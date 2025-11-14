Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    date_range 14 Nov 2025 10:45 AM IST
    date_range 14 Nov 2025 10:45 AM IST

    ‘ബിഹാർ ജയിച്ചു, അടുത്ത ലക്ഷ്യം ബംഗാൾ’; എൻ.ഡി.എ ലീഡിനു പിന്നാലെ ഗിരിരാജ് സിങ്

    'ബിഹാർ ജയിച്ചു, അടുത്ത ലക്ഷ്യം ബംഗാൾ'; എൻ.ഡി.എ ലീഡിനു പിന്നാലെ ഗിരിരാജ് സിങ്
    ഗിരിരാജ് സിങ്

    പട്ന: ബിഹാർ നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ വമ്പൻ ലീഡിനു പിന്നാലെ, ബി.ജെ.പി നേതൃത്വം നൽകുന്ന എൻ.ഡി.എ മുന്നണിയുടെ അടുത്ത ലക്ഷ്യം പശ്ചിമ ബംഗാളാണെന്ന് കേന്ദ്രമന്ത്രി ഗിരിരാജ് സിങ്. “അരാജകത്വത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സർക്കാർ വേണ്ടെന്ന് ബിഹാറിലെ ജനം തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നു. ബിഹാറിലെ യുവജനം പ്രബുദ്ധരാണ്. വികസനത്തിന്‍റെ വിജയമാണിത്. നമ്മൾ ബിഹാർ ജയിച്ചു, ഇനി ബംഗാളിന്‍റെ സമയമാണ്” -മന്ത്രി പറഞ്ഞു.

    തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രഖ്യാപിച്ച ആദ്യ ദിവസം മുതൽ കെടുകാര്യസ്ഥതയും അഴിമതിയും നിറഞ്ഞ മുന്നണിയെ വേണ്ടെന്ന് ബിഹാർ ജനത വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നുവെന്ന് ഗിരിരാജ് സിങ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു. സമാധാനവും, നീതിയും വികസനവുമാണ് ജനത്തിന് വേണ്ടത്. മുൻതലമുറ അനുഭവിച്ചിരുന്ന യാതൊരു പ്രയാസവും ഇന്നത്തെ യുവാക്കൾക്ക് അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്നില്ല. തേജസ്വി യാദവ് അധികാരത്തിലിരുന്ന കുറച്ചു നാളുകൾ പോലും ജനദ്രോഹപരമായ നിലപാടുകളാണ് സ്വീകരിച്ചതെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു.

    അതേസമയം വോട്ടെണ്ണൽ പുരോഗമിക്കുന്ന ബിഹാറിൽ 155 സീറ്റുകളിൽ എൻ.ഡി.എ മുന്നേറുകയാണ്. 75 സീറ്റുകളിലാണ് മഹാസഖ്യം ലീഡ് ചെയ്യുന്നത്. പ്രശാന്ത് കിഷോറിന്‍റെ ജൻസുരാജ് പാർട്ടി നാല് സീറ്റുകളിലും മുന്നേറുന്നുണ്ട്. നിതീഷ് കുമാറിന്‍റെ ജെ.ഡി.യുവാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഒറ്റക്കക്ഷി സം​സ്ഥാ​ന​ത്തെ 38 ജി​ല്ല​ക​ളി​ലാ​യി 46 വോ​ട്ടെ​ണ്ണ​ൽ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളാ​ണ് സ​ജ്ജീ​ക​രി​ച്ചി​ട്ടു​ള്ള​ത്. വോ​ട്ടെ​ണ്ണ​ലി​ൽ കൃ​ത്രി​മം ന​ട​ക്കു​ന്നി​​ല്ലെ​ന്ന് ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​ൻ പാ​ർ​ട്ടി​ക​ൾ എ​ല്ലാ ത​യാ​റെ​ടു​പ്പു​ക​ളും ന​ട​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    എ​ക്സി​റ്റ് പോ​ൾ പ്ര​വ​ച​ന​ങ്ങ​​ളി​ലും മു​ൻ​തൂ​ക്കംഎ​ൻ.​ഡി.​എക്കായിരുന്നു. 43 അം​ഗ നി​യ​മ​സ​ഭ​യി​ലേ​ക്ക് ന​വം​ബ​ർ ആ​റി​നും 11നും ​ര​ണ്ട് ഘ​ട്ട​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി ന​ട​ന്ന വോ​ട്ടെ​ടു​പ്പി​ൽ 67.13 ശ​ത​മാ​ന​മെ​ന്ന റെ​ക്കോ​ഡ് പോ​ളി​ങ്ങാ​ണ് രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത്. വോ​​ട്ടെ​ണ്ണ​ൽ വേ​ള​യി​ൽ നി​യ​മ​വി​രു​ദ്ധ ന​ട​പ​ടി​യു​ണ്ടാ​യാ​ൽ നേ​രി​ടാ​ൻ ത​യാ​റാ​ക​ണ​മെ​ന്ന് പാ​ർ​ട്ടി അ​ണി​ക​ളോ​ട് ആ​ർ.​ജെ.​ഡി നേ​താ​വും ഇ​ൻ​ഡ്യ സ​ഖ്യ​ത്തി​​െ​ന്റ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​യു​മാ​യ തേ​ജ​സ്വി യാ​ദ​വ് ആ​ഹ്വാ​നം ചെ​യ്തു.

    തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് തൊട്ട് മുമ്പ് പ്രഖ്യാപിച്ച ജനപ്രിയ പദ്ധതികൾ വോട്ടാകുമെന്ന മുഖ്യമന്ത്രി നിതീഷ് കുമാറിന്റെ പ്രതീക്ഷ തെറ്റിയില്ലെന്നാണ് ഫലസൂചനകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. തുടർച്ചയായി അധികാരത്തിൽ തുടരുന്ന നിതീഷ് കുമാറിനെതിരായ ജനവിരുദ്ധവികാരം വോട്ടാകുമെന്ന ഇൻഡ്യ സഖ്യത്തിന്റെ പ്രതീക്ഷ അസ്ഥാനത്തായി. അന്തിമ ചിത്രം വൈകാതെ വ്യക്തമാകും.

    News Summary - "Won Bihar, Next Target Bengal": Giriraj Singh As NDA Leads In Majority Seats
