Dec 2025 6:24 AM IST
    Updated On
    date_range 11 Dec 2025 6:24 AM IST

    എസ്.ഐ.ആറിൽ തെറ്റായ വിവരങ്ങൾ; ആദ്യ കേസ് ഉത്തർപ്രദേശിൽ

    എസ്.ഐ.ആറിൽ തെറ്റായ വിവരങ്ങൾ; ആദ്യ കേസ് ഉത്തർപ്രദേശിൽ
    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: തീ​വ്ര വോ​ട്ട​ർ പ​ട്ടി​ക പ​രി​ഷ്ക​ര​ണ (എ​സ്.​ഐ.​ആ​ർ) വേ​ള​യി​ൽ തെ​റ്റാ​യ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ പൂ​രി​പ്പി​ച്ചു​ന​ൽ​കി​യെ​ന്ന് ആ​രോ​പി​ച്ച് സ്ത്രീ​ക്കും ര​ണ്ട് മ​ക്ക​ൾ​ക്കു​മെ​തി​രെ ഉ​ത്ത​ർ​പ്ര​ദേ​ശി​ൽ കേ​സെ​ടു​ത്തു. റാം​പു​ർ സ്വ​ദേ​ശി​ക​ളാ​യ നൂ​ർ​ജ​ഹാ​ൻ, മ​ക്ക​ളാ​യ ആ​മി​ർ ഖാ​ൻ, ദാ​നി​ഷ് ഖാ​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ​ക്കെ​തി​രെ​യാ​ണ് കേ​സ്. വോ​ട്ട​ർ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ ഡി​ജി​റ്റൈ​സ് ചെ​യ്യു​മ്പോ​ഴാ​ണ് പൊ​രു​ത്ത​ക്കേ​ടു​ക​ൾ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​തെ​ന്ന് ജി​ല്ല മ​ജി​സ്ട്രേ​റ്റ് എ.​കെ. ദ്വി​വേ​ദി പ​റ​ഞ്ഞു.

    വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളാ​യി ദു​ബൈ​യി​ലും കു​വൈ​ത്തി​ലു​മാ​യി ക​ഴി​യു​ന്ന ര​ണ്ട് ആ​ൺ​മ​ക്ക​ളു​ടെ പേ​ര് നൂ​ർ​ജ​ഹാ​നാ​ണ് എ​ന്യൂ​മ​റേ​ഷ​ൻ ഫോ​മി​ൽ എ​ഴു​തി ന​ൽ​കി​യ​ത്. മ​ക്ക​ൾ സ്ഥ​ല​ത്ത് ഇ​ല്ലെ​ന്ന കാ​ര്യം മാ​താ​വ് മ​റ​ച്ചു​വെ​ക്കു​ക​യും അ​വ​രു​ടെ ഒ​പ്പു​ക​ൾ വ്യാ​ജ​മാ​യി ഇ​ടു​ക​യും ചെ​യ്തു​വെ​ന്നാ​ണ് ആ​രോ​പ​ണം. ഭാ​ര​തീ​യ ന്യാ​യ സം​ഹി​ത​യു​ടെ 237ാം വ​കു​പ്പി​ന് കീ​ഴി​ൽ നൂ​ർ​ജ​ഹാ​നും ര​ണ്ട് മ​ക്ക​ൾ​ക്കു​മെ​തി​രെ മ​ജി​സ്ട്രേ​റ്റി​ന്‍റെ നി​ർ​ദേ​ശ​പ്ര​കാ​രം അ​സി​സ്റ്റ​ന്‍റ് ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​ൻ ഓ​ഫി​സ​ർ എ​ഫ്.​ഐ.​ആ​ർ ഫ​യ​ൽ ചെ​യ്തു.

    ര​ണ്ട് സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്ന് ഒ​രേ വ്യ​ക്തി അ​ബ​ദ്ധ​ത്തി​ൽ ര​ണ്ട് ഫോ​മു​ക​ൾ സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ചാ​ൽ അ​ത് ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട ബി.​എ​ൽ.​ഒ​യെ സ​മീ​പി​ച്ച് ഉ​ട​ൻ തി​രു​ത്താ​നു​ള്ള അ​വ​സ​ര​മു​ണ്ട്. എ​ന്നാ​ൽ, സൂ​ക്ഷ്‌​മ​പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ൽ അ​ത് മ​നഃ​പൂ​ർ​വം ചെ​യ്ത​താ​ണെ​ന്ന് ബോ​ധ്യ​പ്പെ​ട്ടാ​ൽ ക​ർ​ശ​ന നി​യ​മ​ന​ട​പ​ടി ഉ​ണ്ടാ​കു​മെ​ന്നും ജി​ല്ല മ​ജി​സ്ട്രേ​റ്റ് വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

