പാർട്ടി പേരും ചിഹ്നവും എവിടെയും പോകില്ലെന്ന് ശരത് പവാർ

ന്യൂഡൽഹി: എൻ.സി.പി പിളർപ്പിന് പിന്നാലെ പാർട്ടി പേരും ചിഹ്നവും തങ്ങൾക്കൊപ്പം തന്നെയുണ്ടാകുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച് ശരത് പവാർ. ചിഹ്നവും പേരും എവിടെയും പോകാൻ പോവുന്നില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. അജിത് പവാർ എന്റെ ഫോട്ടോ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് അംഗീകരിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അവർക്ക് പിന്നിൽ ആരും ഇല്ലെന്നതിന്റെ തെളിവാണ് ഇതെന്നും ശരത് പവാർ പറഞ്ഞു.

​പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ അജിത് പവാർ എന്നോട് സംസാരിക്കണമായിരുന്നു. മനസിൽ എന്തെങ്കിലുമുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് എന്നെ സമീപിക്കാമായിരുന്നു. പാർട്ടി വിടാൻ തീരുമാനിച്ച എം.എൽ.എമാരെ ഇനി വിശ്വാസത്തിലെടുക്കില്ലെന്നും ശരത് പവാർ പറഞ്ഞു.

ഞങ്ങൾക്ക് അധികാരത്തിനോട് ആർത്തിയില്ല. ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുകയാണ് പാർട്ടിയുടെ ലക്ഷ്യമെന്നും ശരത് പവാർ പറഞ്ഞു. കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് പാർട്ടി പിളർത്തി അജിത് പവാർ എൻ.ഡി.എ പാളയത്തിലേക്ക് പോയത്. 53ൽ 40​ഓ​ളം എ​ൻ.​സി.​പി എം.​എ​ൽ.​എ​മാ​ർ ഒ​പ്പ​മു​ണ്ടെ​ന്നാ​ണ്​ അ​ജി​ത്തി​ന്റെ വാ​ദം. അ​തേ​സ​മ​യം, 31 പേ​രാ​ണ്​ അ​ജി​ത്തി​ന്​ നേ​രി​ട്ട്​ പി​ന്തു​ണ അ​റി​യി​ച്ച​ത്. ഇ​വ​രി​ൽ ര​ണ്ടു​പേ​ർ തി​ങ്ക​ൾ, ചൊ​വ്വ ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി പ​വാ​ർ പ​ക്ഷ​ത്ത്​​ തി​രി​ച്ചെ​ത്തി. അ​ജി​ത്തി​നൊ​പ്പം പോ​യ ലോ​ക്​​സ​ഭ എം.​പി മ​റാ​ത്തി സി​നി​മ താ​രം അ​മോ​ൽ കോ​ലെ ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം പ​വാ​ർ പ​ക്ഷ​ത്തേ​ക്ക്​ മ​ട​ങ്ങി​യി​രു​ന്നു.

Won’t allow party name and symbol to be taken away: Sharad Pawar